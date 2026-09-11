La Policía detiene a cuatro personas acusadas de incidentes fuera de Mestalla en mayo

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València, 11 sep (EFE).- Agentes de la Policía Nacional detuvieron este jueves en València a cuatro personas como presuntos autores de delitos de desórdenes públicos y atentado a agentes de la autoridad en las horas previas al encuentro Mestalla del pasado 23 de mayo entre el Valencia y el Barcelona.

Según un comunicado de la Policía, antes del inicio de ese encuentro "un grupo numeroso de aficionados comenzó a agredir a los policías con lanzamiento de mobiliario urbano y botellas de cristal". Los cuatro arrestados, varones de entre 18 y 21 años, habrían "alentado a la masa a acometer contra los policías, ocasionando una grave alteración del orden público".

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La Policía especifica que, aunque ese día hubo una manifestación de aficionados del club de Mestalla que acabó en el estadio, esa marcha "discurrió con total normalidad" y finalizó a las 19 horas.

Los incidentes se desencadenaron "sobre las 19.30 horas con el prendido de artefactos fumígenos tras el paso del autobús del equipo local".

"En dichos momentos, los agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) que integraban el dispositivo, comenzaron a recibir agresiones por parte de un grupo numeroso de jóvenes, aficionados al Valencia CF, ubicados en torno a la Plaza Afición, mediante el lanzamiento de objetos tales como botellas de cristal y botes de cerveza", relata el comunicado.

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Después este grupo habría lanzado "mobiliario urbano, como sillas y papeleras que se encontraban en las terrazas de los bares, por lo que los policías tuvieron que reforzar el cordón de seguridad y adoptar medidas de contención y dispersión para restablecer el orden público".

La Policía señala que "se vio amenazada no sólo la integridad física de los policías que participaban en el dispositivo" y que uno de ellos resultó herido en un brazo por el lanzamiento de una botella de cristal y que se ocasionó una grave alteración del orden público "que puso en peligro a personas y bienes, desembocando en carreras, empujones y caídas entre los aficionados presentes".

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Tras las investigaciones de la Brigada Provincial de Información se identificó y detuvo por estos hechos a otro varón de 36 años el pasado 4 de junio y este jueves a otros cuatro "como presuntos autores de los delitos de desórdenes públicos y atentado a agentes de la autoridad".

Los detenidos fueron puestos en libertad y fueron advertidos de "la obligación de comparecer ante la autoridad judicial" si son requeridos. "La investigación permanece abierta, por lo que no se descartan más detenciones", apuntó la Policía. EFE

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