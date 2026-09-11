Espana agencias

Sabalenka vs. Rybakina, la final de las números 1 en Nueva York

Guardar

Albert Traver

Nueva York, 11 sep (EFE).- La final del Abierto de Estados Unidos enfrenta este sábado a dos números uno, la bielorrusa Aryna Sabalenka, que deja el trono después de 99 semanas y aspira a su tercera corona en Nueva York, y la kazaja Elena Rybakina, la nueva reina del tenis, en un duelo convertido en un clásico de la WTA.

PUBLICIDAD

Sabalenka y Rybakina se han enfrentado 17 veces, con un balance de 10-7 favorable a la bielorrusa. De ellas, seis fueron en finales, con un 4-2 para la kazaja.

Sabalenka le ganó la primera -Australia 2023- y la última -Indian Wells 2026-, con Rybakina apuntándose Indian Wells 2023, Brisbane 2024, las Finales de la WTA de 2025 y Australia 2026.

PUBLICIDAD

"Hemos jugado muchas veces y también entrenábamos juntas. Es una jugadora muy agresiva. Es difícil jugar contra ella, tanto mental como físicamente, porque tiene un juego muy potente y un gran saque", aseguró Rybakina tras clasificarse para la final.

Este duelo se venía gestando desde que el pulso por el número uno se abrió en el Abierto de Estados Unidos y tomó forma definitiva este jueves, cuando Sabalenka arrolló a Jessica Pegula (n.3) por 7-5 y 6-2 y Rybakina remontó a Coco Gauff (n.4) por 3-6, 6-4 y 6-4, frustrando la final estadounidense con la que soñaba Nueva York.

Pase lo que pase en la final, incluso si Sabalenka conquista Nueva York por tercera vez, el relevo en el número uno del 'ranking' ya es un hecho: Rybakina será la nueva líder. Pero la bielorrusa todavía puede aguarle la fiesta.

"Va a ser un partido realmente difícil. Elena tiene un gran saque y ha mejorado mucho su juego desde el fondo de la pista a lo largo de los años, así que será un partido duro tanto física como mentalmente", dijo Sabalenka, que aspira a ser la primera mujer con tres títulos seguidos en Nueva York desde Serena Williams 2012-14.

"Pero -añadió- estoy preparada para la batalla. Estoy preparada para hacer todo lo necesario para conseguir la victoria, así que estoy deseando que llegue el partido".

Para Sabalanka sería su quinto 'grande' después de Australia (2023 y 2024) y Estados Unidos (2024 y 2025), mientras que para Rybakina el tercero después de Wimbledon (2022) y Australia (2026).

"Tendré que salir con toda la energía que tenga, mostrar mi mejor versión con el saque contra Aryna y tomar las decisiones correctas en los momentos importantes, porque la mayoría de las veces los partidos entre nosotras son muy igualados. Y ahí es donde una decisión puede marcar la diferencia", explicó la kazaja.

Sabalenka empezó la temporada con buen pie, pese a su derrota en Australia, con títulos en Brisbane y el 'Sunshine Double' (Indian Wells y Miami), pero su año empezó a descarrilar cuando llegó la gira de tierra batida y hierba.

Eliminada en cuartos de final en Roland Garros y en octavos de final en Wimbledon, volvió a demostrar su debilidad fuera de la pista rápida y, sobre todo, vio peligrar el número uno que ocupa desde octubre de 2024.

"Amo Nueva York y me encanta estar aquí. Me encanta la energía de la ciudad. Creo que eso es lo que me impulsa, lo que realmente me inspira y me anima a seguir adelante", explicó Sabalenka, sobre su relación especial con el torneo.

La de este sábado será su cuarta final consecutiva en Nueva York, las mismas que lleva en Australia, elevando a ocho su racha de finales seguidas en los 'grandes' sobre pista rápida.

Para Rybakina, Nueva York sería la guinda a una temporada más que exitosa que comenzó con el título en Australia, sumó Stuttgart por el camino y terminará con el asalto al número uno de la WTA, convirtiéndose en la trigésima mujer en la historia en alcanzar ese lugar. EFE

at/ism

(foto)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Sáhara se levanta en una gigantesca nube de polvo: la NASA capta su avance hacia el Atlántico

El instrumento MODIS registró el desplazamiento de partículas sobre el oeste de África, aunque los científicos descartan que llegue a la costa

El Sáhara se levanta en una gigantesca nube de polvo: la NASA capta su avance hacia el Atlántico

Resultados del Super Once del Sorteo 4

Como cada viernes, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Resultados del Super Once del Sorteo 4

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 11 septiembre

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la posibilidad ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 11 septiembre

Se cumplen 25 años del 11-S: así fue la labor de la reina Letizia como enviada especial de TVE antes de conocer a Felipe VI

La entonces periodista viajó hasta Washington para informar de todas las consecuencias del atentado de 2001

Se cumplen 25 años del 11-S: así fue la labor de la reina Letizia como enviada especial de TVE antes de conocer a Felipe VI

Calendario lunar de septiembre 2026: cómo se verá la luna las próximas noches desde España

En los próximos días, el astro más cercano al planeta embellecerá la noche con estas fases

Calendario lunar de septiembre 2026: cómo se verá la luna las próximas noches desde España
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Así ha sido el homenaje de Rota a las víctimas de los atentados del 11-S con Felipe VI y Margarita Robles presentes

Así ha sido el homenaje de Rota a las víctimas de los atentados del 11-S con Felipe VI y Margarita Robles presentes

Irene Montero presenta este sábado su candidatura para liderar las izquierdas en las generales

Detenido un yihadista en Ceuta que tiene prohibido entrar en España desde 2015

Limpiar con unas gotitas de suavizante en un paño de microfibra: por qué lo recomiendan y para qué sirve

Todos los cortes de tráfico de este fin de semana en Madrid por el Gran Premio de Fórmula 1: calles cortadas y cambios en el transporte público

ECONOMÍA

Agricultura ofrece cursos gratis de IA, drones y robótica a agricultores, ganaderos y trabajadores del sector agroalimentario

Agricultura ofrece cursos gratis de IA, drones y robótica a agricultores, ganaderos y trabajadores del sector agroalimentario

Los ‘Manolitos’  preparan su salto internacional: Reino Unido, Latinoamérica y Oriente Próximo, en el radar de la empresa

Facua denuncia a El Corte Inglés por comercializar una camiseta de niña con un mensaje de “connotaciones pedófilas”

Patricia, gestora operativa en un supermercado, muestra la realidad de trabajar en una gran superficie: “La cifra mínima son 19.300 euros brutos anuales”

Una mujer es despedida por ‘trabajar’ en el concesionario de su pareja mientras estaba de baja: la justicia obliga a recontratarla porque solo hizo tareas “marginales”

DEPORTES

Iñaki Williams dice adiós a Ghana: “Me ha dado mucho más que fútbol, me ha permitido sentirme cerca de mis raíces”

Iñaki Williams dice adiós a Ghana: “Me ha dado mucho más que fútbol, me ha permitido sentirme cerca de mis raíces”

La tarjeta negra, la última revolución en el fútbol: qué significa y cuándo se utilizará

Madring enseña los dientes: Mercedes manda y Alonso y Sainz empiezan lejos de la cabeza en un estreno prudente

Fernando Alonso, antes del Gran Premio en Madrid: “En mi debut en la Fórmula 1, mi familia veía mis carreras en un canal alemán”

Luca tiene 10 años, pesa 10 kilos y es el único caso en España de una enfermedad ultrarrara: “Quiere sentirse futbolista”