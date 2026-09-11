Vivas a Marlaska: No se puede maquillar la realidad, han crecido inseguridad y delitos

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Ceuta, 11 sep (EFE).- El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha lamentado este viernes que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, dijera que la inseguridad en Ceuta es "subjetiva" y ha precisado que "no se puede maquillar la realidad" al haberse incrementado "con datos" los delitos y la inseguridad.

"No sé que interpretará el ministro por subjetivo pero el incremento de la inseguridad está con datos incuestionables. Estamos hablando del mismo ministro -en relación a Marlaska- que el día 1 de agosto dijo que Ceuta estaba recuperando la normalidad y que había en la ciudad 2.500 migrantes", ha reflexionado Vivas en declaraciones a los periodistas.

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El presidente ceutí ha destacado que en agosto de 2025 el servicio de emergencias 112 atendió 768 expedientes de llamadas y este agosto ha ascendido a 5.233 expedientes. "Eso no es subjetividad, son datos que han crecido un 600 por cien", ha comentado.

En el 2025 en agosto hubo 67 agresiones y este año 1.001, "por lo que se ha multiplicado por quince" mientras que los allanamientos de morada han pasado de 10 en el 2025 a 600 este año y los delitos de alteración del orden público de 32 en 2025 a 326 en agosto de este año.

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Los bomberos actuaron en agosto de 2025 en 14 casos y este año en 89, un 500 por ciento más, mientras que las intrusiones en el puerto (intento acceso a barcos, a camiones o a zonas portuarias) ha pasado de 57 en 2025 a 1.163 este año, "un dos mil por ciento más".

"Esto no es una realidad virtual sino una realidad", ha lamentado Vivas, quien también se ha referido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "cuando dijo que Ceuta debe asumir una cota de acogida de migrantes por su situación geográfica, lo cual es una frivolidad o no está bien informado de cuántos migrantes hay en esta ciudad". EFE

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(foto)