Este sábado soplarán vientos fuertes en el Estrecho y Canarias mientras suben las máximas

Guardar

Madrid, 11 sep (EFE).- Se mantiene la estabilidad este sábado, que soplará viento fuerte con rachas muy fuertes en el Estrecho, puntos de la provincia de Cádiz y Canarias; habrá temperaturas máximas en aumento en el noroeste, el Ebro, Andalucía y Extremadura y noches tropicales en el litoral mediterráneo sur, bajo Guadalquivir e islas.

La Agencia Estatal de Meteorología prevé que se mantenga la estabilidad en la mayor parte del país, con cielos poco nubosos o despejados, a excepción de regiones del sureste peninsular, noroeste y alto Ebro, donde se darán intervalos nubosos.

PUBLICIDAD

Habrá posibilidad de alguna llovizna en el Estrecho y Melilla y algún chubasco aislado en puntos de litoral catalán; también se esperan bancos de niebla matinales en zonas de interior de los tercios norte y este peninsulares.

Las temperaturas máximas aumentarán en Galicia, el cantábrico, alto Ebro y buena parte de Andalucía y Extremadura, manteniéndose con pocos cambios en el resto; se superarán los 35 ºC en depresiones de la vertiente atlántica sur, sin descartar en el Miño.

PUBLICIDAD

Las mínimas se mantendrán sin cambios o con aumentos ligeros, más acusados en la meseta sur; se darán noches tropicales en el litoral mediterráneo sur, bajo Guadalquivir y Baleares.

Soplará viento fuerte con rachas muy fuertes en el Estrecho, afectando también a otras zonas de Cádiz; moderado en el litoral cantábrico, el Ampurdán, Baleares y sureste peninsular, con posibles intervalos fuertes en Galicia y el Alborán; flojo en el resto.

PUBLICIDAD

En Canarias, cielos nubosos o con intervalos nubosos en el norte de las islas montañosas, poco nuboso o despejado en el resto y entrada de calima en altura; las temperaturas máximas aumentarán y continuarán las noches tropicales. Viento con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes.

.-GALICIA: cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes que irán acompañados de brumas y nieblas en zonas bajas del interior y zonas altas del norte de Lugo; temperaturas mínimas con cambios ligeros y máximas en aumento, menos acusado en el norte de Lugo y La Coruña. Viento moderado en el litoral, con intervalos fuertes entre Finisterre y Estaca de Bares; flojo en el resto.

PUBLICIDAD

.-ASTURIAS: cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes que irán acompañados de algunas brumas y nieblas en zonas bajas del interior; temperaturas mínimas con cambios ligeros y máximas en aumento, más acusado en la cordillera. Viento moderado en el litoral, flojo en el interior.

.-CANTABRIA: cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes que irán acompañados de brumas dispersas; temperaturas mínimas con cambios ligeros y máximas en aumento, menos acusado en el litoral. Viento flojo.

PUBLICIDAD

.-PAÍS VASCO: cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes que irán acompañados de brumas dispersas, más probables en el interior; temperaturas mínimas con cambios ligeros y máximas en aumento, menos acusado en el litoral. Viento flojo.

.-CASTILLA Y LEÓN: cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes en el tercio norte y algunas brumas o bancos de niebla en el extremo nororiental; temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento flojo.

PUBLICIDAD

.-NAVARRA: cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes que irán acompañados de brumas dispersas en zonas altas de la mitad norte; temperaturas mínimas con cambios ligeros y máximas en aumento, menos acusado en el área de Tudela. Viento flojo.

.-LA RIOJA: cielos poco nubosos o despejados, con algunas nubes bajas en La Rioja Alta, donde también podrían formarse algunas brumas o bancos de niebla; temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ascenso ligero o moderado. Viento flojo.

PUBLICIDAD

.-ARAGÓN: cielos poco nubosos, con intervalos de nubes por la tarde y nubes de evolución en el este y sur de Teruel; temperaturas mínimas sin cambios o en ascenso ligero y máximas con pocos cambios. Viento flojo.

.-CATALUÑA: intervalos nubosos en el litoral de Barcelona y Tarragona durante la primera mitad de la jornada con baja probabilidad de chubascos, que podrían ser moderados.

PUBLICIDAD

Cielos poco nubosos o despejados en el resto, con algún banco de nubes bajas matinales en la depresión central y zonas colindantes; nubosidad de desarrollo por la tarde en el Pirineo de Gerona y prepirineo de Barcelona, donde no se descartan chubascos débiles y aislados.

Temperaturas mínimas en ascenso, excepto en Pirineos, donde se esperan pocos cambios; máximas con cambios ligeros. Viento flojo o moderado en el Ampurdán, moderado la primera mitad del día en la desembocadura del Ebro, flojo en el resto.

.-EXTREMADURA: cielos poco nubosos o despejados, temperaturas sin cambios o en ligero ascenso y viento flojo.

.-COMUNIDAD DE MADRID: cielos despejados, salvo algún intervalo de nubes; temperaturas mínimas en aumento, máximas sin cambios o en ligero ascenso. Viento flojo.

.-CASTILLA-LA MANCHA: cielos despejados, salvo alguna nube alta vespertina; intervalos de nubes bajas matinales en Albacete y la Serranía de Cuenca que pueden ir acompañadas de brumas y nieblas. Temperaturas mínimas en aumento, salvo en el oeste de Ciudad Real, Montes de Toledo y Albacete, donde se mantendrán con pocos cambios; máximas sin cambios. Viento flojo.

.-COMUNIDAD VALENCIANA: cielos con intervalos de nubes matinales, con tendencia a poco nuboso; temperaturas mínimas en ascenso ligero en la mitad norte y con cambios ligeros en el sur, máximas sin cambios, salvo en el interior de Valencia donde descenderán ligeramente. Viento flojo con algún intervalo moderado en el sur de Alicante e interior de Valencia.

.-REGIÓN DE MURCIA: cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes que pueden ir acompañadas de lloviznas dispersas y ocasionales. Temperaturas con pocos cambios, viento flojo, ocasionalmente moderado.

.-BALEARES: cielos poco nubosos o despejados con nubes de evolución diurna, sin descartar alguna precipitación vespertina en Mallorca; temperaturas con pocos cambios, las nocturnas en ascenso en Menorca. Viento flojo a moderado en Menorca, flojo con brisas costeras en el resto.

.-ANDALUCÍA: cielos poco nubosos o despejados, con nubosidad baja matinal en el litoral mediterráneo, sin descartar precipitaciones débiles ocasionales, siendo más probables en el área del Estrecho y en el extremo oriental.

Temperaturas en ligero ascenso o sin cambios. Viento flojo a moderado; moderado a fuerte en el litoral almeriense y fuerte con rachas muy fuertes en el Estrecho, afectando también a otras zonas de Cádiz.

.-CANARIAS: cielos poco nubosos en Lanzarote y Fuerteventura; nubosos en zonas costeras del norte de las islas montañosas, que tiende a intervalos nubosos; poco nubosos o despejados en el resto. Calima ligera en altura, afectando principalmente a Lanzarote y Fuerteventura, que podría llegar a afectar a la superficie.

Temperaturas máximas en ligero ascenso, más acusado en el interior; mínimas con ligeros ascensos en la provincia oriental y ligeros descensos en la occidental. Viento moderado con intervalos de fuerte en vertientes sudeste y noroeste de las islas montañosas, así como en el interior de Lanzarote y Fuerteventura. EFE