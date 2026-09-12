Formacion de salida del Gran Premio de España

Madrid, 12 sep (EFE).- Formación de salida del Gran Premio de España, el decimocuarto del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el Madring, el nuevo circuito semiurbano de Madrid.
.1.
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Lando Norris
GBR
McLaren
1:31,824
.2.
Kimi Antonelli
ITA
Mercedes
1:31,835
.3.
Max Verstappen
NED
Red Bull
1:31,964
.4.
Lewis Hamilton
GBR
Ferrari
1:32,013
.5.
Charles Leclerc
MON
Ferrari
1:32,019
.6.
George Russell
GBR
Mercedes
1:32,149
.7.
Oscar Piastri
AUS
McLaren
1:32,294
.8.
Liam Lawson
NZL
Red Bull
1:32,316
.9.
Franco Colapinto
ARG
Alpine
1:32,903
10.
Arvid Lindblad
GBR
Racing Bulls
1:33,041
11.
Nico Hülkenberg
GER
Audi
1:33,223
12.
Gabriel Bortoleto
BRA
Audi
1:33,388
13.
Esteban Ocon
FRA
Haas
1:33,667
14.
Pierre Gasly
FRA
Alpine
1:33,753
15.
Yuki Tsunoda
JPN
Racing Bulls
1:34,084
16.
Alexander Albon
THA
Williams
1:35,532
17.
Fernando Alonso
ESP
Aston Martin
1:35,388
18.
Sergio Pérez
MEX
Cadillac
1:35,913
19.
Valtteri Bottas
FIN
Cadillac
1:38,011
20.
Carlos Sainz
ESP
Williams
1:35,312 +
21.
Oliver Bearman
GBR
Haas
s.t.
22.
Lance Stroll
CAN
Aston Martin
s.t.
+ Pierde tres puestos en parrilla, por molestar a Bottas en la Q1. EFE
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