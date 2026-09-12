Aznar y Aguirre acuden en Ferrol (A Coruña) a la boda de la hija de Fernández-Lasquetty

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Ferrol (A Coruña), 12 sep (EFE).- El expresidente del Gobierno José María Aznar; su mujer y exalcaldesa de Madrid, Ana Botella, y la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre han sido algunos de los dirigentes del PP que este sábado han acudido en Ferrol a la boda de Cristina, hija del exconsejero de la comunidad madrileña Javier Fernández-Lasquetty.

El enlace, celebrado en la céntrica concatedral de San Julián, ha generado expectación entre los viandantes ante el elevado número de asistentes, que posteriormente han tomado parte en el banquete nupcial, para el que los contrayentes han elegido la finca de la familia Fernández-Lasquetty en la parroquia rural ferrolana de Covas.

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Aznar y Botella, a los que también ha acompañado su hija Ana, ya se dejaron ver este viernes a su llegada a la ciudad, reproducida en imágenes de transeúntes que se fotografiaron con ellos en el casco histórico de A Magdalena, donde optaron por el Parador de Turismo para alojarse.

La hija del exconsejero ha contraído matrimonio con su pareja, Andrés, en una ceremonia desarrollada en el principal templo de la ciudad naval y que ha tenido continuidad en la finca conocida como Casa Saavedra, donde se instalaron en los últimos días tanto una gran carpa como generadores eléctricos para el festejo, han informado a EFE fuentes cercanas. EFE

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