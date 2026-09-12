Diomande se estrena como titular con el Madrid y el Rayo introduce tres cambios en su once

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Madrid, 12 sep (EFE).- Jose Mourinho, entrenador del Real Madrid, da entrada a Yan Diomande de inicio por primera vez para el encuentro contra el Rayo Vallecano (21.00 horas CEST), en un once con tres cambios respecto al que ganó al Inter el pasado martes.

Introduce dos novedades el técnico portugués en la retaguardia de su equipo. En la línea defensiva estarán Carreras, Konaté, Rüdiger y Dumfries. En el centro del campo, Mourinho apuesta por Bernardo y un Valverde intocable para el doble pivote.

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Por delante, la mediapunta será para Bellingham; las bandas, para Yan Diomande, en su primer encuentro como titular, y Vinícius; y la punta de ataque, para Kylian Mbappé.

El once titular del Real Madrid lo forman Courtois; Dumfries, Konaté, Rüdiger, Carreras; Bernardo, Valverde; Diomande, Bellingham, Vinícius; y Mbappé.

En el Rayo, Beñat San José opta por dar entrada en la portería al ítalo-indonesio Emil Audero en lugar de Dani Cárdenas.

El extremo georgiano Giorgi Tsitaishvili y el centrocampista español Gnangoro Bouaré, en lugar de Jorge de Frutos (sancionado por protestar al final del encuentro frente al Racing) y Óscar Valentín, son las otras dos novedades.

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El once titular del Rayo lo forman Audero; Ratiu, Lejeune, Pathé Ciss, Pedrosa; Pedro Díaz, Bouaré; Tsitaishvili, Unai López, Álvaro García; y Camello. EFE