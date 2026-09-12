Espana agencias

Europa y Estados Unidos mantienen el empate (8-8) tras la actuación estelar de Kupcho

Guardar

Redacción deportes, 12 sep (EFE).- Europa y Estados Unidos cerraron este sábado la segunda jornada de la Copa Solheim con 8-8 después de una jornada que encumbró a la americana Jennifer Kupcho, que logró una remontada épica que impidió que el combinado capitaneado por la sueca Anna Nordqvist tomara ventaja ante la última ronda.

Cuando se daba por hecho el 9-7 a favor de las europeas, apareció Kupcho para dar la vuelta al último de los partidos ‘fourball’ y prolongar las tablas de la sesión inaugural (4-4) en el torneo que se disputa en el campo de Bernardus, en el sur de Países Bajos.

PUBLICIDAD

Las europeas se impusieron por 3-1 en los ‘foursome’ de la mañana, pero en la ronda vespertina fueron las estadounidenses las que obtuvieron ese resultado gracias a la actuación de Kupcho en el duelo en el que hizo pareja con Lindy Duncan y que les enfrentaron con la española Carlota Ciganda y la francesa Celine Boutier.

La primera parte de la jornada, en la modalidad en la que cada equipo juega con una bola que golpean de forma alterna, fue esperanzadora para Europa, que se colocó con 7-5 con sus tres triunfos.

PUBLICIDAD

Las suecas Maja Stark y Linn Grant, la pareja más sólida del combinado de Nordqvist, se impusieron a Nelly Korda, número uno del mundo, y Allisen Corpuz; la inglesa Mimi Rhodes y la francesa Nastasia Nadaud, ambas debutantes, a Andrea Lee y Auston Kim, y la irlandesa Leona Maguire y la alemana Esther Henseleit, a Jennifer Kupcho y Rose Zhang.

El único punto para las estadounidenses llegó de la mano de Alison Lee y Lauren Coughlin, que doblegaron al tándem inglés compuesto por Lottie Woad y Charley Hull, la pareja de más peso de Europa, como séptima y octava del mundo.

En los 'fourball', en los que cada golfista juega su propia bola y puntúa la mejor, Nordqvist decidió mover las piezas y dar descanso a algunas de sus puntales, como Henseleit y Rhodes, y recuperar a Ciganda, pero el efecto no fue el esperado.

También la seleccionadora estadounidense, Angela Stanford, sorprendió al dejar en el banquillo a Korda y Alison Lee, la única con pleno de victorias en las primeras tres rondas.

El primer triunfo de la tarde lo volvió a protagonizar el dúo Stark-Grant, con su tercer punto del torneo, que puso fin a la racha de seis partidos ganados seguidos por Khang y de siete como invicta de Coughling.

Con 8-5, llegó el primer triunfo americano en el partido más desigual. Auston Kim y Rose Zhang dominaron desde el principio a la irlandesa Leona Maguire y la francesa Nastasia Nadaud.

Aunque llegaron a ponerse a uno de diferencia con un ‘eagle’ de Maguire, acabaron con tres abajo.

A pesar del 2-0 acumulado por el dúo revelación Nadaud y Rodhes, la capitana optó por relevar a la inglesa por Maguire y la apuesta no salió bien.

El segundo punto vespertino de EE.UU. lo sumaron Yealimi Noh y Andrea Lee, que tuvieron que esperar al último hoyo para derrotar a Woad y Hull, por debajo de las expectativas al haber arañado solo un empate en cuatro enfrentamientos.

Todo quedaba a expensas del duelo Ciganda-Boutier frente a Kupcho-Duncan, que se puso de cara para las europeas desde el comienzo.

La española, de 36 años y 60 del mundo, tiró de su experiencia en la Solheim, en la que suma ocho participaciones, y con una exhibición desde el ‘green’ lo puso todo a favor para amarrar el encuentro y alimentar las esperanzas de que Europa recupere la corona de la Solheim.

A base de gestos de rabia, Ciganda, que en la víspera había jugado con la otra española, Julia López, hizo que el duelo se situara con dos de ventaja en el hoyo 14 y con uno a falta de dos hoyos.

Pero fue cuando de forma inesperada emergió Kupcho, de 29 años y 33 en el 'ranking' mundial, para embocar en el 17 y en el 18 con dos golpes increíbles que se tradujeron en la victoria final para estupefacción de las europeas, vestidas esta vez de blanco y amarillo.

La competición bienal tendrá este domingo su desenlace con todas las jugadores sobre el campo en los doce encuentros individuales en formato ‘match play’, en los que se apunta un hoyo ganado el jugador que lo complete en el menor número de golpes.

