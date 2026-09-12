El Grafometal homenajea a Silvia Ederra con su primera victoria

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Logroño, 12 sep (EFE).- El Sporting Grafometal ha logrado su primera victoria de la temporada en la Liga Guerreras de balonmano, por 28-23 ante el Granollers, en un partido que ha tendido un componente emocional mucho más allá de los deportivo por el homenaje a la exjugadora del equipo riojano Silvia Ederra, fallecida hace cuatro días.

Todas las jugadoras del Sporting Grafometal, varias de ellas visiblemente emocionadas, han saltado a la pista con una camiseta negra con el dorsal 89, el que tuvo Ederra en Logroño.

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Además, han entregado una camiseta de juego y otros recuerdos a los familiares de la jugadora navarra presentes en el partido y tras guardar un minuto de respetuoso silencio los dos equipos se han reunido en el centro de la pista con las jugadoras abrazadas.

El componente emocional del partido dio un impulso al Sporting Grafometal para adelantarse pronto en el marcador (6-3, minuto 10) pero también hizo que se desfondara luego (9-8 minuto 20) para llegar al descanso con una igualdad total (11-11).

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En el segundo tiempo las riojanas impusieron su defensa de salida y lograron una corta renta de dos o tres goles que ya no perdieron; a falta de un cuarto de hora ganaban por cuatro (20-16) y desde entonces supieron abortar cualquier intento de remontada de las catalanas para ganar por cinco goles de diferencia (28-23). EFE

(Foto)

28-23