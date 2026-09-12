Espana agencias

Los docentes claman por una enseñanza "digna" en una marcha por el centro de València

Guardar

València, 12 sep (EFE).- Docentes, familias y entidades cívicas han salido a la calle este sábado por la tarde en València en una manifestación, convocada por la Plataforma per l'Ensenyament en las tres capitales de provincia de la Comunitat Valenciana, para reclamar "la dignidad de la escuela pública" y advertir a la Generalitat de que su lucha "continúa".

En la ciudad de València, la cabeza de una multitudinaria marcha, que ha partido a las 18:00 horas de la plaza de San Agustín, sostenía una gran pancarta en la que se podía leer "Consellera dimissió!" -¡Consellera, dimisión!, en valenciano-, en referencia a la titular de la cartera de Educación, Carmen Ortí, una petición de dimisión que también se ha jaleado a través de megáfonos.

PUBLICIDAD

En la manifestación, con el lema 'Per la dignitat de l'Escola Pública. La lluita continua' y que ha paralizado por un tiempo el centro de la ciudad, los participantes han vestido en su mayoría camisetas verdes y chalecos fluorescentes -los colores que les identifican en sus protestas-, han hecho sonar repetidamente silbatos y gritado lemas como "Sin recursos no hay educación".

Han portado también pancartas con diferentes reivindicaciones escritas, la práctica totalidad en valenciano: "Por la escuela pública, más inversión, más calidad, más valenciano, más dignidad", "La lengua no se toca", "Six seven alumnos menos por aula" o "Somos la escuela valenciana".

PUBLICIDAD

La convocatoria se produce también después de conocerse esta semana los malos resultados del informe PISA 2025, que ha arrojado un empeoramiento de las capacidades de los alumnos en España, con resultados especialmente preocupantes para la Comunitat Valenciana.

En una calurosa tarde -28 grados a las 18:00 horas- y en un ambiente marcadamente reivindicativo pero al tiempo cordial, la marcha de hoy ha estado amenizada por bandas de música y contado con la asistencia de numerosas familias con sus hijos, en algunos casos de los propios docentes que se manifestaban, y alumnos de los centros educativos, con pancartas elaboradas por los menores.

Los sindicatos de docentes han justificado la protesta de este sábado en que la situación en la educación pública valenciana es actualmente "la misma o peor" que el curso pasado. Desde STEPV, Marc Candela ha señalado que, en las negociaciones que ha habido con la Conselleria de Educación, no se llegó a lo que los docentes reclamaban, y reconoce "avances", pero "insuficientes".

La sindicalista de CCOO Xelo Valls ve en esta manifestación el punto de partida para retomar donde se dejó, a finales del curso pasado, la "lucha por una escuela pública digna", y Kilian Cuerda, de UGT, ha denunciado que todos los acuerdos alcanzados con la Conselleria "están aún por aplicar", y ha afirmado que "la negociación ha quedado estancada".

La Comunitat Valenciana inició este miércoles el curso escolar 2026-27 marcado por la huelga educativa indefinida protagonizada por los docentes valencianos de la educación pública no universitaria entre el 11 de mayo y el 11 de junio, que se encuentra suspendida pero no desconvocada.

La mayoría de los docentes rechazó el último documento de acuerdo de la Conselleria y solo aceptaron el punto relativo a la simplificación burocrática, y sigue sin haber consenso en ratios, infraestructuras, inclusión, Formación Profesional, plantillas y el valenciano. EFE

(foto)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El campo no le daba para vivir y acabó trabajando de enterrador: la historia de José Antonio

Obligado por la baja rentabilidad y los altos costes de producción, este ganadero salmantino dobla jornada como sepulturero municipal

El campo no le daba para vivir y acabó trabajando de enterrador: la historia de José Antonio

El truco de una farmacéutica para partir una pastilla en dos: solo necesitas una cuchara y presionar con firmeza

