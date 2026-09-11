Silvio Rodríguez canta por primera vez en gallego junto a Uxía recordando a Begoña Caamaño

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Santiago de Compostela, 11 sep (EFE).- La voz de Silvio Rodríguez suena por primera vez en gallego en 'O teu nome é bandeira', una canción que el cantautor cubano comparte con Uxía y que recupera la memoria de la escritora y periodista gallega Begoña Caamaño, fallecida en 2014.

El tema se ha publicado este viernes en las plataformas digitales y llega acompañado de un videoclip rodado en la Illa de Arousa.

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La iniciativa partió de Uxía, que conocía la amistad que unió a Caamaño con el cantautor cubano y quiso invitarlo a reinterpretar esta canción, incluida originalmente en su último trabajo, 'Indómitas', publicado este año como homenaje a la escritora.

La propuesta fue recibida por Rodríguez con "ilusión" y con la voluntad de asumir también el reto de cantar en gallego.

La canción habla de "dignidad, sororidad, memoria y esperanza", valores que Uxía identifica con la trayectoria y el pensamiento de Caamaño.

Pero la colaboración aspira también a trascender el homenaje personal y convertirse, según la cantante, en un "puente de afectos" entre Galicia y Cuba, especialmente en un momento en el que considera necesaria la solidaridad internacional con la isla.

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La relación entre Caamaño y Rodríguez comenzó cuando la escritora, entonces periodista, viajó a Cuba y conoció al músico. Su amistad continuó después por correspondencia y durante los sucesivos viajes de Caamaño a la isla, una relación que dejó también huella en la mirada literaria de la autora hacia Cuba.

El videoclip, dirigido por Paula Pez, se grabó en la Illa de Arousa durante las jornadas 'Bego nas illas'. La ausencia de Rodríguez en Galicia durante el rodaje llevó a la directora a plantear su participación de forma indirecta: su voz atraviesa las imágenes y conecta distintos momentos y formatos, en una propuesta audiovisual concebida como otro puente entre los dos intérpretes y entre los territorios vinculados a la canción. EFE

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