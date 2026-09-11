Solo el 33% de las mujeres con discapacidad se hace mamografías por falta de accesibilidad

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Palencia, 11 sep (EFE).- Más de 2,5 millones de mujeres con discapacidad en España sufre una realidad poco visible, la falta de adaptabilidad y accesibilidad en las mamografías de cribado; y pese a que una de cada ocho mujeres desarrollará cáncer de mama a lo largo de su vida, la participación de este colectivo en esas pruebas de detección apenas alcanza el 33,46 %, muy por debajo de la media nacional.

Son datos aportados este viernes por la Confederación Española de personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) de Castilla y León, que en un comunicado ha incidido en que las barreras arquitectónicas, la ausencia de equipos ergonómicos que permitan realizar la prueba desde una silla de ruedas y la escasez de tiempo en las consultas son los principales obstáculos para la detección precoz.

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Se trata de un grave problema que será abordado en el congreso Palencia accesible, Palencia saludable. Accesibilidad universal, salud y derechos, organizado por COCEMFE la próxima semana.

En el marco de este encuentro, se presentará el modelo de éxito del Hospital Universitario Galdakao-Usansolo (HUGU) de Osakidetza (Servicio Vasco de Salud) que lidera la implantación de mamógrafos inclusivos y citaciones adaptadas.

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Su supervisora de Radiología y actual presidenta de la Asociación Española de Técnicos en Radiología, Radioterapia y Medicina Nuclear (AETR), María Jesús Suárez Hernández, explicará cómo han logrado transformar este servicio.

"En pleno siglo XXI, siguen existiendo muchas barreras de accesibilidad que dificultan que una mujer con discapacidad pueda acceder a los programas de prevención. No se trata solo de que pueda hacerse una mamografía, sino de garantizar que tenga las mismas oportunidades que cualquier otra", subraya en un comunicado.

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El proyecto implementado en el centro vasco incluye la renovación de equipos adaptados y un sistema novedoso en la carta de invitación al cribado, donde las mujeres pueden notificar previamente sus necesidades de movilidad.

Esto permite a las unidades citar con margen de tiempo suficiente y prever el personal de apoyo necesario "para ofrecer una atención más accesible, individualizada, cómoda y segura". EFE

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aaf/mr/edr