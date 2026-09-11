Puertos del Estado anuncia "récords históricos" este verano en las temperaturas marinas

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Madrid, 11 sep (EFE).- La temperatura del agua del mar en las costas españolas marcó "récords históricos" este verano en diferentes días de junio, julio y agosto, de acuerdo con los datos recogidos en la red de medida del organismo público Puertos del Estado.

La boya de la isla de Dragonera (Baleares), que cuenta con sensor de temperatura desde 2006, registró la temperatura más alta de todas con 33,02 ºC a las seis de la tarde del pasado 5 de agosto, según la información facilitada por Puertos del Estado.

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Todas las boyas de la cuenca Levantino-Balear, salvo la de Valencia, batieron sus propios récords, como la de Mahón (Baleares), con sensor de temperatura desde 2021 y que alcanzó los 32,36 ºC el 8 de agosto, o la de Tarragona con sensor de temperatura desde 2013 y que registró 30,7 ºC, récord para esta boya y para esta red costera.

Registros similares se obtuvieron en otras como la de Barcelona, con sensor desde 2004 y marca de 30,5 ºC el 9 de agosto, Cabo de Palos (Murcia), con sensor desde 2006 y temperatura de 29,77 ºC el 21 de julio, Cabo Begur (Gerona), con sensor desde 2021 y registro de 29,18 ºC el 16 de agosto, y Cabo de Gata (Almería), con sensor desde 2011 y dato de 28,84 ºC el 19 de agosto.

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Las altas temperaturas se registraron no sólo en el Mediterráneo, sino también en el Cantábrico, en varias boyas ubicadas en las costas de Galicia y País Vasco.

Así sucedió en la boya de Estaca de Bares (Coruña), con sensor de temperatura desde 2001 y que confirmó 23,13 ºC el 13 de agosto, la de Villano-Sisargas (Coruña), con sensor desde 2001 y que marcó 22,17 ºC el mismo día que la anterior, y la de Cabo Silleiro (Pontevedra), con sensor desde 2001, que registró 21,55 ºC.

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En el País Vasco, la boya de Pasajes II (Guipúzcoa), con sensor desde 2022, registró 28,4 ºC el 23 de junio, mientras que la de Bilbao, con sensor desde 2006, alcanzó los 25,27 ºC.

Puertos del Estado señala además que el Indicador de Clima Marino de temperatura del agua, basado precisamente en los datos de las boyas, certifica que el verano de 2026 figura ya entre los años más cálidos del período representado, con temperaturas superiores a las medias climáticas durante prácticamente todos los meses de verano.

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A estos valores han contribuido especialmente los datos de las cuencas Levantino-Balear y Noratlántica, que es donde esta infraestructura obtuvo mayores valores de temperatura y valores récord.

Fenómeno aparte fue lo sucedido con la boya costera de Málaga, que registró su valor mínimo de temperatura del agua para el mes de agosto el pasado día 25 con 15.6 ºC a las 10 de la mañana, debido al afloramiento de agua profunda, más fría, que se produce en la zona cuando sopla viento persistente de poniente. EFE

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