Carolina García explica un método casero para dividir comprimidos sin que se deshagan, aunque advierte que no todos pueden partirse de forma segura

El truco de una farmacéutica para partir una pastilla en dos: solo necesitas una cuchara y presionar con firmeza

Polonia desplegará una plataforma española para compartir información de inteligencia y vigilancia con los aliados de la OTAN

La contratación de GMV es parte del programa SAFE con el que la Unión Europea tratas de fomentar la cooperación entre países aliados y el desarrollo de tecnología de defensa europea

Polonia desplegará una plataforma española para compartir información de inteligencia y vigilancia con los aliados de la OTAN

Denuncian que la plantilla de limpieza de Ceuta está “al límite” tras la llegada masiva de migrantes: la playa del Trampolín amanece con residuos y excrementos

El Sindicato Independiente de Trabajadores exige el refuerzo urgente de la plantilla a través de la bolsa pública y la entrega inmediata de equipos de protección

Denuncian que la plantilla de limpieza de Ceuta está “al límite” tras la llegada masiva de migrantes: la playa del Trampolín amanece con residuos y excrementos

La Justicia ordena a un matrimonio divorciado repartir por mitades la vivienda familiar pese a estar a nombre de la esposa

La Audiencia de Málaga aplicó criterios del derecho inglés al considerar que ambos cónyuges aportaron fondos equivalentes para comprar el inmueble

La Justicia ordena a un matrimonio divorciado repartir por mitades la vivienda familiar pese a estar a nombre de la esposa
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Polonia desplegará una plataforma española para compartir información de inteligencia y vigilancia con los aliados de la OTAN

Polonia desplegará una plataforma española para compartir información de inteligencia y vigilancia con los aliados de la OTAN

La Justicia ordena a un matrimonio divorciado repartir por mitades la vivienda familiar pese a estar a nombre de la esposa

Fouzi Lekjaa, presidente de la Federación Marroquí de Fútbol, presiona por la final del Mundial 2030 mientras gana peso en la carrera por el Gobierno

El PP reivindica una posición de “firmeza” ante Marruecos: “Con España no se juega”

Cae uno de los grandes narcos de la heroína en Europa: introducía toneladas de droga desde Irán y Afganistán y se fugó de una prisión turca en 2017

ECONOMÍA

Un ‘simpa’ de medio millón de euros: un hijo del dueño del Málaga CF se va sin pagar de un hotel de Londres y la justicia autoriza el embargo de su coche

Un ‘simpa’ de medio millón de euros: un hijo del dueño del Málaga CF se va sin pagar de un hotel de Londres y la justicia autoriza el embargo de su coche

España vende el segundo diésel más barato de la Unión Europea, solo detrás de Malta, mientras la gasolina alcanza máximos anuales

El polémico plan de formación automotriz de Navarra: un sindicato denuncia que los alumnos trabajarán en Volkswagen “sin salario ni contrato”

Agricultura ofrece cursos gratis de IA, drones y robótica a agricultores, ganaderos y trabajadores del sector agroalimentario

Los ‘Manolitos’  preparan su salto internacional: Reino Unido, Latinoamérica y Oriente Próximo, en el radar de la empresa

DEPORTES

“The Car Killer”, “brutal” y “sin precedentes”: esto dice la prensa internacional sobre el Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid

“The Car Killer”, “brutal” y “sin precedentes”: esto dice la prensa internacional sobre el Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid

Madrid no tiene piedad con los españoles: Fernando Alonso y Carlos Sainz, fuera a las primeras de cambio

Quién es Maica García, la campeona olímpica de waterpolo que han despedido por ser madre: “Tuve ataques de ansiedad muy fuertes”

Los precios para comer y beber en el Madring durante el Gran Premio de España: agua a 3,50 y bocadillos desde 12 euros

Del Búnker a los 300 km/h de La Monumental: todos los detalles del Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid