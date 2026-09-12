Domingo, 13 de septiembre de 2026

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AUTOMOVILISMO GRAN PREMIO ESPAÑA F1

Madrid. El británico Lando Norris (McLaren), actual campeón del mundo, arranca este domingo desde el primer puesto de la formación de salida, por delante del líder del certamen, el italiano Kimi Antonelli (Mercedes), en el Gran Premio de España, decimocuarta prueba puntuable para el Mundial de Fórmula 1 y que se disputa por primera vez en el semiurbano trazado madrileño MADRING. Información de Adrián R. Huber y Óscar Maya.

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FÚTBOL LALIGA EA SPORTS

Redacción deportes. El Barcelona, líder en solitario de LaLiga EA Sports, visita este domingo al Levante dispuesto a seguir su excelsa racha de este inicio de temporada, en el que está encadenando goleada tras goleada, en tanto que el Atlético de Madrid trata de encontrar el camino como visitante en Anoeta ante la siempre competitiva Real Sociedad.

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. Completan los partidos dominicales de la quinta jornada Celta-Málaga y Getafe-Deportivo.

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. Además, previa del partido del lunes: Villarreal-Betis.

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CICLISMO LA VUELTA

Granada. El español Enric Mas llega como líder destacado y virtual ganador de la carrera a la vigésima primera y última etapa de La Vuelta ciclista a España, que acaba este domingo con un viaje de 112 kilómetros con llegada y salida en Granada y con cuatro subidas al Paseo del Generalife, junto a La Alhambra.

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TENIS ABIERTO EE.UU.

Nueva York. El estadounidense Ben Shelton, verdugo de Carlos Alcaraz en cuartos de final y de su compatriota Frances Tiafoe en semifinales, reta al cabeza de serie número uno y campeón de Roland Garros, el alemán Alexander Zverev, en la final del Abierto de Estados Unidos, último grande de la temporada tenística.

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BALONCESTO MUNDIAL (F)

Berlín. Final del Mundial femenino de Berlín y partido por el tercer puesto. Información de Julia López e Ivone Palenzuela

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MOTOCICLISMO G.P. SAN MARINO

Redacción Deportes. El italiano Marco Bezzecchi, en MotoGP; el australiano Senna Agius, en Moto2; y el español David Almansa, en Moto3, arrancan desde la 'pole position' de sus respectivas categorías en el Gran Premio de San Marino, decimocuarta cita de los Mundiales de motociclismo de velocidad y que se disputa este domingo en el circuito de Misano-Marco Simoncelli.

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AGENDA INFORMATIVA

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ATLETISMO

- Termina el Ultimate Championship, en Budapest.

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AUTOMOVILISMO

- Gran Premio de España, decimocuarta cita del Mundial de F1 y que se disputa en el Madring de Madrid (15.00). Información de Adrián R. Huber y Óscar Maya. (FOTO)

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- Acaba el Rally de Chile, antepenúltima prueba del Mundial.

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BALONCESTO

- Acaba el Mundial femenino, en Berlín (FOTO). Tercer puesto: Alemania-EE.UU. o España (16.30); y final: EE.UU. o España-Francia (20.00). Información de Julia López e Ivone Palenzuela.

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- Final de la Liga Catalana, en Tarragona: Barça-Ilerna Lleida (12.00).

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BALONMANO

- Liga ASOBAL. 1ª jornada: Fertiberia Puerto Sagunto-ABANCA Ademar León (12.00) y Tubos Aranda Villa de Aranda-Caserío Ciudad Real (18.30).

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CICLISMO

- Acaba La Vuelta a España. 21ª y última etapa. Granada-Granada, de 112 kilómetros. Información de Carlos de Torres (FOTO)

- Gran Premio de Montréal, del UCI World Tour. Sobre 214,4 km.

- Trofeo Matteotti, en Italia. 195 km en Pescara.

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FÚTBOL

- LaLiga EA Sports. 5ª jornada (FOTO): Celta-Málaga (14.00), Levante-Barcelona (16.15), Getafe-Deportivo (18.30) y Real Sociedad-Atlético de Madrid (21.00).

. Crónica general. Goleadores. Las frases de la jornada. 10 datos de la jornada.

. Previa del Villarreal-Betis.

- LaLiga Hypermotion. 5ª jornada: Sporting-Eldense (14.00), Valladolid-Oviedo (16.15), Mallorca-Sabadell (18.30) y Tenerife-Leganés (21.00).

. Previa del Celta Fortuna-Eibar.

- Liga F. 3ª jornada: Alavés-Granada (12.00), Real Sociedad-Costa Adeje Tenerife (12.00), Logroño United-Valencia (17.00) y Eibar-Badalona Women (19.30). Resumen.

- Mundial femenino sub-20, en Polonia: China-España (15.00), Colombia-Corea del Norte (18.00) y Portugal-Costa Rica (18.00).

- Premier League inglesa (jornada 4): Coventry-Brighton (15:00) y Manchester United-Manchester City (17:30).

- Bundesliga alemana (jornada 3): Elversberg-Bayern Múnich (17:30).

- Liga francesa (jornada 4): Brest-París Saint Germain (20:45).

- Serie A italiana (jornada 4): Nápoles-Bolonia (18:00) y Sassuolo-Juventus (20:45).

- Crónica europea.

- Presentación de los partidos de vuelta de cuartos de final de las copas Libertadores y Sudamericana.

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FÚTBOL PLAYA

- Acaba la Superfinal de la Liga Europea, en Viareggio (Italia). Las selecciones españolas femenina y masculina se enfrentan en las finales a las de Italia a las 16:30 y a la 18:30.

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FÚTBOL SALA

- Liga Prime Fusal. Apertura. 1ª jornada: Jimbee Cartagena-Inter JP Financial (12.45) y O Parrulo Ferrol-Quesos El Hidalgo Manzanares (16.30)

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GOLF

- Termina la Solheim Cup, en el Bernardus Golf de Cromvoirt (Países Bajos).

- DP World Tour. Acaba el Abierto de Irlanda, en el Trump International Golf Links & Hotel de Doonbeg.

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MOTOCICLISMO

- Gran Premio de San Marino, 14ª cita de los Mundiales de velocidad, en el circuito de Misano-Marco Simoncelli. Moto3 a las 11.00, Moto2 a las 12.15 y MotoGP a las 14.00. (FOTO)

- Mundial de motocross MXGP. G.P. de China, en Shanghái.

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PIRAGÜISMO

- La Seu d'Urgell (Lleida). Acaban las finales de la Copa del Mundo de piragüismo eslalon en La Seu d'Urgell, en el Parc Olímpic del Segre.

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TENIS

- Termina el Abierto de Estados Unidos, en Nueva York (FOTO). Final masculina (20.00 CET/18.00 GMT): Alexander Zverev (GER, 1)-Ben Shelton (USA, 8).

- Torneo WTA 500 de Guadalajara (México) (hasta 19).

- BBVA Open Internacional de Valencia (hasta 20).

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