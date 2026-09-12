El PP pedirá en el Senado la condición temporal agentes de autoridad militares en Ceuta

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Ceuta, 12 sep (EFE).- El PP ha anunciado este sábado que aprobará la próxima semana en el Senado una iniciativa para instar al Gobierno de España a otorgar temporalmente la condición de agentes de la autoridad a los militares desplegados en Ceuta, reforzando así su capacidad de actuación y su protección jurídica ante la situación que continúa viviendo la ciudad.

En un comunicado, el PP ceutí ha afirmado que la propuesta responde también a la legítima reivindicación de las asociaciones profesionales militares como ATME y UMT, después de las "emboscadas y ataques" sufridos por patrullas en barrios periféricos de Ceuta y en zonas próximas a la frontera.

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Esta condición permitiría a los militares desplegados en la ciudad, en coordinación con Policía Nacional y Guardia Civil, dar órdenes a civiles, identificarlos e incluso retenerlos preventivamente, restringir pasos y establecer cordones de seguridad.

Además, sus informes, declaraciones y denuncias gozarían de presunción de veracidad y las agresiones contra ellos podrían ser consideradas atentado contra la autoridad, con las correspondientes consecuencias penales.

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El otorgamiento temporal de esta condición se plantea de conformidad con la Ley Orgánica de la Defensa Nacional, la Ley de la Carrera Militar y el Real Decreto por el que se aprueban las normas sobre seguridad en las Fuerzas Armadas.

Según la iniciativa, el Gobierno puede otorgar mediante decreto esta condición de manera temporal.

El PP considera "imprescindible" que los militares que están prestando servicio en Ceuta cuenten con la cobertura jurídica necesaria para desarrollar su labor con "seguridad y eficacia".

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El partido añade que más de 45 días después de la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio, la situación en Ceuta "lejos de estar solucionada, ha ido a peor".

El PP exige al Gobierno que "deje de reaccionar tarde y adopte todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la ciudad, de los ceutíes y de quienes están trabajando sobre el terreno y si el Gobierno ha necesitado desplegar a nuestros militares para proteger Ceuta, debe proporcionarles también la protección jurídica necesaria para cumplir su misión". EFE

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