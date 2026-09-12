Espana agencias

'Checo' Pérez: Contento con mi vuelta en la calificación, felicito al equipo

Guardar

Madrid, 12 sep (EFE).- El mexicano Sergio Pérez (Cadillac), que largará decimoctavo en el Gran Premio de España, el decimocuarto del Mundial de Fórmula Uno, declaró este sábado, en el Madring, que está "muy contento con" su "vuelta de calificación", una sesión que acabó decimonoveno; pero que, gracias a la sanción del español Carlos Sainz (Williams), avanzará un puesto en parrilla.

"Éste es un circuito increíble y estoy muy contento de estar aquí. El ambiente es fantástico y estoy muy satisfecho con mi vuelta de calificación. Fuimos muy agresivos con nuestro programa y tengo que felicitar al equipo", comentó 'Checo', nacido hace 36 años en Guadalajara (Jalisco), en la nueva pista semi-urbana de la capital de España.

PUBLICIDAD

"Hoy sacamos el máximo partido a nuestro paquete y redujimos aún más la distancia con los Williams y los Aston Martin, que nos precedían. Aunque no fue suficiente para pasar a la Q2, fue una vuelta realmente sólida", declaró el mexicano, subcampeón mundial hace tres años -cuando pilotaba en Red Bull- y que cuenta seis victorias y 39 podios en la categoría reina.

"El equipo también ha estado muy bien en la gestión, así que estoy muy satisfecho. Mañana se nos deberían presentar algunas oportunidades, así que tenemos que asegurarnos de seguir ejecutando el plan como lo hemos hecho hasta ahora este fin de semana; y estoy seguro de que podemos completar una buena carrera", manifestó 'Checo' este sábado en el Madring. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Polonia desplegará una plataforma española para compartir información de inteligencia y vigilancia con los aliados de la OTAN

La contratación de GMV es parte del programa SAFE con el que la Unión Europea tratas de fomentar la cooperación entre países aliados y el desarrollo de tecnología de defensa europea

Polonia desplegará una plataforma española para compartir información de inteligencia y vigilancia con los aliados de la OTAN

Denuncian que la plantilla de limpieza de Ceuta está “al límite” tras la llegada masiva de migrantes: la playa del Trampolín amanece con residuos y excrementos

El Sindicato Independiente de Trabajadores exige el refuerzo urgente de la plantilla a través de la bolsa pública y la entrega inmediata de equipos de protección

Denuncian que la plantilla de limpieza de Ceuta está “al límite” tras la llegada masiva de migrantes: la playa del Trampolín amanece con residuos y excrementos

La Justicia ordena a un matrimonio divorciado repartir por mitades la vivienda familiar pese a estar a nombre de la esposa

La Audiencia de Málaga aplicó criterios del derecho inglés al considerar que ambos cónyuges aportaron fondos equivalentes para comprar el inmueble

La Justicia ordena a un matrimonio divorciado repartir por mitades la vivienda familiar pese a estar a nombre de la esposa

Fouzi Lekjaa, presidente de la Federación Marroquí de Fútbol, presiona por la final del Mundial 2030 mientras gana peso en la carrera por el Gobierno

El representante del fútbol fue el “fichaje estrella” del partido y, desde hace meses, la prensa lo señala como uno de los favoritos a ser Primer Ministro

Fouzi Lekjaa, presidente de la Federación Marroquí de Fútbol, presiona por la final del Mundial 2030 mientras gana peso en la carrera por el Gobierno

Manuel Costiña, chef Michelin: “Nunca compres caldo de pollo. Normalmente todo es agua, sal y aroma de pollo”

El cocinero gallego, con dos estrellas Michelin y dos soles Repsol en su restaurante Retiro da Costiña, cuenta cómo hacer un buen caldo en casa con tan solo 5 ingredientes

Manuel Costiña, chef Michelin: “Nunca compres caldo de pollo. Normalmente todo es agua, sal y aroma de pollo”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Polonia desplegará una plataforma española para compartir información de inteligencia y vigilancia con los aliados de la OTAN

Polonia desplegará una plataforma española para compartir información de inteligencia y vigilancia con los aliados de la OTAN

La Justicia ordena a un matrimonio divorciado repartir por mitades la vivienda familiar pese a estar a nombre de la esposa

Fouzi Lekjaa, presidente de la Federación Marroquí de Fútbol, presiona por la final del Mundial 2030 mientras gana peso en la carrera por el Gobierno

El PP reivindica una posición de “firmeza” ante Marruecos: “Con España no se juega”

Cae uno de los grandes narcos de la heroína en Europa: introducía toneladas de droga desde Irán y Afganistán y se fugó de una prisión turca en 2017

ECONOMÍA

Un ‘simpa’ de medio millón de euros: un hijo del dueño del Málaga CF se va sin pagar de un hotel de Londres y la justicia autoriza el embargo de su coche

Un ‘simpa’ de medio millón de euros: un hijo del dueño del Málaga CF se va sin pagar de un hotel de Londres y la justicia autoriza el embargo de su coche

España vende el segundo diésel más barato de la Unión Europea, solo detrás de Malta, mientras la gasolina alcanza máximos anuales

El polémico plan de formación automotriz de Navarra: un sindicato denuncia que los alumnos trabajarán en Volkswagen “sin salario ni contrato”

Agricultura ofrece cursos gratis de IA, drones y robótica a agricultores, ganaderos y trabajadores del sector agroalimentario

Los ‘Manolitos’  preparan su salto internacional: Reino Unido, Latinoamérica y Oriente Próximo, en el radar de la empresa

DEPORTES

“The Car Killer”, “brutal” y “sin precedentes”: esto dice la prensa internacional sobre el Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid

“The Car Killer”, “brutal” y “sin precedentes”: esto dice la prensa internacional sobre el Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid

Madrid no tiene piedad con los españoles: Fernando Alonso y Carlos Sainz, fuera a las primeras de cambio

Quién es Maica García, la campeona olímpica de waterpolo que han despedido por ser madre: “Tuve ataques de ansiedad muy fuertes”

Los precios para comer y beber en el Madring durante el Gran Premio de España: agua a 3,50 y bocadillos desde 12 euros

Del Búnker a los 300 km/h de La Monumental: todos los detalles del Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid