Espana agencias

La NFL ofrecerá 18 partidos los domingos a través de CayoTV

Guardar

Madrid,11 sep (EFE).- La National Football League (NFL) ha anunciado este viernes un nuevo acuerdo con CayoTV en España, para ofrecer cobertura en directo y en español 18 partidos de la NFL los domingos por la tarde (13:00 ET / 19:00 CET) durante la temporada 2026, a través de su canal de YouTube en España.

"El acuerdo ofrecerá a los aficionados una experiencia de transmisión comentada en directo de la mano de Bruno Feliu, Sofía del Prado y Rubén Ibeas, que narrarán los partidos para acercar al público a toda la acción a lo largo de la temporada", informa la NFL.

PUBLICIDAD

Además, CayoTV producirá contenido en español durante la temporada de la NFL, incluidos 'highlights' y clips digitales dirigidos a los aficionados de toda España.

El canal producirá señales en español de hasta seis de los International Games en Europa durante la temporada 2026, para la NFL, que distribuirá este contenido a través de sus propias plataformas, incluido el canal de YouTube de Mundo NFL y está prevista una producción in situ durante el 2026 NFL Madrid Game, según la organización.

PUBLICIDAD

“Este acuerdo representa una gran oportunidad para seguir llegando a nuevos aficionados en España a través de contenidos innovadores y atractivos”, afirmó Rafa de los Santos, Director de NFL España. “El enfoque de CayoTV, centrado en los creadores de contenido, y su gran alcance digital ayudarán a acercar toda la emoción de la NFL a los aficionados durante la temporada 2026”.

“Esta alianza supone un paso muy importante para CayoTV y un claro respaldo al modelo que estamos construyendo. La NFL es una de las grandes propiedades deportivas del mundo y estamos encantados de ofrecer a los aficionados en España una forma más social y basada en creadores de vivir la competición”, afirmó Kike Levy, cofundador del canal televisivo. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

India Martínez anuncia su primer embarazo: “Hace 7 meses empezó el proyecto más bonito de nuestra vida”

La cantante espera su primer hijo junto a su pareja Ismael Vázquez después de quince años de relación

India Martínez anuncia su primer embarazo: “Hace 7 meses empezó el proyecto más bonito de nuestra vida”

Los ‘Manolitos’  preparan su salto internacional: Reino Unido, Latinoamérica y Oriente Próximo, en el radar de la empresa

La cadena de cafeterías Manolo Bakes reorganiza su estructura para acelerar su expansión fuera de España y Portugal, donde ya cuenta con 70 establecimientos

Los ‘Manolitos’  preparan su salto internacional: Reino Unido, Latinoamérica y Oriente Próximo, en el radar de la empresa

Facua denuncia a El Corte Inglés por comercializar una camiseta de niña con un mensaje de “connotaciones pedófilas”

La prenda, ya retirada de la página web de la empresa, muestra la ilustración de medio kiwi con el mensaje a la altura de los pechos de ‘small ones are more juicy”, que se traduce como ‘los pequeños son más jugosos’

Facua denuncia a El Corte Inglés por comercializar una camiseta de niña con un mensaje de “connotaciones pedófilas”

Un tanatorio de Cádiz permite a las mascotas dar el último adiós a sus dueños: así funciona la iniciativa para evitar la ansiedad por abandono

El Protocolo Haru de Puerto Real permite a perros y gatos registrar la pérdida de sus tutores a través del olfato

Un tanatorio de Cádiz permite a las mascotas dar el último adiós a sus dueños: así funciona la iniciativa para evitar la ansiedad por abandono

Libros de Amazon España: estos son los títulos más populares este día

Estas son las obras disponibles en Amazon que se están añadiendo a la lista de quienes su hobby favorito es la lectura

Libros de Amazon España: estos son los títulos más populares este día
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Así ha sido el homenaje de Rota a las víctimas de los atentados del 11-S con Felipe VI y Margarita Robles presentes

Así ha sido el homenaje de Rota a las víctimas de los atentados del 11-S con Felipe VI y Margarita Robles presentes

Irene Montero presenta este sábado su candidatura para liderar las izquierdas en las generales

Detenido un yihadista en Ceuta que tiene prohibido entrar en España desde 2015

Limpiar con unas gotitas de suavizante en un paño de microfibra: por qué lo recomiendan y para qué sirve

Todos los cortes de tráfico de este fin de semana en Madrid por el Gran Premio de Fórmula 1: calles cortadas y cambios en el transporte público

ECONOMÍA

Los ‘Manolitos’  preparan su salto internacional: Reino Unido, Latinoamérica y Oriente Próximo, en el radar de la empresa

Los ‘Manolitos’  preparan su salto internacional: Reino Unido, Latinoamérica y Oriente Próximo, en el radar de la empresa

Facua denuncia a El Corte Inglés por comercializar una camiseta de niña con un mensaje de “connotaciones pedófilas”

Patricia, gestora operativa en un supermercado, muestra la realidad de trabajar en una gran superficie: “La cifra mínima son 19.300 euros brutos anuales”

Una mujer es despedida por ‘trabajar’ en el concesionario de su pareja mientras estaba de baja: la justicia obliga a recontratarla porque solo hizo tareas “marginales”

Alquilar una habitación se encarece hasta un 33% en tres años: los estudiantes se enfrentan a precios de 700 euros al mes en Madrid y Barcelona

DEPORTES

Iñaki Williams dice adiós a Ghana: “Me ha dado mucho más que fútbol, me ha permitido sentirme cerca de mis raíces”

Iñaki Williams dice adiós a Ghana: “Me ha dado mucho más que fútbol, me ha permitido sentirme cerca de mis raíces”

La tarjeta negra, la última revolución en el fútbol: qué significa y cuándo se utilizará

Madring enseña los dientes: Mercedes manda y Alonso y Sainz empiezan lejos de la cabeza en un estreno prudente

Fernando Alonso, antes del Gran Premio en Madrid: “En mi debut en la Fórmula 1, mi familia veía mis carreras en un canal alemán”

Luca tiene 10 años, pesa 10 kilos y es el único caso en España de una enfermedad ultrarrara: “Quiere sentirse futbolista”