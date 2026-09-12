Berenguer: “El punto nos sabe a poco, merecíamos ganar”

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Bilbao, 12 sep (EFE).- El jugador del Athletic Club Álex Berenguer, autor de la jugada que dio origen al empate de su equipo en el duelo ante el Elche en San Mamés (1-1), consideró escaso el resultado final y reconoció que les "sabe a poco".

"Creo que hemos hecho un buen partido y merecíamos ganar", señaló el atacante rojiblanco, que entró en la segunda mitad en sustitución de Robert Navarro, y destacó que “el equipo se ha vaciado”, aunque también admitió ante los micrófonos de Movistar que deben “ser más certeros de cara a puerta”.

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“Hemos tenido dos o tres claras, no las hemos metido. No ha podido ser”, lamentó.

Respecto a la acción del gol, Berenguer explicó: “He intentado buscar una solución, tirar a portería y que pase lo que tenga que pasar”. “Al final ha entrado y sumamos un punto, pero nos sabe a poco. Tenemos que intentar sumar de tres en tres, sobre todo en casa”, recalcó.

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“Esta liga está muy igualada, cualquier equipo te puede ganar. Creo que ellos se han encerrado un poquito atrás, a nosotros nos ha costado un poquito, sobre todo en la segunda parte. Pero bueno, tenemos que seguir así, creo que hemos tenido ocasiones para para poder ganarlo”, concluyó. EFE

FRC/ism