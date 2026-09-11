Espana agencias

Puertos del Estado anuncia "récords históricos" este verano en las temperaturas marinas

Guardar

Madrid, 11 sep (EFE).- La temperatura del agua del mar en las costas españolas marcó "récords históricos" este verano en diferentes días de junio, julio y agosto, de acuerdo con los datos recogidos en la red de medida del organismo público Puertos del Estado.

La boya de la isla de Dragonera (Baleares), que cuenta con sensor de temperatura desde 2006, registró la temperatura más alta de todas con 33,02 ºC a las seis de la tarde del pasado 5 de agosto, según la información facilitada por Puertos del Estado.

PUBLICIDAD

Todas las boyas de la cuenca Levantino-Balear, salvo la de Valencia, batieron sus propios récords, como la de Mahón (Baleares), con sensor de temperatura desde 2021 y que alcanzó los 32,36 ºC el 8 de agosto, o la de Tarragona con sensor de temperatura desde 2013 y que registró 30,7 ºC, récord para esta boya y para esta red costera.

Registros similares se obtuvieron en otras como la de Barcelona, con sensor desde 2004 y marca de 30,5 ºC el 9 de agosto, Cabo de Palos (Murcia), con sensor desde 2006 y temperatura de 29,77 ºC el 21 de julio, Cabo Begur (Gerona), con sensor desde 2021 y registro de 29,18 ºC el 16 de agosto, y Cabo de Gata (Almería), con sensor desde 2011 y dato de 28,84 ºC el 19 de agosto.

PUBLICIDAD

Las altas temperaturas se registraron no sólo en el Mediterráneo, sino también en el Cantábrico, en varias boyas ubicadas en las costas de Galicia y País Vasco.

Así sucedió en la boya de Estaca de Bares (Coruña), con sensor de temperatura desde 2001 y que confirmó 23,13 ºC el 13 de agosto, la de Villano-Sisargas (Coruña), con sensor desde 2001 y que marcó 22,17 ºC el mismo día que la anterior, y la de Cabo Silleiro (Pontevedra), con sensor desde 2001, que registró 21,55 ºC.

En el País Vasco, la boya de Pasajes II (Guipúzcoa), con sensor desde 2022, registró 28,4 ºC el 23 de junio, mientras que la de Bilbao, con sensor desde 2006, alcanzó los 25,27 ºC.

Puertos del Estado señala además que el Indicador de Clima Marino de temperatura del agua, basado precisamente en los datos de las boyas, certifica que el verano de 2026 figura ya entre los años más cálidos del período representado, con temperaturas superiores a las medias climáticas durante prácticamente todos los meses de verano.

A estos valores han contribuido especialmente los datos de las cuencas Levantino-Balear y Noratlántica, que es donde esta infraestructura obtuvo mayores valores de temperatura y valores récord.

Fenómeno aparte fue lo sucedido con la boya costera de Málaga, que registró su valor mínimo de temperatura del agua para el mes de agosto el pasado día 25 con 15.6 ºC a las 10 de la mañana, debido al afloramiento de agua profunda, más fría, que se produce en la zona cuando sopla viento persistente de poniente. EFE

 

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

Como cada viernes, aquí están los números ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

Resultados del Super Once del Sorteo 3

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas

Resultados del Super Once del Sorteo 3

La Fundación Princesa de Asturias lanza un comunicado urgente y alerta por la suplantación de identidad en las invitaciones a los premios

La entidad aclara que acudir al evento es completamente gratuito y solo se tramita desde la propia organización

La Fundación Princesa de Asturias lanza un comunicado urgente y alerta por la suplantación de identidad en las invitaciones a los premios

Patricia, gestora operativa en un supermercado, muestra la realidad de trabajar en una gran superficie: “La cifra mínima son 19.300 euros brutos anuales”

La empleada, con casi una década en la cooperativa, detalla cómo funcionan los turnos rotativos, el sistema de descansos y los incentivos vinculados a las ventas en caja

Patricia, gestora operativa en un supermercado, muestra la realidad de trabajar en una gran superficie: “La cifra mínima son 19.300 euros brutos anuales”

Así ha sido el homenaje de Rota a las víctimas de los atentados del 11-S con Felipe VI y Margarita Robles presentes

La base lleva meses rodeada de polémicas por la prohibición del Gobierno a emplearla en los ataques estadounidenses en Oriente Medio

Así ha sido el homenaje de Rota a las víctimas de los atentados del 11-S con Felipe VI y Margarita Robles presentes
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Así ha sido el homenaje de Rota a las víctimas de los atentados del 11-S con Felipe VI y Margarita Robles presentes

Así ha sido el homenaje de Rota a las víctimas de los atentados del 11-S con Felipe VI y Margarita Robles presentes

Detenido un yihadista en Ceuta que tiene prohibido entrar en España desde 2015

Limpiar con unas gotitas de suavizante en un paño de microfibra: por qué lo recomiendan y para qué sirve

Todos los cortes de tráfico de este fin de semana en Madrid por el Gran Premio de Fórmula 1: calles cortadas y cambios en el transporte público

Primera dimisión por la crisis migratoria de Ceuta: renuncia el jefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno

ECONOMÍA

Patricia, gestora operativa en un supermercado, muestra la realidad de trabajar en una gran superficie: “La cifra mínima son 19.300 euros brutos anuales”

Patricia, gestora operativa en un supermercado, muestra la realidad de trabajar en una gran superficie: “La cifra mínima son 19.300 euros brutos anuales”

Una mujer es despedida por ‘trabajar’ en el concesionario de su pareja mientras estaba de baja: la justicia obliga a recontratarla porque solo hizo tareas “marginales”

Alquilar una habitación se encarece hasta un 33% en tres años: los estudiantes se enfrentan a precios de 700 euros al mes en Madrid y Barcelona

La Ley de Propiedad Horizontal es firme: si alquilas tu plaza de garaje y un vecino de la comunidad se queja, puedes apelar

La Seguridad Social lo confirma: las personas divorciadas y separadas tienen acceso a la pensión compensatoria por viudedad en este caso

DEPORTES

Fernando Alonso, antes del Gran Premio en Madrid: “En mi debut en la Fórmula 1, mi familia veía mis carreras en un canal alemán”

Fernando Alonso, antes del Gran Premio en Madrid: “En mi debut en la Fórmula 1, mi familia veía mis carreras en un canal alemán”

Luca tiene 10 años, pesa 10 kilos y es el único caso en España de una enfermedad ultrarrara: “Quiere sentirse futbolista”

Madrid ya tiene su “sueño” de la Fórmula 1: un circuito con “rasgos únicos, exigente, técnico y que va a retar a los pilotos”

La odisea de 12 años del Shakhtar Donetsk, el campeón sin casa y una guerra que no ha podido parar al club ni en Champions

Marruecos da por ganada la batalla contra España por la final del Mundial 2030, pero la FIFA mantiene el misterio: la decisión “se tomará en su debido momento”