Osasuna, a reponerse de la goleada ante el Alavés ante un Espanyol necesitado de afinar

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Pamplona/Barcelona, 11 sep (EFE).- Osasuna jugará este sábado (16.15 horas) en El Sadar después de la dura derrota frente al Alavés (5-2) contra un Espaynol que ha firmado cuatro puntos de doce posibles en un inicio irregular de competición.

Para los locales, que no han perdido en su casa (Levante, 0-0) y Getafe (1-0), el encuentro está marcado por la ausencia por lesión muscular de Rosier, Aimar Oroz, Herrando y Moi Gómez, el último en sumarse a esta lista debido a una lesión leve en el bíceps femoral de la pierna izquierda que le puede tener fuera entre una y tres semanas.

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Con la convocatoria aún sin desvelar, el entrenador de Osasuna, Luis Miguel Ramis, ha anticipado que el centrocampista francés Romain Del Castillo contará con minutos, algo que también cree que necesita jugar para tener “una adaptación rápida”.

Osasuna llega con un Budimir que ya suma cuatro goles en otros tantos partidos, aunque el técnico rojillo confía en contar también con la segunda línea en la aportación ofensiva.

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Otro de los retos es ganar más equilibrio en ataque y defensa después de la goleada en Mendizorroza.

El balance del Espanyol no preocupa al vestuario, aunque su técnico, Manolo González, quiere mejorar el casillero y afinar en varias facetas del juego.

Mejorar y acelerar la circulación del balón es una de las asignaturas pendientes del cuadro periquito tras empatar contra el Sevilla (1-1). Para González, la portería a cero, que únicamente se mantuvo en la primera jornada (3-0), también es prioritaria.

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El técnico blanquiazul no contará con el defensa Gorosabel, aún sin ritmo, ni los delanteros lesionados Kike García y Javi Puado.

Las últimas cinco visitas del Espanyol al campo de Osasuna se han saldado con una victoria para los blanquiazules (el curso pasado, 1-2), tres para el anfitrión y un empate.

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- Alineaciones probables:

Osasuna: Sergio Herrera; Arguibide, Catena, Boyomo, Bretones; Moncayola, Iker Muñoz, Torro; Rubén García, Budimir y Dubasin.

Espanyol: Dmitrovic; Omar El Hilali, Unai Núñez, Cabrera, Hinojo; Urko González, Edu Expósito; Calatrava, Javi Hernández, Dolan y Roberto Fernández.

Árbitro: Luis Bestard

Estadio: El Sadar.

Hora: 16.15.

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