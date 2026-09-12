'Checo' Pérez: Contento con mi vuelta en la calificación, felicito al equipo

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Madrid, 12 sep (EFE).- El mexicano Sergio Pérez (Cadillac), que largará decimoctavo en el Gran Premio de España, el decimocuarto del Mundial de Fórmula Uno, declaró este sábado, en el Madring, que está "muy contento con" su "vuelta de calificación", una sesión que acabó decimonoveno; pero que, gracias a la sanción del español Carlos Sainz (Williams), avanzará un puesto en parrilla.

"Éste es un circuito increíble y estoy muy contento de estar aquí. El ambiente es fantástico y estoy muy satisfecho con mi vuelta de calificación. Fuimos muy agresivos con nuestro programa y tengo que felicitar al equipo", comentó 'Checo', nacido hace 36 años en Guadalajara (Jalisco), en la nueva pista semi-urbana de la capital de España.

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"Hoy sacamos el máximo partido a nuestro paquete y redujimos aún más la distancia con los Williams y los Aston Martin, que nos precedían. Aunque no fue suficiente para pasar a la Q2, fue una vuelta realmente sólida", declaró el mexicano, subcampeón mundial hace tres años -cuando pilotaba en Red Bull- y que cuenta seis victorias y 39 podios en la categoría reina.

"El equipo también ha estado muy bien en la gestión, así que estoy muy satisfecho. Mañana se nos deberían presentar algunas oportunidades, así que tenemos que asegurarnos de seguir ejecutando el plan como lo hemos hecho hasta ahora este fin de semana; y estoy seguro de que podemos completar una buena carrera", manifestó 'Checo' este sábado en el Madring. EFE

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