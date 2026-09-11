Espana agencias

Solo el 33% de las mujeres con discapacidad se hace mamografías por falta de accesibilidad

Guardar

Palencia, 11 sep (EFE).- Más de 2,5 millones de mujeres con discapacidad en España sufre una realidad poco visible, la falta de adaptabilidad y accesibilidad en las mamografías de cribado; y pese a que una de cada ocho mujeres desarrollará cáncer de mama a lo largo de su vida, la participación de este colectivo en esas pruebas de detección apenas alcanza el 33,46 %, muy por debajo de la media nacional.

Son datos aportados este viernes por la Confederación Española de personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) de Castilla y León, que en un comunicado ha incidido en que las barreras arquitectónicas, la ausencia de equipos ergonómicos que permitan realizar la prueba desde una silla de ruedas y la escasez de tiempo en las consultas son los principales obstáculos para la detección precoz.

PUBLICIDAD

Se trata de un grave problema que será abordado en el congreso Palencia accesible, Palencia saludable. Accesibilidad universal, salud y derechos, organizado por COCEMFE la próxima semana.

En el marco de este encuentro, se presentará el modelo de éxito del Hospital Universitario Galdakao-Usansolo (HUGU) de Osakidetza (Servicio Vasco de Salud) que lidera la implantación de mamógrafos inclusivos y citaciones adaptadas.

PUBLICIDAD

Su supervisora de Radiología y actual presidenta de la Asociación Española de Técnicos en Radiología, Radioterapia y Medicina Nuclear (AETR), María Jesús Suárez Hernández, explicará cómo han logrado transformar este servicio.

"En pleno siglo XXI, siguen existiendo muchas barreras de accesibilidad que dificultan que una mujer con discapacidad pueda acceder a los programas de prevención. No se trata solo de que pueda hacerse una mamografía, sino de garantizar que tenga las mismas oportunidades que cualquier otra", subraya en un comunicado.

El proyecto implementado en el centro vasco incluye la renovación de equipos adaptados y un sistema novedoso en la carta de invitación al cribado, donde las mujeres pueden notificar previamente sus necesidades de movilidad.

Esto permite a las unidades citar con margen de tiempo suficiente y prever el personal de apoyo necesario "para ofrecer una atención más accesible, individualizada, cómoda y segura". EFE

aaf/mr/edr

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

Como cada viernes, aquí están los números ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

Resultados del Super Once del Sorteo 3

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas

Resultados del Super Once del Sorteo 3

La Fundación Princesa de Asturias lanza un comunicado urgente y alerta por la suplantación de identidad en las invitaciones a los premios

La entidad aclara que acudir al evento es completamente gratuito y solo se tramita desde la propia organización

La Fundación Princesa de Asturias lanza un comunicado urgente y alerta por la suplantación de identidad en las invitaciones a los premios

Patricia, gestora operativa en un supermercado, muestra la realidad de trabajar en una gran superficie: “La cifra mínima son 19.300 euros brutos anuales”

La empleada, con casi una década en la cooperativa, detalla cómo funcionan los turnos rotativos, el sistema de descansos y los incentivos vinculados a las ventas en caja

Patricia, gestora operativa en un supermercado, muestra la realidad de trabajar en una gran superficie: “La cifra mínima son 19.300 euros brutos anuales”

Así ha sido el homenaje de Rota a las víctimas de los atentados del 11-S con Felipe VI y Margarita Robles presentes

La base lleva meses rodeada de polémicas por la prohibición del Gobierno a emplearla en los ataques estadounidenses en Oriente Medio

Así ha sido el homenaje de Rota a las víctimas de los atentados del 11-S con Felipe VI y Margarita Robles presentes
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Así ha sido el homenaje de Rota a las víctimas de los atentados del 11-S con Felipe VI y Margarita Robles presentes

Así ha sido el homenaje de Rota a las víctimas de los atentados del 11-S con Felipe VI y Margarita Robles presentes

Detenido un yihadista en Ceuta que tiene prohibido entrar en España desde 2015

Limpiar con unas gotitas de suavizante en un paño de microfibra: por qué lo recomiendan y para qué sirve

Todos los cortes de tráfico de este fin de semana en Madrid por el Gran Premio de Fórmula 1: calles cortadas y cambios en el transporte público

Primera dimisión por la crisis migratoria de Ceuta: renuncia el jefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno

ECONOMÍA

Patricia, gestora operativa en un supermercado, muestra la realidad de trabajar en una gran superficie: “La cifra mínima son 19.300 euros brutos anuales”

Patricia, gestora operativa en un supermercado, muestra la realidad de trabajar en una gran superficie: “La cifra mínima son 19.300 euros brutos anuales”

Una mujer es despedida por ‘trabajar’ en el concesionario de su pareja mientras estaba de baja: la justicia obliga a recontratarla porque solo hizo tareas “marginales”

Alquilar una habitación se encarece hasta un 33% en tres años: los estudiantes se enfrentan a precios de 700 euros al mes en Madrid y Barcelona

La Ley de Propiedad Horizontal es firme: si alquilas tu plaza de garaje y un vecino de la comunidad se queja, puedes apelar

La Seguridad Social lo confirma: las personas divorciadas y separadas tienen acceso a la pensión compensatoria por viudedad en este caso

DEPORTES

Fernando Alonso, antes del Gran Premio en Madrid: “En mi debut en la Fórmula 1, mi familia veía mis carreras en un canal alemán”

Fernando Alonso, antes del Gran Premio en Madrid: “En mi debut en la Fórmula 1, mi familia veía mis carreras en un canal alemán”

Luca tiene 10 años, pesa 10 kilos y es el único caso en España de una enfermedad ultrarrara: “Quiere sentirse futbolista”

Madrid ya tiene su “sueño” de la Fórmula 1: un circuito con “rasgos únicos, exigente, técnico y que va a retar a los pilotos”

La odisea de 12 años del Shakhtar Donetsk, el campeón sin casa y una guerra que no ha podido parar al club ni en Champions

Marruecos da por ganada la batalla contra España por la final del Mundial 2030, pero la FIFA mantiene el misterio: la decisión “se tomará en su debido momento”