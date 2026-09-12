2-3. El Ipswich Town pesca en el desastre del Palace

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Londres, 12 sep (EFE).- El Crystal Palace volvió a la senda de la derrota al caer con diez jugadores contra el recién ascendido Ipswich Town, que suma dos victorias en su vuelta a la Premier League.

Los 'Tractors' empezaron por detrás en el marcador gracias a un buen remate con la derecha de Anan Khalili, pero le dieron la vuelta al marcador tras el cabezazo de Emersonn, revisado por el VAR por un inexistente fuera de juego, la expulsión de Axel Disasi por una entrada a destiempo, y otro remate de cabeza de Leif Davis tras asistencia de Emerson..

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Todo parecía hecho para el Ipswich, pero a quince minutos para el final, Jorgen Strand-Larsen se inventó el empate, que contentaba a Selhurst Park.

Sin embargo, ya en el tiempo de descuento, Zian Flemming, uno de los fichajes veraniegos del equipo, apareció para rebañar un balón repelido por el larguero y conseguir tres puntos más que dejan al Ipswich en séptima posición, lejos del descenso, con seis puntos de doce posibles.

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El Palace tiene un balance de solo tres unidades tras cuatro jornadas. EFE