Espana agencias

Landa resucita el 'landismo' en la etapa reina; Mas, virtual ganador de la Vuelta

Guardar

Carlos de Torres

Collado del Alguacil (Granada), 12 sep (EFE).- No estaba muerto el 'landismo', le quedaba un disparo, y eso lo demostró Mikel Landa (Soudal Quick Step) volviendo a levantar los brazos en la Vuelta a España 11 años después como vencedor de la etapa reina, disputada entre La Calahorra y el Collado del Alguacil, de 186,8 km, el mismo día que Enric Mas se situó a un paso de trámite de ganar la Vuelta 2026.

PUBLICIDAD

Lágrimas, emoción, palabras entrecortadas. Mucho tiempo de lesiones y sufrimiento reflejado en el rostro de Mikel Landa (Murgía, 36 años), y todo compensado con un triunfo antológico en la etapa reina de la Vuelta. Desde aquella de Andorra en 2015 no se imponía en la ronda, y su última victoria de etapa fue en la Semana Coppi e Bartoli en 2019.

Landa ganó en solitario, también sufriendo, como siempre. Atacó a 7 km de la cima del Collado del Alguacil y devoró sus terribles rampas a base de coraje, de corazón, lo que le permitió llegar a meta entre lágrimas.

PUBLICIDAD

Hazaña con un tiempo de 4h.58.01, a una media de 37,6 km/h. Fulminó al noruego Tobias Johannsessen (Uno X), a 47 segundos, y al belga Ramses Debruyne (Alpecin), a 1.27.

En el top cinco, Paul Mikel y Urko Berrade. Entre los favoritos Felix Gall fue el mejor, a 6.37 de Landa, mientras que Mas cedió 17 segundos al austríaco. El más perjudicado, Primoz Roglic, a 55 segundos de su rival por el segundo puesto.

"No me lo esperaba, pero soñaba con ello, tenía una ultima oportunidad, me quería bajar de la bici sin dejar nada en el tintero. Me acordé de mis hijos, si un día lo ven y lo entienden sabrán que nunca te puedes rendir. El equipo me ha ayudado y dado cariño. Por el año y medio que llevo, he sufrido mucho... esto es muy especial", comentó emocionado en meta.

Después de tres segundos puestos y un tercero, llegó el día de gloria para Enric Mas (Artá, 31 años). Resistió con firmeza el balear, con seguridad y arropado por su equipo. Completó la fiesta española. Landa por la etapa, Enric por la Vuelta. La general quedará con el balear al frente, seguido de Roglic a 2.15 minutos y Felix Gall tercero a 2.44.

"Son emociones nuevas para mí. Gracias a todos. Me vi ganador desde el inicio de etapa y me lo iba creyendo cada vez más", dijo Mas en sus primeras palabras.

En el último asalto de la Vuelta no cabían medias tintas. Puerta grande o enfermería para los aspirantes al podio. Una etapa terrible, la reina de la 81 edición con 5 puertos, 4.890 metros de desnivel y mucha incertidumbre en subidas inéditas, inexploradas, como El Duque o el Collado del Alguacil.

De salida, escapada con 14 hombres, 6 de ellos del Uno X, expedición vikinga en el cuadro noruego, dos gregarios del Red Bull de Roglic, el incansable Van Aert y ninguno del Movistar. Esa decisión le costó al equipo de Enric Mas tener que remar para acercarse a la fuga en otro corte. Ahí sí entraron tres socios del líder, Castrillo, Pierna y Romo.

La fuga coronó el primer ascenso a El Purche (1a, 8,2 km al 8,3) con Van Aert en cabeza, el maillot verde empeñado en tratar de arrebatar el jersey de la montaña al colombiano Buitrago. Los favoritos, a más de 85 km de meta, se juntaron para un viaje incierto, inexplorado en competición, como El Duque y el final en el Alguacil.

Mas, Roglic, Gall, Carapaz y Kuss rodaban en otra 'liga', lejos de la avanzadilla, a 9 minutos. Solo naufragó el maillot blanco Oscar Onley. El líder mostraba consistencia, solo alterado por los latigazos periódicos del ecuatoriano, infatigable, incapaz de bajar los brazos. Un azote para cualquiera la 'locomotora del Carchi'

 Misterio en torno a una de las grandes novedades de la Vuelta, el ascenso al Puerto de El Duque, un primera a estrenar, de 7,4 km al 8,3 por ciento, carretera muy estrecha, con rampas hasta del 20 por ciento. Un martirio la nueva 'la joya de la corona' del ciclismo español, según el 'Lince de Marbella' Luis Ángel Maté.

El Uno X modificó la escapada con el ataque de Tobias Halland Johannessen, el único superviviente de la primera fuga. Se le unieron dos 'nuevos', Mikel Landa y Debruyne (Alpecin). El español pasó primera por la cima, ilusionado con una victoria que se le resistía desde 2015. Mientras, en el sector de Enric Mas, tranquilidad solo alterada por el empecinamiento de Carapaz.

Los hombres de la general subieron de la mano, a más de 9 minutos de Landa y compañía en la cima. Enric Mas miraba, dejaba hacer, subía sobrado. Hasta llegó a acelerar para desperezar los ánimos de unos rivales que, salvo Carapaz, no se atrevían a provocar al patrón. La victoria de etapa estaba delante.

