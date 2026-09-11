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Un temible Alavés aterriza en un ilusionado Sardinero

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Santander/Vitoria, 11 sep (EFE).- Un temible Deportivo Alavés, sorprendente segundo clasificado en el inicio de temporada, aterriza este sábado (14.00 horas) en El Sardinero para medirse a un ilusionado Racing de Santander, que afronta una semana complicada en la que se enfrentará también contra Barcelona en apenas cinco días.

Los albiazules llegan a la capital cántabra con diez puntos de doce posibles, pero todavía no han ganado lejos de Mendizorroza, después del empate a uno ante el Rayo Vallecano en Butarque (Leganés).

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El feudo temporal del Rayo fue precisamente la última visita del Racing, saldada con 3-2, lo que evidenció su debilidad defensiva, un aspecto que el conjunto verdiblanco, con cuatro puntos en la tabla, debe mejorar si quiere sacar algo positivo en los duelos ante equipos aparentemente de su talla.

Es probable que las principales novedades en el once de José Alberto López ante el Alavés se den en el centro de la zaga, donde podrían entrar de titulares Pablo Ramón y Belocian.

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El técnico asturiano tendrá disponible a toda la plantilla a excepción del guardameta Eriksson, que padece una tendinopatía en el hombro derecho, y tampoco estará Andrés Martín, que sigue recuperándose de su esguince de rodilla.

En el Alavés, su gran virtud es la facilidad que tiene para hacer gol. El Glorioso acumula 16 partidos consecutivos marcando gol en Primera División, el único equipo que puede hacer gala de ello en la máxima categoría.

El argentino Lucas Boyé se encuentra en estado de gracia con tres goles en el último partido, en el que también destacó el hispano-dominicano Mariano Díaz.

Los dos delanteros serán titulares en este duelo al que llega Toni Martínez, recuperado, aunque apunta a salir desde el banquillo.

En el capítulo de bajas, Quique Sánchez Flores no podrá contar con Facundo Garcés y Mikel Rodríguez, recientemente lesionados de gravedad en la rodilla.

Los dos equipos vuelven a verse las caras tras su último enfrentamiento en el curso 2022-23, cuando en Segunda División los albiazules se impusieron 3-0 en casa y empataron en Santander (1-1).

Sin embargo, en la máxima categoría no se cruzan desde 2005. En aquella temporada, los vascos se impusieron por 1-2 en El Sardinero.

- Alineaciones probables:

Racing de Santander: Agirrezabala; Mantilla, Pablo Ramón, Belocian, Salinas; Pablo García, Iván Martín, Canales, Almeida, Íñigo Vicente; y Zabiri.

Alavés: Sivera, Ángel Pérez, Koski, Tenaglia, Otto, Abde; Antonio Blanco, Aleñá, Pablo Ibañez; Boyé y Mariano.

Árbitro: Javier Alberola (Comité castellano-manchego).

Estadio: El Sardinero.

Hora: 14.00. EFE

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