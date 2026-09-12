35-25. Niko Mindeguia brilla en su regreso a la Asobal en el triunfo de Bidasoa ante Nava

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Irun (Gipuzkoa), 11 sep (EFE).- El Irudek Bidasoa-Irun logró este sábado una convincente victoria en el inicio de la Liga Asobal al doblegar con autoridad a Balonmano Nava por 32-25, en un triunfo coral en el que sobresalieron Julen Mujika y el exinternacional español Niko Mindegia en su retorno a la Liga Asobal a sus 38 años.

Dos penaltis errados por los locales permitieron a Nava tomar el mando en el marcador, con un notable Maiko Vázquez, el lateral cubano que exhibió muy buenas maneras en la primera línea visitante, quien junto al zurdo David Fernández y Martins Buda sujetaron a su equipo en el marcador.

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La entrada en Bidasoa de Mindeguia cambió el partido a favor de los locales, que mejoraron prestaciones en ataque y encontraron en otro exinternacional, Iñaki Peciña, el cierre de la defensa que permitió a los vascos coger renta (14-11) y tomar la iniciativa.

El partido siguió bonito en el segundo tiempo, con un gran ritmo y Bidasoa siempre un paso por delante con un balonmano veloz apoyado en el tándem defensivo Sladkowski-Jevtic, que minimizaron los intentos ofensivos de un conjunto navero al que le empezaba a venir largo el partido.

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El gol de Xabi Tuá (28-19), que obligó a pedir tiempo muerto al técnico visitante Carlos Villagrán, ya dejaba decidido un encuentro en el que Bidasoa mostró sus credenciales a estar en la zona alta de la tabla y Balonmano Nava comprobó que tendrá que seguir trabajando para engranar todas las piezas que ha cambiado esta temporada.

- Ficha técnica:

35 - Bidasoa-Irun: Leo Maciel, Failde- porteros- Xabi González (6, 4 de pen.), Esteban Salinas (2), Nevado (6), Xabi Tuá (1), Furundarena (1), Jevtic, Peciña, Mujika (5), Gorka Nieto (2, 1 de pen.), Cavero (4), Mindeguia (2), Magallahes, Sladkowski (2), Martín Duque (4).

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25 - Balonmano Nava: Martins Buda, Patotski- porteros- David Fernández (5), Lima (3), Arzoz, Ahumada (4, 1 de pen.), Marugán (3, 2 de pen.), Maiko Vázquez (4), Roca (1), Herranz (2), Ugalde, Audiffired, Paulo Moreno (1), Esparon (1), Carrión (1).

Marcador cada cinco minutos: 2-1; 4-4; 9-7; 11-10; 15-11; 16-13- descanso- 17-14; 22-18; 26-19; 29-19; 32-23; 35-25.

Árbitros: Yon Bustamante y Tomás Luis García. Excluyeron a Jevtic, Salinas, Sladkowski, Roca, Paulo Moreno (2) y Maiko Vázquez.

Incidencias: 1.400 aficionados en la primera jornada de la Liga Asobal en el pabellón Artaleku. EFE

cr/sab