Estabilizado el incendio forestal de Carcastillo (Navarra)

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Pamplona, 12 sep (EFE).- El incendio forestal declarado el viernes en el paraje de Corral Nuevo en Carcastillo (Navarra) ha quedado estabilizado, según ha indicado este sábado el equipo de emergencias SOS Navarra.

Ha señalado, asimismo, que continúan las labores de extinción del fuego, donde trabajan brigadas terrestres de los parques de Peralta, Cordovilla, Estella y Tafalla.

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SOS Navarra ha transmitido que durante la noche permanecerán en el lugar dos brigadas de Sangüesa y Tafalla.

La Policía Foral ha confirmado hoy a EFE que está investigando si el incendio tuvo un origen intencionado.

Desde la Policía Foral, han señalado que las causas se desconocen y se están investigando, "pero aparentemente no es por causas naturales".

Han añadido que tampoco había labores agrícolas en el entorno.

"Todo parece indicar, pero se está investigando, que puede ser intencionado", han resaltado. EFE