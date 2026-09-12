La Alhambra inspirará al ganador de la Vuelta 2026

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Collado del Alguacil (Granada), 12 sep (EFE).- La 81 edición de la Vuelta a España concluye este domingo con la vigésima primera y última etapa, con salida y meta en Granada y un recorrido de 112 km.

El último tercio del trayecto tiene perfil de clásica con 4 ascensos al Paseo del Generalife, junto a La Alhambra, que podría animar la carrera. Los ciclistas explosivos tendrán mucho que decir.

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La etapa 21 de la Vuelta a España 2026 comienza y termina en Granada, donde el pelotón pasará por un recorrido único.

Después de un primer tramo que pasará por La Zubía, Gójar, Otura, Cúllar Vega o Santa Fe, comenzará un circuito final que incluye tres subidas a La Alhambra, donde los ciclistas encontrarán pendientes de hasta el 10%.

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Tras el último repecho, en el kilómetro 108, comienza el tramo final hacia la meta en las calles de la ciudad, donde los corredores más explosivos pelearán por la victoria de etapa.

- Datos de la etapa

. Recorrido: Granada-Granada, 112 km

. Desnivel positivo: 1.280 metros

. Hora de salida: 16:20 horas

. Hora de llegada: 19:15 horas

. No hay puertos de montaña.

. Esprint intermedio: Km. 92,4. EFE