Rafael Louzán: España tiene que albergar la final del Mundial, no puede ser de otra manera

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Las Palmas de Gran Canaria, 11 sep (EFE).- El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, defendió este viernes que España tiene que albergar la final del Mundial de 2030, que organiza con Portugal y Marruecos, porque es "el país número 1" en este deporte y sostiene el 55 % de la candidatura.

"Aunque aún no hay ninguna decisión tomada, creo que España es el lugar, porque no puede ser de otra manera. Actualmente, como saben, somos doblemente campeones del mundo (masculino y femenino) y la capacidad organizativa de España para grandes eventos es incuestionable. De ahí que la realidad nos lleve a que no debe haber otro escenario que no sea que España sea sede de la gran final", manifestó Louzán durante un foro organizado por la SER con motivo del centenario de la Federación Interinsular de Las Palmas.

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El presidente de la RFEF responde de esta manera a su homólogo de la Federación de Marruecos, Fouzi Lekjaa, que este jueves dio por hecho que el partido que proclamará al campeón del mundo de 2030 se disputará en el nuevo estadio de Casablanca, aún en construcción. EFE

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