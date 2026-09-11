Russell delante de Antonelli en el primer libre de la historia del Madring

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Madrid, 11 sep (EFE).- El inglés George Russell (Mercedes) lideró este viernes, por delante de su compañero, el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) -líder del campeonato-, el primer entrenamiento libre de toda la historia del Madring, el nuevo circuito semi-urbano de Madrid, que alberga el Gran Premio de España, el decimocuarto del Mundial de Fórmula Uno.

En su mejor vuelta, Russell -segundo en el Mundial, a 66 puntos del líder más joven de la historia- cubrió los 5.416 metros de la nueva pista de la capital de España en un miniuto, 34 segundos y 77 milésimas, 286 menos que Antonelli; y con 459 respecto al monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que marcó el tercer tiempo de la sesiñon, al igual que los anteriores, con el neumático blando.

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Los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) -a dos segundos y 396 milésimas- y Carlos Sainz (Williams) -a dos segundos y 793 milésimas-, asimismo con las gomas blandas, se inscribieron decimoquinto y decimoséptimo, respectivamente, en la tabla de tiempos. EFE