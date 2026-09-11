Espana agencias

El jefe de Gabinete dice que trasladó "personalmente" las conversaciones del CNI al delegado del Gobierno en Ceuta

Imagen DOQAKHYRRNFFNHSR75636CWYYI
Guardar

El que fuera jefe de Gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta, Gonzalo Sanz, ha asegurado que sí le trasladó "personalmente" a Miguel Ángel Pérez Triano los mensajes de 'WhatsApp' enviados por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) el 29 de julio, un día antes de la entrada masiva de personas desde Marruecos.

En una carta de renuncia remitida por correo electrónico este jueves 10 de septiembre a la Secretaría General de la institución, a la que ha tenido acceso Europa Press, Sanz ofrece una versión que contrasta con la defendida por el delegado del Gobierno en la ciudad autónoma y señala que la decisión de la dimisión responde a motivos "personales y familiares", pero también a la discrepancia existente entre su versión de los hechos y las manifestaciones públicas de Triano.

PUBLICIDAD

En concreto, el exasesor señala que existe una "evidente incompatibilidad" entre su afirmación de que comunicó personalmente a Triano la información escrita recibida del CNI el 29 de julio y las declaraciones del delegado en las que ha asegurado no haber tenido conocimiento de esos mensajes.

EL DELEGADO MANTIENE SU POSTURA Y DICE QUE PIDIÓ LA DIMISIÓN

En este contexto, la Delegación del Gobierno en Ceuta ha confirmado que fue Triano quien pidió a su jefe de Gabinete la dimisión y ha mantenido que el responsable de la institución no sabía nada sobre las conversaciones con el CNI.

PUBLICIDAD

En un comunicado difundido este viernes tras confirmarse la dimisión de Sanz, la institución se ha remitido a las declaraciones realizadas por Triano en la rueda de prensa del pasado 9 de septiembre y ha insistido en que el delegado no tuvo conocimiento, antes del 30 de julio, del contenido del mensaje de 'WhatsApp' intercambiado entre Sanz y un miembro del CNI, ni de la llamada telefónica que ambos mantuvieron.

La Delegación sostiene además que el mensaje remitido por el CNI hacía referencia a movimientos detectados en redes sociales que promovían una entrada irregular en Ceuta coincidiendo con la Fiesta del Trono y que la comunicación aportaba únicamente el número de seguidores de los grupos identificados.

Según la institución, el CNI no realizó una estimación sobre el número de personas que podían llegar a movilizarse ni valoró la posibilidad de que la convocatoria terminara materializándose. La información se habría limitado, según la Delegación, a describir el tamaño de los grupos detectados.

Por otro lado, la Delegación del Gobierno ha defendido que, desde que comenzaron a registrarse los picos migratorios, trasladó esta situación a los ministerios competentes para reclamar la adopción de medidas ante la presión migratoria que estaba soportando Ceuta.

Entre las actuaciones citadas figuran el refuerzo del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, el desplazamiento de unidades de la USECIC a la frontera, la solicitud de una unidad del GRS y el despliegue de una unidad de la UIP para labores de seguridad ciudadana.

Asimismo, ha señalado que se iniciaron los trámites para poner en marcha en Ceuta un Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE).

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Detenido un yihadista en Ceuta que tiene prohibido entrar en España desde 2015

La actuación prevé la expulsión del detenido a Marruecos, una vez que concluyan las gestiones administrativas correspondientes

Detenido un yihadista en Ceuta que tiene prohibido entrar en España desde 2015

Resultados del Sorteo 2 Super Once: ganadores y números premiados

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Resultados del Sorteo 2 Super Once: ganadores y números premiados

Limpiar con unas gotitas de suavizante en un paño de microfibra: por qué lo recomiendan y para qué sirve

Dos expertas en limpieza del hogar explican cómo esta combinación evita que se acumule la suciedad en gran cantidad

Limpiar con unas gotitas de suavizante en un paño de microfibra: por qué lo recomiendan y para qué sirve

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Como cada viernes, aquí están los afortunados ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Juan Manuel Liquinoli, adiestrador canino: “Cuando un perro se queda solo y hace destrozos, no siempre es por ansiedad por separación. Puede que sea por estas causas”

Algunos animales pueden ladrar, llorar o aullar de forma habitual, así como lamerse compulsivamente

Juan Manuel Liquinoli, adiestrador canino: “Cuando un perro se queda solo y hace destrozos, no siempre es por ansiedad por separación. Puede que sea por estas causas”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Detenido un yihadista en Ceuta que tiene prohibido entrar en España desde 2015

Detenido un yihadista en Ceuta que tiene prohibido entrar en España desde 2015

Limpiar con unas gotitas de suavizante en un paño de microfibra: por qué lo recomiendan y para qué sirve

Todos los cortes de tráfico de este fin de semana en Madrid por el Gran Premio de Fórmula 1: calles cortadas y cambios en el transporte público

Primera dimisión por la crisis migratoria de Ceuta: renuncia el jefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno

“El colonialismo vuelve a resultar útil”: malestar en Marruecos por la nacionalidad a los saharauis y las acusaciones por la crisis de Ceuta

ECONOMÍA

Una mujer es despedida por ‘trabajar’ en el concesionario de su pareja mientras estaba de baja: la justicia obliga a recontratarla porque solo hizo tareas “marginales”

Una mujer es despedida por ‘trabajar’ en el concesionario de su pareja mientras estaba de baja: la justicia obliga a recontratarla porque solo hizo tareas “marginales”

Alquiler una habitación se encarece hasta un 33% en tres años: los estudiantes se enfrentan a precios de 700 euros al mes en Madrid y Barcelona

La Ley de Propiedad Horizontal es firme: si alquilas tu plaza de garaje y un vecino de la comunidad se queja, puedes apelar

La Seguridad Social lo confirma: las personas divorciadas y separadas tienen acceso a la pensión compensatoria por viudedad en este caso

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

DEPORTES

Luca tiene 10 años, pesa 10 kilos y es el único caso en España de una enfermedad ultrarrara: “Quiere sentirse futbolista”

Luca tiene 10 años, pesa 10 kilos y es el único caso en España de una enfermedad ultrarrara: “Quiere sentirse futbolista”

Madrid ya tiene su “sueño” de la Fórmula 1: un circuito con “rasgos únicos, exigente, técnico y que va a retar a los pilotos”

La odisea de 12 años del Shakhtar Donetsk, el campeón sin casa y una guerra que no ha podido parar al club ni en Champions

Marruecos da por ganada la batalla contra España por la final del Mundial 2030, pero la FIFA mantiene el misterio: la decisión “se tomará en su debido momento”

Aston Martin confía en Alonso para dar la sorpresa en Madrid: “Con los muros tan cerca el piloto marca la diferencia”