Jornada de huelga de los estudiantes ceutíes, que reclaman más seguridad

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Ceuta, 11 sep (EFE).- Las organizaciones estudiantiles de Ceuta han secundado este viernes una jornada de huelga y se han concentrado ante la Delegación del Gobierno para reclamar mayores medidas de seguridad para los estudiantes durante sus desplazamientos a los centros educativos.

La concentración ha contado con una asistencia de la representación estudiantil convocados para protestar por el arranque del curso escolar y los convocantes aseguran que el seguimiento de la huelga ha alcanzado a unos 5.000 estudiantes.

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El responsable del movimiento estudiantil, Adil Hamed Cañibano, ha defendido que la seguridad no puede limitarse a las puertas de los colegios e institutos y ha reclamado la presencia de efectivos uniformados en los trayectos y las paradas de autobús.

"El derecho de nuestros niños y jóvenes es estudiar y desplazarse con seguridad y tranquilidad", ha señalado durante la lectura de un manifiesto.

Hamed Cañibano ha cuestionado que se pueda hablar de normalidad cuando, según ha denunciado, no existe una presencia suficiente de las fuerzas de seguridad durante los desplazamientos de los estudiantes. EFE

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