4-2. El Barcelona silencia sus dudas defensivas con pegada para ganar al Atlético

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Sant Joan Despí (Barcelona), 12 sep (EFE).- El Barcelona aparcó sus dudas defensivas a golpe de pegada para superar al Atlético de Madrid (4-2) en el estadio Johan Cruyff y mantener el liderato de la Liga F Moeve, en un partido en el que tuvo que remontar un tanto de Allegra Poljak.

El vigente campeón de Europa reaccionó con contundencia al golpe inicial y, pese a que el cuadro rojiblanco volvió a igualar el marcador (2-2), encontró en su arsenal ofensivo el antídoto para un partido que por momentos se le atragantó.

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Las ausencias de última hora de Renee Van Asten e Irene Paredes dejaron al Barcelona más expuesto de lo habitual, especialmente ante un Atlético que detectó pronto las grietas y no dudó en atacarlas.

Durante años, el Barcelona-Atlético fue una de las grandes citas del fútbol femenino. Hoy, la distancia entre el conjunto azulgrana y el resto de la competición es mucho mayor, pero las rojiblancas quisieron desafiar esa realidad golpeando primero.

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Fiamma Benítez encontró un pasillo en el perfil izquierdo y puso un balón preciso a la espalda de la defensa. Poljak atacó el espacio, se plantó sola ante Cata Coll y definió con frialdad para adelantar al Atlético (0-1, min.9).

El equipo madrileño resistía replegado ante un Barcelona cada vez más volcado sobre su área, hasta que el asedio encontró recompensa en el minuto 26. Graham ganó línea de fondo y puso un centro raso al corazón del área. Allí apareció Vicky López para rematar de primeras y devolver las tablas al marcador (1-1).

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El Barcelona se hizo con el control de la posesión y Pajor rozó el segundo, pero la defensa rojiblanca salvó el tanto sobre la línea, pero las visitantes seguían encontrando espacios cuando podían correr.

Luany se marchó sola hacia el área y Kerolin llegó para encimarla. La brasileña cayó dentro del área y el Atlético reclamó penalti, pero la colegiada no apreció infracción y con tablas enfilaron los vestuarios.

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El Barça volvió a golpear nada más regresar de vestuarios. Esmee Brugts aprovechó una llegada para poner el 2-1 (min.49), pero el Atlético volvió a castigar las dudas defensivas azulgranas apenas cinco minutos después. Lucía Rodríguez recibió un balón filtrado y puso un centro raso que Jansen remató a placer para devolver las tablas (2-2, min. 54).

El Barcelona volvió a hacer valer su pegada con un centro de Pina al segundo palo que Graham remató de primeras para poner el 3-2 (min. 64). La respuesta del Atlético fue inmediata. Un nuevo contragolpe volvió a encontrar desajustada a la defensa azulgrana y Rosa Otermín estuvo muy cerca de aprovecharlo para establecer de nuevo el empate.

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El partido estaba completamente abierto. Cada llegada rojiblanca llevaba peligro y el Barcelona no terminaba de cerrar el encuentro. Entonces apareció la estrategia azulgrana. Pajor remató y Pérez evitó el tanto con una gran intervención, pero Brugts estuvo atenta al rechace para empujar el balón al fondo de la red. Tras la revisión del videoarbitraje, el tanto subió al marcador y el Barça puso el 4-2 (min.86). El Atlético ya no tuvo capacidad de reacción y el marcador no volvió a moverse.

- Ficha técnica:

4 - Barcelona: Cata Coll; Sydney, Martina, Guijarro, Brugts; Nazareth (Ferrera, min.74), López (Baha, min.89), Pina; Graham (Arufe, min.74), Pajor y Kerolin (Torrejón, min.67).

2 - Atlético de Madrid: Gallardo (Pérez, min.79); Rodríguez, Pérez, Calligaris, Otermín (Kühl, min.83); Zubieta; Luany, Csiszár (Sarriegi, min.83), Benítez, Poljak (Gómez, min.89); Jensen.

Goles: 0-1, min.9: Poljak. 1-1, min.26: Vicky López. 2-1, min.49: Brugts. 2-2, min.54: Jensen. 3-2, min.64: Graham. 4-2, min.86: Brugts.

Árbitra: Lorena del Mar Trujillano. Mostró tarjeta amarilla a Esmee Brugts (min.93) por parte del Barcelona.

Incidencias: partido de la tercera jornada de la Liga F Moeve disputado en el estadio Johan Cruyff ante 3.207 espectadores. EFE

avm/ism