España, ante el reto de tumbar a la gran favorita

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Berlín, 11 sep (EFE).- España se mide este sábado (20.00 horas) en semifinales de la Copa del Mundo femenina de baloncesto, que se disputa en Berlín, con la máxima aspirante al título, la selección de Estados Unidos de Breanna Stewart, Caitlin Clark y Paige Bueckers.

La selección nacional tendrá enfrente a un ‘Team USA’ que, pese a tener un plantel plagado de estrellas, se mostró más mortal que nunca en fase de grupos ante una Italia que se quedó a las puertas de completar la gesta y terminó cayendo sólo por tres puntos (52-55).

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Más allá de la sorpresa ante el cuadro italiano, ningún otro equipo ha hecho temblar a la plantilla de Kara Lawson, que llega a estas semifinales tras haber vencido con mucha solidez a Hungría en los cuartos (108-56).

Pese a la superioridad mostrada ante el cuadro húngaro o ante China y República Checa, son muchos los alicientes a los que puede agarrarse España para competir de tú a tú con la vigente campeona.

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El equipo norteamericano se encuentra en pleno cambio generacional. Cinco de las doce jugadoras visten por primera vez la camiseta del ‘Team USA’ en un torneo internacional, si bien es cierto que tres de ellas ya se han labrado un nombre propio en la escena mundial del baloncesto: Caitlin Clark, Paige Bueckers y Angel Reese.

Sonia Citron y Kiki Iriafen son las otras dos debutantes que entraron por sorpresa para sustituir a las veteranas A’ja Wilson y Kelsey Plum.

Es precisamente aquí donde España tiene otra oportunidad con la ausencia de Wilson, que, tras dos años consecutivos siendo la MVP de la WNBA, se ha convertido en una de las jugadoras más determinantes del mundo.

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El historial entre ambos es claramente desfavorable a España y es que Estados Unidos es el único rival del mundo al que la selección nacional no ha logrado vencer nunca.

El último choque fue en el torneo de clasificación para esta cita mundial, en Puerto Rico, pero fue un duelo sin trascendencia ya que ambos equipos estaban clasificados. El ‘Team USA’ se impuso por 70 a 84.

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Para encontrar un duelo con algo en juego entre ambas selecciones hay que remontarse a la final de los Juegos Olímpicos de Río de 2016, donde Estados Unidos no dio ningún chance a España (72-101). De aquella cita, sólo queda en este grupo la capitana Alba Torrens.

Dónde sí se ha logrado competir contra Estados Unidos es en las categorías de formación. Iyana Martín, Awa Fam, Elena Buenavida y Alicia Flórez estuvieron a punto de culminar la hazaña en la Copa del Mundo de Madrid sub-19 de 2023 (66-69).

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Estados Unidos busca su quinto título mundial consecutivo y el duodécimo de su historia, mientras que España quiere pelear por su cuarta medalla mundial y jugar la segunda final de su historia tras la de 2014 en Turquía.

El vencedor de este duelo jugará dicha final con el ganador del Francia-Alemania, que también se disputará el sábado a partir de las 16.30 horas. EFE

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ip/cmm