El jefe de Gabinete dice que trasladó "personalmente" las conversaciones del CNI al delegado del Gobierno en Ceuta

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El que fuera jefe de Gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta, Gonzalo Sanz, ha asegurado que sí le trasladó "personalmente" a Miguel Ángel Pérez Triano los mensajes de 'WhatsApp' enviados por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) el 29 de julio, un día antes de la entrada masiva de personas desde Marruecos.

En una carta de renuncia remitida por correo electrónico este jueves 10 de septiembre a la Secretaría General de la institución, a la que ha tenido acceso Europa Press, Sanz ofrece una versión que contrasta con la defendida por el delegado del Gobierno en la ciudad autónoma y señala que la decisión de la dimisión responde a motivos "personales y familiares", pero también a la discrepancia existente entre su versión de los hechos y las manifestaciones públicas de Triano.

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En concreto, el exasesor señala que existe una "evidente incompatibilidad" entre su afirmación de que comunicó personalmente a Triano la información escrita recibida del CNI el 29 de julio y las declaraciones del delegado en las que ha asegurado no haber tenido conocimiento de esos mensajes.

EL DELEGADO MANTIENE SU POSTURA Y DICE QUE PIDIÓ LA DIMISIÓN

En este contexto, la Delegación del Gobierno en Ceuta ha confirmado que fue Triano quien pidió a su jefe de Gabinete la dimisión y ha mantenido que el responsable de la institución no sabía nada sobre las conversaciones con el CNI.

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En un comunicado difundido este viernes tras confirmarse la dimisión de Sanz, la institución se ha remitido a las declaraciones realizadas por Triano en la rueda de prensa del pasado 9 de septiembre y ha insistido en que el delegado no tuvo conocimiento, antes del 30 de julio, del contenido del mensaje de 'WhatsApp' intercambiado entre Sanz y un miembro del CNI, ni de la llamada telefónica que ambos mantuvieron.

La Delegación sostiene además que el mensaje remitido por el CNI hacía referencia a movimientos detectados en redes sociales que promovían una entrada irregular en Ceuta coincidiendo con la Fiesta del Trono y que la comunicación aportaba únicamente el número de seguidores de los grupos identificados.

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Según la institución, el CNI no realizó una estimación sobre el número de personas que podían llegar a movilizarse ni valoró la posibilidad de que la convocatoria terminara materializándose. La información se habría limitado, según la Delegación, a describir el tamaño de los grupos detectados.

Por otro lado, la Delegación del Gobierno ha defendido que, desde que comenzaron a registrarse los picos migratorios, trasladó esta situación a los ministerios competentes para reclamar la adopción de medidas ante la presión migratoria que estaba soportando Ceuta.

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Entre las actuaciones citadas figuran el refuerzo del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, el desplazamiento de unidades de la USECIC a la frontera, la solicitud de una unidad del GRS y el despliegue de una unidad de la UIP para labores de seguridad ciudadana.

Asimismo, ha señalado que se iniciaron los trámites para poner en marcha en Ceuta un Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE).