Los docentes claman por una enseñanza "digna" en una marcha por el centro de València

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València, 12 sep (EFE).- Docentes, familias y entidades cívicas han salido a la calle este sábado por la tarde en València en una manifestación, convocada por la Plataforma per l'Ensenyament en las tres capitales de provincia de la Comunitat Valenciana, para reclamar "la dignidad de la escuela pública" y advertir a la Generalitat de que su lucha "continúa".

En la ciudad de València, la cabeza de una multitudinaria marcha, que ha partido a las 18:00 horas de la plaza de San Agustín, sostenía una gran pancarta en la que se podía leer "Consellera dimissió!" -¡Consellera, dimisión!, en valenciano-, en referencia a la titular de la cartera de Educación, Carmen Ortí, una petición de dimisión que también se ha jaleado a través de megáfonos.

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En la manifestación, con el lema 'Per la dignitat de l'Escola Pública. La lluita continua' y que ha paralizado por un tiempo el centro de la ciudad, los participantes han vestido en su mayoría camisetas verdes y chalecos fluorescentes -los colores que les identifican en sus protestas-, han hecho sonar repetidamente silbatos y gritado lemas como "Sin recursos no hay educación".

Han portado también pancartas con diferentes reivindicaciones escritas, la práctica totalidad en valenciano: "Por la escuela pública, más inversión, más calidad, más valenciano, más dignidad", "La lengua no se toca", "Six seven alumnos menos por aula" o "Somos la escuela valenciana".

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La convocatoria se produce también después de conocerse esta semana los malos resultados del informe PISA 2025, que ha arrojado un empeoramiento de las capacidades de los alumnos en España, con resultados especialmente preocupantes para la Comunitat Valenciana.

En una calurosa tarde -28 grados a las 18:00 horas- y en un ambiente marcadamente reivindicativo pero al tiempo cordial, la marcha de hoy ha estado amenizada por bandas de música y contado con la asistencia de numerosas familias con sus hijos, en algunos casos de los propios docentes que se manifestaban, y alumnos de los centros educativos, con pancartas elaboradas por los menores.

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Los sindicatos de docentes han justificado la protesta de este sábado en que la situación en la educación pública valenciana es actualmente "la misma o peor" que el curso pasado. Desde STEPV, Marc Candela ha señalado que, en las negociaciones que ha habido con la Conselleria de Educación, no se llegó a lo que los docentes reclamaban, y reconoce "avances", pero "insuficientes".

La sindicalista de CCOO Xelo Valls ve en esta manifestación el punto de partida para retomar donde se dejó, a finales del curso pasado, la "lucha por una escuela pública digna", y Kilian Cuerda, de UGT, ha denunciado que todos los acuerdos alcanzados con la Conselleria "están aún por aplicar", y ha afirmado que "la negociación ha quedado estancada".

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La Comunitat Valenciana inició este miércoles el curso escolar 2026-27 marcado por la huelga educativa indefinida protagonizada por los docentes valencianos de la educación pública no universitaria entre el 11 de mayo y el 11 de junio, que se encuentra suspendida pero no desconvocada.

La mayoría de los docentes rechazó el último documento de acuerdo de la Conselleria y solo aceptaron el punto relativo a la simplificación burocrática, y sigue sin haber consenso en ratios, infraestructuras, inclusión, Formación Profesional, plantillas y el valenciano. EFE

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