David de Miranda triunfa en Salamanca

Salamanca, 12 set (EFE).- David de Miranda ha sido el triunfador del segundo festejo de la feria de la Virgen de la Vega al cortar dos orejas al sexto de la tarde.
Se han liado toros de Domingo Hernández bien presentados y de juego desigual.
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Diego Urdiales; Ovación y silencio
Emilio de Justo; Oreja y Ovación
David de Miranda; Silencio y Dos Orejas
Se ha registrado menos de media entrada con temperatura veraniega.
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PE/mr/ess
(foto)
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