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Landa: "Pensé en mis hijos, no podía volver a casa así"

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Collado del Alguacil (Granada), 12 sep (EFE).- Mikel Landa (Soudal Quick Step) dio rienda suelta a las emociones tras proclamarse vencedor de la etapa reina de la Vuelta. 11 años después de aquel triunfo en Andorra, y después de más de un año horrible, el "landismo" revivió. Lágrimas del ídolo alavés en la cima del Collado del Alguancil

"No me lo esperaba, pero llevaba tiempo soñando con ello. Hoy era mi última oportunidad y no quería dejarla escapar. Pensé en mis hijos; no podía volver a casa así. Y si algún día ven esto y lo entienden, me gustaría que supieran que nunca hay que rendirse", dijo entre lágrimas Mikel Landa.

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Landa (Murgia, 36 años), tuvo dudas que casi lo retiran de la Vuelta. Las lesiones, los dolores le impedían rendir a tope. El primer día que le respetó la salud volvió al podio.

"El equipo también ha creído en mí; me han apoyado durante toda la Vuelta, me han cuidado y me han demostrado su cariño, y todo se lo debo a ellos. Con el año tan malo que he tenido —de hecho, años— he sufrido mucho… Hoy, todo tiene sentido. Nos quieren a todos, pero lo vivo en primera persona, y es increíble", detalló.

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Un día especial para Landa, quien dejará el maillot del Soudal para enfundarse el del Euskaltel Euskadi la próxima temporada.

"Puede ser el día más importante de mi vida, he peleado mucho por esto. Las desgracias empatizan, es difícil empatizar con Pogacar porque le va muy bien la vida. Puede ser mi mejor día por lo contento que estoy".

 "He tenido días mejores y peores, la segunda semana fue dura, pero no quería volver a casa rindiéndome. Aprendí de los errores del día anterior, lo intenté y me fue bien. Necesitaba un poco de salud, y si me encontraba bien sabía que podía llegar un momento como este", señaló.

Landa se alegró de haber resucitado el movimiento "landista", siempre fiel al ciclista alavés.

  "Me alegro por ello y por toda esa gente que me sigue. Durante la Vuelta me han apoyado mucho, espero que lo disfruten", afirmó.

Comentó Landa que por la mañana tuvo sensaciones positivas de cara a la etapa reina, y a la vez un poco de "rabia" por no haber estado en la lucha por la victoria en Peñas Blancas.

"Por la mañana tenía la rabia de no haber insistido mas por estar en la fuga, así que hoy salimos a morder. Teníamos 5 hombres en la fuga, cogimos la responsabilidad y hemos concretado un buen trabajo de todos".

Landa atacó a 7 km de la cima del Collado del Alguacil, pensó que le podría atrapar el noruego Johannessen, pero resistió hasta alzar los brazos entre lágrimas.

"Cuando ataqué a 7 km de meta parecía fácil, pero luego se hizo largo. Pensé que me pillaría Johannessen, pero iba también con las fuerzas justas. Todos tenemos motivaciones, confiaba en mi, y sabía que este era mi momento para ganar", concluyó. EFE

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