El magisterio de Daniel Luque triunfa en la corrida de los Victorino en Valladolid

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Valladolid, 12 set (EFE).- El torero sevillano Daniel Luque, que ha cortado dos orejas, ha sido el triunfador de la cuarta corrida de abono de la feria de la Virgen de San Lorenzo en Valladolid.

Buena dimensión del zaragozano Aaron Palacio y sin opciones el sevillano Manuel Escribano con el peor lote en una corrida de los toros de Victorino con muchos matices, toda ella dura de patas.

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Muy profesional Escribano con el primero de la tarde una alimaña por el izquierdo, no tenía un muletazo. Solvente y con oficio Escribano le robó muletazos por el derecho.

Otra prenda le correspondió en cuarto lugar, ante las nulas opciones Escribano decidió abreviar.

Toda una lección de capacidad y magisterio de Daniel Luque al encastado segundo, algo anovillado, que empujó con fijeza en el peto derribando en el segundo encuentro. Toro bravo de extraordinaria fijeza muy exigente y encastado pero que no regaló nada. En la tercera tanda Luque se hizo con él en una faena muy seria sin concesiones a la galería.

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Manejable y justo de fuerza el quinto al que Luque le abrió los caminos en la apertura de faena. El de Gerena manejó a la perfección tiempos alturas y distancias en una faena en la que hubo temple y relajo.

Aaron Palacio frente al tercero alto y largo lanceó muy bien a la verónica rematando con una preciosa media. Un inoportuno volatín mermó las fuerzas del Victorino que embistió con recorrido y nobleza por ambos pitones. Firme con las ideas claras Palacio corrió bien la mano por ambos pitones, dejando naturales de bella factura.

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Frente al sexto, el más rematado de la corrida, sin recorrido en la embestida, Palacio no volvió la cara, hizo un esfuerzo importante robando naturales estimables.

Se han lidiado toros de Victorino Martín desiguales de presentación y de juego variado.

Manuel Escribano (Esmeralda y azabache); Bajonazo trasero (Ovación); Estocada trasera y tendida (Ovación).

Daniel Luque (Azul marino y oro); Estocada desprendida (Oreja tras aviso); Estocada y descabello (Oreja).

Aaron Palacio (Azul pavo y oro); Estocada caída (Oreja ) Bajonazo y estocada trasera dos descabellos ( Palmas tras aviso).

Se ha registrado algo más de media entrada en tarde veraniega. EFE

PE/mr/grc

(foto)