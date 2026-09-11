Espana agencias

Vivas a Marlaska: No se puede maquillar la realidad, han crecido inseguridad y delitos

Guardar

Ceuta, 11 sep (EFE).- El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha lamentado este viernes que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, dijera que la inseguridad en Ceuta es "subjetiva" y ha precisado que "no se puede maquillar la realidad" al haberse incrementado "con datos" los delitos y la inseguridad.

"No sé que interpretará el ministro por subjetivo pero el incremento de la inseguridad está con datos incuestionables. Estamos hablando del mismo ministro -en relación a Marlaska- que el día 1 de agosto dijo que Ceuta estaba recuperando la normalidad y que había en la ciudad 2.500 migrantes", ha reflexionado Vivas en declaraciones a los periodistas.

PUBLICIDAD

El presidente ceutí ha destacado que en agosto de 2025 el servicio de emergencias 112 atendió 768 expedientes de llamadas y este agosto ha ascendido a 5.233 expedientes. "Eso no es subjetividad, son datos que han crecido un 600 por cien", ha comentado.

En el 2025 en agosto hubo 67 agresiones y este año 1.001, "por lo que se ha multiplicado por quince" mientras que los allanamientos de morada han pasado de 10 en el 2025 a 600 este año y los delitos de alteración del orden público de 32 en 2025 a 326 en agosto de este año.

PUBLICIDAD

Los bomberos actuaron en agosto de 2025 en 14 casos y este año en 89, un 500 por ciento más, mientras que las intrusiones en el puerto (intento acceso a barcos, a camiones o a zonas portuarias) ha pasado de 57 en 2025 a 1.163 este año, "un dos mil por ciento más".

"Esto no es una realidad virtual sino una realidad", ha lamentado Vivas, quien también se ha referido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "cuando dijo que Ceuta debe asumir una cota de acogida de migrantes por su situación geográfica, lo cual es una frivolidad o no está bien informado de cuántos migrantes hay en esta ciudad". EFE

(foto)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

Como cada viernes, aquí están los números ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

Resultados del Super Once del Sorteo 3

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas

Resultados del Super Once del Sorteo 3

La Fundación Princesa de Asturias lanza un comunicado urgente y alerta por la suplantación de identidad en las invitaciones a los premios

La entidad aclara que acudir al evento es completamente gratuito y solo se tramita desde la propia organización

La Fundación Princesa de Asturias lanza un comunicado urgente y alerta por la suplantación de identidad en las invitaciones a los premios

Patricia, gestora operativa en un supermercado, muestra la realidad de trabajar en una gran superficie: “La cifra mínima son 19.300 euros brutos anuales”

La empleada, con casi una década en la cooperativa, detalla cómo funcionan los turnos rotativos, el sistema de descansos y los incentivos vinculados a las ventas en caja

Patricia, gestora operativa en un supermercado, muestra la realidad de trabajar en una gran superficie: “La cifra mínima son 19.300 euros brutos anuales”

Así ha sido el homenaje de Rota a las víctimas de los atentados del 11-S con Felipe VI y Margarita Robles presentes

La base lleva meses rodeada de polémicas por la prohibición del Gobierno a emplearla en los ataques estadounidenses en Oriente Medio

Así ha sido el homenaje de Rota a las víctimas de los atentados del 11-S con Felipe VI y Margarita Robles presentes
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Así ha sido el homenaje de Rota a las víctimas de los atentados del 11-S con Felipe VI y Margarita Robles presentes

Así ha sido el homenaje de Rota a las víctimas de los atentados del 11-S con Felipe VI y Margarita Robles presentes

Detenido un yihadista en Ceuta que tiene prohibido entrar en España desde 2015

Limpiar con unas gotitas de suavizante en un paño de microfibra: por qué lo recomiendan y para qué sirve

Todos los cortes de tráfico de este fin de semana en Madrid por el Gran Premio de Fórmula 1: calles cortadas y cambios en el transporte público

Primera dimisión por la crisis migratoria de Ceuta: renuncia el jefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno

ECONOMÍA

Patricia, gestora operativa en un supermercado, muestra la realidad de trabajar en una gran superficie: “La cifra mínima son 19.300 euros brutos anuales”

Patricia, gestora operativa en un supermercado, muestra la realidad de trabajar en una gran superficie: “La cifra mínima son 19.300 euros brutos anuales”

Una mujer es despedida por ‘trabajar’ en el concesionario de su pareja mientras estaba de baja: la justicia obliga a recontratarla porque solo hizo tareas “marginales”

Alquilar una habitación se encarece hasta un 33% en tres años: los estudiantes se enfrentan a precios de 700 euros al mes en Madrid y Barcelona

La Ley de Propiedad Horizontal es firme: si alquilas tu plaza de garaje y un vecino de la comunidad se queja, puedes apelar

La Seguridad Social lo confirma: las personas divorciadas y separadas tienen acceso a la pensión compensatoria por viudedad en este caso

DEPORTES

Fernando Alonso, antes del Gran Premio en Madrid: “En mi debut en la Fórmula 1, mi familia veía mis carreras en un canal alemán”

Fernando Alonso, antes del Gran Premio en Madrid: “En mi debut en la Fórmula 1, mi familia veía mis carreras en un canal alemán”

Luca tiene 10 años, pesa 10 kilos y es el único caso en España de una enfermedad ultrarrara: “Quiere sentirse futbolista”

Madrid ya tiene su “sueño” de la Fórmula 1: un circuito con “rasgos únicos, exigente, técnico y que va a retar a los pilotos”

La odisea de 12 años del Shakhtar Donetsk, el campeón sin casa y una guerra que no ha podido parar al club ni en Champions

Marruecos da por ganada la batalla contra España por la final del Mundial 2030, pero la FIFA mantiene el misterio: la decisión “se tomará en su debido momento”