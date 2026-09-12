0-1. Las Palmas se mete en la zona alta y el Cádiz se asienta en la baja

Cádiz, 12 sep (EFE).- La UD Las Palmas ganó este sábado al Cádiz a domicilio (0-1), un triunfo que coloca al equipo canario en el coliderato provisional de LaLiga Hypermotion con 10 puntos junto al Castellón, todo lo contrario que el andaluz, que está a un paso de los puestos de descenso al llevar dos jornadas seguidas perdiendo y sin conocer aún lo que es ganar en las cinco primeras jornadas.
En el primer minuto pudo marcar el Cádiz, en un centro desde la izquierda de Álvaro García Pascual, reconvertido en extremo, que el canterano Borja Vázquez cabeceó fuera.
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La UD Las Palmas se apoderó del juego pasado el primer cuarto de hora y un libre indirecto colgado al área gaditana lo prolongó Juan Manuel Herzog y acabó rematándolo a las mallas el italiano Giovanni Bonfanti, aunque el tanto fue anulado tras revisión en el VAR por mano del japonés Taisei Miyashiro (min. 23).
El Cádiz empató con Las Palmas en goles anulados en la jugada posterior, en la que marcó García Pascual, aunque su compañero Vázquez estaba en fuera de juego (min. 28).
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La parte final de este periodo fue para el cuadro canario, que tuvo su ocasión más clara antes del descanso en un disparo del exmadridista Jesé Rodríguez, al que respondió Jokin Ezkieta con una extraordinaria intervención (min. 41).
Nada más comenzar la segunda parte, la UD Las Palmas pudo anotar en un chut seco de Iván Jaime que pegó en el palo y luego se fue a córner al rebotar en la espalda del guardameta Ezkieta (min. 46).
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Miyashiro, totalmente solo, remató alto (min.55), pero Las Palmas no tardó en intentarlo de nuevo, ésta vez con el premio del gol.
En un contraataque con superioridad numérica, el japonés chutó desde la frontal, Ezkieta detuvo el balón y el defensa Enrique Clemente, que se había incorporado al ataque, mandó la pelota al fondo de la portería (min. 59).
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El portero visitante José Antonio Caro evitó poco después el empate al detener abajo un remate de García Pascual (min. 62).
Esta jugada fue un espejismo, por cuanto Las Palmas continuó sometiendo al Cádiz con un control abrumador, tanto con balón como a la hora de cerrar espacios, que a la postre le daría el triunfo.
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- Ficha técnica:
0 - Cádiz: Ezkieta; Díaz, Kovacevic, Castro, Cristian (Arribas, min. 57); Doué, Damián, Vázquez (Aghama, min. 71), Ontiveros (Cordero, min. 57); Izeta (Vladys, min. 57) y García Pascual (Petit, min. 81).
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1 - Las Palmas: Caro; Pezzolesi, Herzog, Bonfanti, Clemente; Loiodice, Iñaki (Kirian, min. 84), Miyashiro (Medina, min. 84), Fuster (Sandro, min. 76); Iván Jaime (Cruz, m.71) y Jesé (Jefté, min. 76).
Goles: 0-1, min. 59: Clemente.
Árbitro: Eder Mallo (C. Castellano-Leonés). Amonestó con cartulina amarilla a los locales Doué (min. 29), García Pascual (min. 71) y Damián (min. 82).
Incidencias: Partido de la quinta jornada de LaLiga Hypermotion disputado en el estadio JP Financial de Cádiz. EFE
jsb/agr/sab
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