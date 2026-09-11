Espana agencias

Silvio Rodríguez canta por primera vez en gallego junto a Uxía recordando a Begoña Caamaño

Guardar

Santiago de Compostela, 11 sep (EFE).- La voz de Silvio Rodríguez suena por primera vez en gallego en 'O teu nome é bandeira', una canción que el cantautor cubano comparte con Uxía y que recupera la memoria de la escritora y periodista gallega Begoña Caamaño, fallecida en 2014.

El tema se ha publicado este viernes en las plataformas digitales y llega acompañado de un videoclip rodado en la Illa de Arousa.

PUBLICIDAD

La iniciativa partió de Uxía, que conocía la amistad que unió a Caamaño con el cantautor cubano y quiso invitarlo a reinterpretar esta canción, incluida originalmente en su último trabajo, 'Indómitas', publicado este año como homenaje a la escritora.

La propuesta fue recibida por Rodríguez con "ilusión" y con la voluntad de asumir también el reto de cantar en gallego.

La canción habla de "dignidad, sororidad, memoria y esperanza", valores que Uxía identifica con la trayectoria y el pensamiento de Caamaño.

Pero la colaboración aspira también a trascender el homenaje personal y convertirse, según la cantante, en un "puente de afectos" entre Galicia y Cuba, especialmente en un momento en el que considera necesaria la solidaridad internacional con la isla.

PUBLICIDAD

La relación entre Caamaño y Rodríguez comenzó cuando la escritora, entonces periodista, viajó a Cuba y conoció al músico. Su amistad continuó después por correspondencia y durante los sucesivos viajes de Caamaño a la isla, una relación que dejó también huella en la mirada literaria de la autora hacia Cuba.

El videoclip, dirigido por Paula Pez, se grabó en la Illa de Arousa durante las jornadas 'Bego nas illas'. La ausencia de Rodríguez en Galicia durante el rodaje llevó a la directora a plantear su participación de forma indirecta: su voz atraviesa las imágenes y conecta distintos momentos y formatos, en una propuesta audiovisual concebida como otro puente entre los dos intérpretes y entre los territorios vinculados a la canción. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 11 septiembre

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la posibilidad ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 11 septiembre

Se cumplen 25 años del 11-S: así fue la labor de la reina Letizia como enviada especial de TVE antes de conocer a Felipe VI

La entonces periodista viajó hasta Washington para informar de todas las consecuencias del atentado de 2001

Se cumplen 25 años del 11-S: así fue la labor de la reina Letizia como enviada especial de TVE antes de conocer a Felipe VI

Calendario lunar de septiembre 2026: cómo se verá la luna las próximas noches desde España

En los próximos días, el astro más cercano al planeta embellecerá la noche con estas fases

Calendario lunar de septiembre 2026: cómo se verá la luna las próximas noches desde España

Agricultura ofrece cursos gratis de IA, drones y robótica a agricultores, ganaderos y trabajadores del sector agroalimentario

El ministerio lanza 17 actividades para acercar las nuevas tecnologías a explotaciones agrícolas, ganaderas y a la industria de la alimentación

Agricultura ofrece cursos gratis de IA, drones y robótica a agricultores, ganaderos y trabajadores del sector agroalimentario

La comunidad trans lucha por la dignidad de Daniela, una joven de 21 años enterrada con nombre masculino después de suicidarse

Un juzgado de Alicante ha abierto diligencias contra la familia ante un posible delito de odio

La comunidad trans lucha por la dignidad de Daniela, una joven de 21 años enterrada con nombre masculino después de suicidarse
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Así ha sido el homenaje de Rota a las víctimas de los atentados del 11-S con Felipe VI y Margarita Robles presentes

Así ha sido el homenaje de Rota a las víctimas de los atentados del 11-S con Felipe VI y Margarita Robles presentes

Irene Montero presenta este sábado su candidatura para liderar las izquierdas en las generales

Detenido un yihadista en Ceuta que tiene prohibido entrar en España desde 2015

Limpiar con unas gotitas de suavizante en un paño de microfibra: por qué lo recomiendan y para qué sirve

Todos los cortes de tráfico de este fin de semana en Madrid por el Gran Premio de Fórmula 1: calles cortadas y cambios en el transporte público

ECONOMÍA

Agricultura ofrece cursos gratis de IA, drones y robótica a agricultores, ganaderos y trabajadores del sector agroalimentario

Agricultura ofrece cursos gratis de IA, drones y robótica a agricultores, ganaderos y trabajadores del sector agroalimentario

Los ‘Manolitos’  preparan su salto internacional: Reino Unido, Latinoamérica y Oriente Próximo, en el radar de la empresa

Facua denuncia a El Corte Inglés por comercializar una camiseta de niña con un mensaje de “connotaciones pedófilas”

Patricia, gestora operativa en un supermercado, muestra la realidad de trabajar en una gran superficie: “La cifra mínima son 19.300 euros brutos anuales”

Una mujer es despedida por ‘trabajar’ en el concesionario de su pareja mientras estaba de baja: la justicia obliga a recontratarla porque solo hizo tareas “marginales”

DEPORTES

Iñaki Williams dice adiós a Ghana: “Me ha dado mucho más que fútbol, me ha permitido sentirme cerca de mis raíces”

Iñaki Williams dice adiós a Ghana: “Me ha dado mucho más que fútbol, me ha permitido sentirme cerca de mis raíces”

La tarjeta negra, la última revolución en el fútbol: qué significa y cuándo se utilizará

Madring enseña los dientes: Mercedes manda y Alonso y Sainz empiezan lejos de la cabeza en un estreno prudente

Fernando Alonso, antes del Gran Premio en Madrid: “En mi debut en la Fórmula 1, mi familia veía mis carreras en un canal alemán”

Luca tiene 10 años, pesa 10 kilos y es el único caso en España de una enfermedad ultrarrara: “Quiere sentirse futbolista”