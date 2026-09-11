Trabajan en la extinción de un incendio forestal en El Campillo (Huelva)

Huelva, 11 sep (EFE).- El Plan Infoca ha desplegado un dispositivo por tierra y aire para un incendio forestal declarado esta tarde en el paraje 'Cerezuelo' del término municipal de El Campillo, en la provincia de Huelva.
Según ha informado el Infoca, por aire se han activado cuatro aeronaves: un helicóptero ligero y uno semipesado y dos aviones de carga en tierra.
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Por tierra trabajan 15 bomberos forestales, un técnico de Operaciones, un agente de Medio Ambiente, cuatro autobombas y un buldócer. EFE
lra/vg/icn
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