Estados Unidos es la vigente campeona tras ganar en Virginia hace dos años, por lo que Europa necesita acabar por encima en el marcador para alzar su noveno cetro y el cuarto en las últimas cinco ediciones tras las de 2019, 2021 y 2023. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El campo no le daba para vivir y acabó trabajando de enterrador: la historia de José Antonio

Obligado por la baja rentabilidad y los altos costes de producción, este ganadero salmantino dobla jornada como sepulturero municipal

El campo no le daba para vivir y acabó trabajando de enterrador: la historia de José Antonio

El truco de una farmacéutica para partir una pastilla en dos: solo necesitas una cuchara y presionar con firmeza

Carolina García explica un método casero para dividir comprimidos sin que se deshagan, aunque advierte que no todos pueden partirse de forma segura

El truco de una farmacéutica para partir una pastilla en dos: solo necesitas una cuchara y presionar con firmeza

Polonia desplegará una plataforma española para compartir información de inteligencia y vigilancia con los aliados de la OTAN

La contratación de GMV es parte del programa SAFE con el que la Unión Europea tratas de fomentar la cooperación entre países aliados y el desarrollo de tecnología de defensa europea

Polonia desplegará una plataforma española para compartir información de inteligencia y vigilancia con los aliados de la OTAN

Denuncian que la plantilla de limpieza de Ceuta está “al límite” tras la llegada masiva de migrantes: la playa del Trampolín amanece con residuos y excrementos

El Sindicato Independiente de Trabajadores exige el refuerzo urgente de la plantilla a través de la bolsa pública y la entrega inmediata de equipos de protección

Denuncian que la plantilla de limpieza de Ceuta está “al límite” tras la llegada masiva de migrantes: la playa del Trampolín amanece con residuos y excrementos

La Justicia ordena a un matrimonio divorciado repartir por mitades la vivienda familiar pese a estar a nombre de la esposa

La Audiencia de Málaga aplicó criterios del derecho inglés al considerar que ambos cónyuges aportaron fondos equivalentes para comprar el inmueble

La Justicia ordena a un matrimonio divorciado repartir por mitades la vivienda familiar pese a estar a nombre de la esposa
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Polonia desplegará una plataforma española para compartir información de inteligencia y vigilancia con los aliados de la OTAN

Polonia desplegará una plataforma española para compartir información de inteligencia y vigilancia con los aliados de la OTAN

La Justicia ordena a un matrimonio divorciado repartir por mitades la vivienda familiar pese a estar a nombre de la esposa

Fouzi Lekjaa, presidente de la Federación Marroquí de Fútbol, presiona por la final del Mundial 2030 mientras gana peso en la carrera por el Gobierno

El PP reivindica una posición de “firmeza” ante Marruecos: “Con España no se juega”

Cae uno de los grandes narcos de la heroína en Europa: introducía toneladas de droga desde Irán y Afganistán y se fugó de una prisión turca en 2017

ECONOMÍA

Un ‘simpa’ de medio millón de euros: un hijo del dueño del Málaga CF se va sin pagar de un hotel de Londres y la justicia autoriza el embargo de su coche

Un ‘simpa’ de medio millón de euros: un hijo del dueño del Málaga CF se va sin pagar de un hotel de Londres y la justicia autoriza el embargo de su coche

España vende el segundo diésel más barato de la Unión Europea, solo detrás de Malta, mientras la gasolina alcanza máximos anuales

El polémico plan de formación automotriz de Navarra: un sindicato denuncia que los alumnos trabajarán en Volkswagen “sin salario ni contrato”

Agricultura ofrece cursos gratis de IA, drones y robótica a agricultores, ganaderos y trabajadores del sector agroalimentario

Los ‘Manolitos’  preparan su salto internacional: Reino Unido, Latinoamérica y Oriente Próximo, en el radar de la empresa

DEPORTES

“The Car Killer”, “brutal” y “sin precedentes”: esto dice la prensa internacional sobre el Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid

“The Car Killer”, “brutal” y “sin precedentes”: esto dice la prensa internacional sobre el Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid

Madrid no tiene piedad con los españoles: Fernando Alonso y Carlos Sainz, fuera a las primeras de cambio

Quién es Maica García, la campeona olímpica de waterpolo que han despedido por ser madre: “Tuve ataques de ansiedad muy fuertes”

Los precios para comer y beber en el Madring durante el Gran Premio de España: agua a 3,50 y bocadillos desde 12 euros

Del Búnker a los 300 km/h de La Monumental: todos los detalles del Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid