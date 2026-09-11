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El PP apoya a Vox para pedir en Castilla y León romper el Tratado de Amistad con Marruecos

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Valladolid, 11 sep (EFE).- Las Cortes de Castilla y León han aprobado este viernes una iniciativa planteada por Vox y secundada por el PP que, entre otras medidas, propone "la suspensión del Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación" entre España y Marruecos, como consecuencia de la crisis de Ceuta, considerada por ambos partidos como una "invasión".

En la votación, la proposición no de ley planteada por Vox ha contado con el apoyo del PP y el Grupo Mixto (UPL, Por Ávila y Soria Ya), mientras que el PSOE ha votado en contra de su aprobación.

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Ante el pleno de las Cortes, el portavoz de Vox en este parlamento, David Hierro, ha argumentado que lo ocurrido en Ceuta a finales de julio fue una "invasión", un "asalto programado" y "dirigido por el Reino de Marruecos", que sufren los ciudadanos ceutíes con problemas de inseguridad.

La portavoz del PP, Leticia García, ha recordado las muertes, violaciones y el miedo sufrido por los ceutíes por la situación generada con una "secuencia terrible" de "abandono" y "relato" del Gobierno, a quien ha criticado por centrarse en hacer creer "que Marruecos no tiene nada que ver con este asalto", cuando "es culpable por acción o por omisión".

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García ha reprochado al nuevo portavoz socialista que se limite a hacer seguidismo del "sanchismo" y de acompañar al Gobierno presidido por Pedro Sánchez en su "hundimiento".

En el mismo debate, el portavoz del PSOE, Carlos Martínez, ha considerado que, al respaldar esta iniciativa y la suspensión del Tratado, el PP de Castilla y León iba a hacer "poco caso" al líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre la postura en este conflicto.

Martínez ha lamentado que el PP siga los pasos de Vox en su "racismo y xenofobia", sin que les importe realmente Ceuta, sino hacer un "juicio sumarísimo de la gestión del Gobierno".

El portavoz socialista ha reconocido que esa gestión "puede ser mejorable como en toda crisis", aunque ha alertado de que romper las relaciones con un país vecino que "va a seguir estando ahí" tiene consecuencias, más cuando se basa en un "bulo" sin evidencia alguna para vincular a Marruecos con la organización de lo ocurrido.

En su turno de dúplica, el portavoz de Vox ha defendido que "cuando el PP se acerca a Vox y llegan a acuerdos, quienes ganan son los ciudadanos", por lo que ha animado a los populares a seguir "por ese rumbo".

"Nuestro objetivo es echar a Sánchez y debemos seguir trabajando juntos para echarlo", ha reconocido Hierro antes de dirigirse a Martínez, para reprocharle que no hable de la "invasión" y la "traición" que él observa en Ceuta: "Pues claro que hay que romperlo", ha exclamado para referirse al Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación entre España y Marruecos.EFE

(foto)

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