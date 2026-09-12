Las selecciones de España se enfrentarán a las de Italia en las dos finales

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Redacción deportes, 12 sep (EFE).- Las selecciones españolas masculina y femenina de fútbol playa se medirán este domingo a las de Italia, a las 18:00 y 16:30 horas, en las finales de la 'Euro Beach Soccer League', después de que el conjunto anfitrión lograra su clasificación para los dos partidos por el título en las semifinales disputadas en Viareggio.

El equipo femenino italiano superó a Ucrania por 4-1 en un encuentro que encarriló en el segundo y tercer periodos. Galloni adelantó al conjunto local, pero Klipachenko estableció el empate 1-1 antes del final del primer tramo. Italia volvió a ponerse por delante por medio de Illiano y amplió posteriormente su ventaja con los tantos de Veglio y Vecchione para cerrar el partido con el 4-1 definitivo.

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En la competición masculina, Italia se impuso con claridad a Suiza por 10-4 en un encuentro que tuvo controlado durante buena parte de los tres periodos. Casapieri y Sassari marcaron para los italianos en el primer tramo, mientras que Ott igualó momentáneamente.

Italia abrió una brecha importante en el segundo periodo y llegó a situarse con cinco goles de ventaja (6-1), aunque Suiza reaccionó y redujo la diferencia hasta el 6-4 antes del último descanso.

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En el tercer periodo, el conjunto italiano recuperó el control y amplió su ventaja con cuatro goles más, obra de Bertacca, Giordani, Josep y Reggio, para establecer el definitivo 10-4. EFE

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