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Funes: "Nos vamos a enfrentar a un rival que está jugando muy bien al fútbol"

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Málaga, 11 sep (EFE).- El entrenador del Málaga, Juan Francisco Funes, afirmó este viernes sobre el Celta, rival al que visitarán el domingo en la quinta jornada de LaLiga EA Sports, que se van "a enfrentar a un rival que está jugando muy bien al fútbol".

El técnico granadino, en la comparecencia de prensa previa al partido, señaló que "a pesar de que su arranque -del Celta- no haya sido muy espectacular, han demostrado la plantilla que tienen ya desde el curso pasado".

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"A Claudio Giráldez lo conocemos bien y su idea de fútbol nos gusta mucho. Muchos aficionados habrán disfrutado mucho viéndolos jugar, porque es un equipo que, con balón, es capaz de imponerse", argumentó.

El entrenador del conjunto malagueño precisó que el Celta, junto con el Madrid, el Barcelona y el Villarreal, son los cuatro equipos más dominadores: "Te someten en bloque bajo y se sienten poderosos. Aunque no han encontrado el camino al gol, tienen recursos para terminar entre los mejores de la categoría".

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Funes destacó que ya les gustaría en el Málaga que el Celta fuera "un espejo donde" mirarse porque "es envidiable lo que están consiguiendo y cómo lo están haciendo".

"El Celta es de los más poderosos de la Liga. Tienen la capacidad de meterte atrás. Hay que ser pacientes y no descomponerse. Haremos ajustes en lo táctico si queremos ser eficientes", afirmó Funes, quien comentó que "es un partido extraño por jugar a las dos de la tarde", aunque puntualizó que "en el sur se está más acostumbrados a las circunstancias de calor y hay que aprovechar eso".

"No sé cuánta ansiedad pueden tener ellos, pero nosotros tenemos que estar tranquilos y a lo nuestro. A todos nos gustaría ganar todos los partidos, pero la dificultad ha aumentado. Tenemos que aprovechar cada partido para sumar", dijo Funes.

El preparador malaguista añadió que los célticos "tienen competición europea cada semana y llevan un partido más jugado. Hay tónicas que se mantendrán durante el año y sería excepcional que un equipo recién ascendido llevara muchos puntos", por lo que solicitó "tener tranquilidad". EFE

jrl/agr/cmm

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