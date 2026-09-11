La NFL ofrecerá 18 partidos los domingos a través de CayoTV

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Madrid,11 sep (EFE).- La National Football League (NFL) ha anunciado este viernes un nuevo acuerdo con CayoTV en España, para ofrecer cobertura en directo y en español 18 partidos de la NFL los domingos por la tarde (13:00 ET / 19:00 CET) durante la temporada 2026, a través de su canal de YouTube en España.

"El acuerdo ofrecerá a los aficionados una experiencia de transmisión comentada en directo de la mano de Bruno Feliu, Sofía del Prado y Rubén Ibeas, que narrarán los partidos para acercar al público a toda la acción a lo largo de la temporada", informa la NFL.

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Además, CayoTV producirá contenido en español durante la temporada de la NFL, incluidos 'highlights' y clips digitales dirigidos a los aficionados de toda España.

El canal producirá señales en español de hasta seis de los International Games en Europa durante la temporada 2026, para la NFL, que distribuirá este contenido a través de sus propias plataformas, incluido el canal de YouTube de Mundo NFL y está prevista una producción in situ durante el 2026 NFL Madrid Game, según la organización.

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“Este acuerdo representa una gran oportunidad para seguir llegando a nuevos aficionados en España a través de contenidos innovadores y atractivos”, afirmó Rafa de los Santos, Director de NFL España. “El enfoque de CayoTV, centrado en los creadores de contenido, y su gran alcance digital ayudarán a acercar toda la emoción de la NFL a los aficionados durante la temporada 2026”.

“Esta alianza supone un paso muy importante para CayoTV y un claro respaldo al modelo que estamos construyendo. La NFL es una de las grandes propiedades deportivas del mundo y estamos encantados de ofrecer a los aficionados en España una forma más social y basada en creadores de vivir la competición”, afirmó Kike Levy, cofundador del canal televisivo. EFE

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