Febas, Antañón, Borja Iglesias y El-Abdellaoui, bajas por lesión en el Celta

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Vigo, 12 sep (EFE).- El Celta dio a conocer la lista de convocados de Claudio Giráldez para el partido de este domingo contra el Málaga, en la que no figuran, por lesión, Aleix Febas, Andrés Antañón, Borja Iglesias y Jones El-Abdellaoui.

En la convocatoria se mantiene el centrocampista del filial Hugo Burcio y regresa el central senegalés Abdoulaye Faye, que no había viajado a Getafe por decisión técnica.

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Aleix Febas, pese a que su entrenador dijo que se había entrenado con el equipo, sigue sin recuperarse al cien por cien de la contusión costal que sufrió en el partido contra el Athletic Club.

Borja Iglesias recayó de sus molestias en el sóleo izquierdo, mientras que el joven Antañón sufrió un esguince en el tobillo derecho y el extremo Jones El-Abdellaoui también arrastra molestas físicas.

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La lista de convocados la formarán Altay Bayindir, Radu, Iván Villar, Starfelt, Marcos Alonso, Faye, Carreira, Moriba, Miguel Román, Jutglà, Aspas, Pablo Durán, Álvaro Núñez, Hugo González, Javi Rueda, Yoel Lago, Swedberg, Javi Rodríguez, Sebastián Cáceres, Javi Galán, Hugo Álvarez, Couhaib Driouech y Hugo Burcio. EFE

Dmg/ism