Momentazo en la Vuelta. Último puerto de la ronda, el inédito Collado del Alguacil, de categoría Especial, descubierto por el malogrado Xavi Tondo, a quien le gustaba explorar nuevos caminos. Un reto de 8,3 km al 9,8 por ciento. No se trata de un Angliru, pero tiene más de 7 km por encima del 10 por ciento, sin respiro, sin descanso. Después de la doble ración del Purche y del Duque, un martirio.

A pie de puerto llegó el trío de valientes. Landa, Johannessen y Debruyne. Pau Miquel a un minuto, el grupo de Van Aert a tres y el maillot rojo a 8.40. Surgió el 'landismo' en su máxima expresión. ¡¡Landa al ataque!!. El alavés se vistió de héroe, arrancó con firmeza, dejó plantado a Johannessen y se largó hasta meta, sufriendo cada pedalada.

Recordando a sus hijos, el sufrimiento con el que ha cargado en el último "año de mierda", la lesión producida por el atropello en la Itzulia con fractura de pelvis... Landa resucitó. No estaba muerto, estaba a la espera de algo así. No se podía retirar sin saborear otro gran triunfo. Y llegó ese día. El día de Mikel, en el día de Enric.

La 81 edición de la Vuelta a España concluye este domingo con la vigésima primera y última etapa, con salida y meta en Granada y un recorrido de 112 km. El último tercio del trayecto tiene perfil de clásica con cuatro ascensos al Paseo del Generalife, junto a La Alhambra, que podría animar la carrera. Los ciclistas explosivos tendrán mucho que decir. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Fouzi Lekjaa, presidente de la Federación Marroquí de Fútbol, presiona por la final del Mundial 2030 mientras gana peso en la carrera por el Gobierno

El representante del fútbol fue el “fichaje estrella” del partido y, desde hace meses, la prensa lo señala como uno de los favoritos a ser Primer Ministro

Fouzi Lekjaa, presidente de la Federación Marroquí de Fútbol, presiona por la final del Mundial 2030 mientras gana peso en la carrera por el Gobierno

Manuel Costiña, chef Michelin: “Nunca compres caldo de pollo. Normalmente todo es agua, sal y aroma de pollo”

El cocinero gallego, con dos estrellas Michelin y dos soles Repsol en su restaurante Retiro da Costiña, cuenta cómo hacer un buen caldo en casa con tan solo 5 ingredientes

Manuel Costiña, chef Michelin: “Nunca compres caldo de pollo. Normalmente todo es agua, sal y aroma de pollo”

El PP reivindica una posición de “firmeza” ante Marruecos: “Con España no se juega”

El portavoz popular vincula el mensaje de Rabat con un posible cambio de Gobierno y exige el retorno de quienes entraron irregularmente en Ceuta

El PP reivindica una posición de “firmeza” ante Marruecos: “Con España no se juega”

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 4 de este 12 septiembre

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 4 de las 17:00 horas

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 4 de este 12 septiembre

Un fontanero explica el paso imprescindible que tienes que revisar en casa antes de que llegue el frío

Los expertos explican cómo purgar correctamente el circuito y qué hacer si las bolsas de aire se quedan atrapadas en las tuberías

Un fontanero explica el paso imprescindible que tienes que revisar en casa antes de que llegue el frío
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Fouzi Lekjaa, presidente de la Federación Marroquí de Fútbol, presiona por la final del Mundial 2030 mientras gana peso en la carrera por el Gobierno

Fouzi Lekjaa, presidente de la Federación Marroquí de Fútbol, presiona por la final del Mundial 2030 mientras gana peso en la carrera por el Gobierno

El PP reivindica una posición de “firmeza” ante Marruecos: “Con España no se juega”

Cae uno de los grandes narcos de la heroína en Europa: introducía toneladas de droga desde Irán y Afganistán y se fugó de una prisión turca en 2017

Juan José Ebenezer, mecánico, sobre cómo cuidar del turbo de tu coche: “Seguramente te lo estás cargando”

Jueces y fiscales expresan su “honda preocupación” por la cautelar del Supremo que suspende el voto de nacionalizados por la ley de nietos

ECONOMÍA

Un ‘simpa’ de medio millón de euros: un hijo del dueño del Málaga CF se va sin pagar de un hotel de Londres y la justicia autoriza el embargo de su coche

Un ‘simpa’ de medio millón de euros: un hijo del dueño del Málaga CF se va sin pagar de un hotel de Londres y la justicia autoriza el embargo de su coche

España vende el segundo diésel más barato de la Unión Europea, solo detrás de Malta, mientras la gasolina alcanza máximos anuales

El polémico plan de formación automotriz de Navarra: un sindicato denuncia que los alumnos trabajarán en Volkswagen “sin salario ni contrato”

Agricultura ofrece cursos gratis de IA, drones y robótica a agricultores, ganaderos y trabajadores del sector agroalimentario

Los ‘Manolitos’  preparan su salto internacional: Reino Unido, Latinoamérica y Oriente Próximo, en el radar de la empresa

DEPORTES

“The Car Killer”, “brutal” y “sin precedentes”: esto dice la prensa internacional sobre el Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid

“The Car Killer”, “brutal” y “sin precedentes”: esto dice la prensa internacional sobre el Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid

Madrid no tiene piedad con los españoles: Fernando Alonso y Carlos Sainz, fuera a las primeras de cambio

Quién es Maica García, la campeona olímpica de waterpolo que han despedido por ser madre: “Tuve ataques de ansiedad muy fuertes”

Los precios para comer y beber en el Madring durante el Gran Premio de España: agua a 3,50 y bocadillos desde 12 euros

Del Búnker a los 300 km/h de La Monumental: todos los detalles del Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid