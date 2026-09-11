Espana agencias

Bezzecchi, Agius y Almansa lideran las prácticas oficiales en sus categorías

Guardar

Juan Antonio Lladós

Redacción deportes, 11 sep (EFE).- El italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP), el australiano Senna Agius (Kalex) y el español David Almansa (KTM) lideraron las prácticas oficiales de sus respectivas categorías del Gran Premio de San Marino, en el circuito Marco Simoncelli de Misano Adriático.

PUBLICIDAD

Bezzecchi arrebató el mejor tiempo de la práctica oficial de MotoGP en los minutos finales a Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26), dominador inicial de la sesión, al rodar en 1:30.144, con lo que batió por 103 milésimas de segundo al español y se quedó a milésimas de segundo del récord de su compatriota Francesco 'Pecco' Bagnaia de 2024, establecido en 1:30.031.

Marc Márquez había dominado casi toda la práctica oficial, si bien centró su trabajo en conseguir un buen ritmo de carrera tanto para la esprint como para el gran premio, aunque el italiano fue el primer líder de la práctica oficial, con 1:30.829, a ocho décimas del récord absoluto de Bagnaia.

PUBLICIDAD

Ya al final de la práctica oficial, Marco Bezzecchi hizo un primer intento de vuelta rápida para batir a Marc Márquez, y lo cierto es que en los tres primeros parciales rodó por debajo del registro del español, pero un 'susto' en el último parcial le hizo cortar en aceleración para conformarse con un 1:30.368.

El italiano no desistió en el empeño y en la siguiente vuelta 'cuadró' todos los parciales para cerrar la vuelta en 1:30.144, que batía por 103 milésimas de segundo a Marc Márquez, con Alex Márquez en la cuarta plaza a 185 milésimas de segundo, por delante de Fabio di Giannantonio, Franco Morbidelli, Pedro Acosta, Luca Marini, Johann Zarco, Pol Espargaró y Jorge Martín, que lograron el pase directo a la segunda clasificación.

El australiano Senna Agius (Kalex) se hizo con el mejor tiempo en la práctica oficial y nuevo récord absoluto de Moto2 al rodar en 1:34.142, con el que superaba el anterior récord, establecido en 2025 por el español Daniel Holgado (Kalex), cuando rodó en 1:34.216.

Tras Agius acabaron el líder de la categoría, el español Manuel 'Manugas' González (Kalex) y el hispano-colombiano David Alonso (Kalex), la cuarta plaza fue para Collin Veijer, secundado por Daniel Holgado, Tony Arbolino, Barry Baltus, Izan Guevara, Alonso López, Filip Salac, Celestino Vietti, Ángel Piqueras, Iván Ortolá y Alberto Ferrández, que lograron el pase a la segunda clasificación directa.

El español David Almansa (KTM) dominó con autoridad la práctica oficial de Moto3, con un registro de 1:40.767, con más de cuatro décimas de segundo de ventaja sobre el australiano Joel Kelso (Honda) y el español Máximo Quiles (KTM), líder de la categoría, en la tercera posición.

Tras Máximo Quiles, acabaron su compañero de equipo Marco Morelli, Rico Salmela, Valentin Perrone, Matteo Bertelle, Eddie O'Shea, Joel Esteban, Brian Uriarte, Casey O'Gorman, Scott Ogden, Veda Pratama y Adrián Fernández, que también entraron en la segunda clasificación directa. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

India Martínez anuncia su primer embarazo: “Hace 7 meses empezó el proyecto más bonito de nuestra vida”

La cantante espera su primer hijo junto a su pareja Ismael Vázquez después de quince años de relación

India Martínez anuncia su primer embarazo: “Hace 7 meses empezó el proyecto más bonito de nuestra vida”

Los ‘Manolitos’  preparan su salto internacional: Reino Unido, Latinoamérica y Oriente Próximo, en el radar de la empresa

La cadena de cafeterías Manolo Bakes reorganiza su estructura para acelerar su expansión fuera de España y Portugal, donde ya cuenta con 70 establecimientos

Los ‘Manolitos’  preparan su salto internacional: Reino Unido, Latinoamérica y Oriente Próximo, en el radar de la empresa

Facua denuncia a El Corte Inglés por comercializar una camiseta de niña con un mensaje de “connotaciones pedófilas”

La prenda, ya retirada de la página web de la empresa, muestra la ilustración de medio kiwi con el mensaje a la altura de los pechos de ‘small ones are more juicy”, que se traduce como ‘los pequeños son más jugosos’

Facua denuncia a El Corte Inglés por comercializar una camiseta de niña con un mensaje de “connotaciones pedófilas”

Un tanatorio de Cádiz permite a las mascotas dar el último adiós a sus dueños: así funciona la iniciativa para evitar la ansiedad por abandono

El Protocolo Haru de Puerto Real permite a perros y gatos registrar la pérdida de sus tutores a través del olfato

Un tanatorio de Cádiz permite a las mascotas dar el último adiós a sus dueños: así funciona la iniciativa para evitar la ansiedad por abandono

Libros de Amazon España: estos son los títulos más populares este día

Estas son las obras disponibles en Amazon que se están añadiendo a la lista de quienes su hobby favorito es la lectura

Libros de Amazon España: estos son los títulos más populares este día
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Así ha sido el homenaje de Rota a las víctimas de los atentados del 11-S con Felipe VI y Margarita Robles presentes

Así ha sido el homenaje de Rota a las víctimas de los atentados del 11-S con Felipe VI y Margarita Robles presentes

Irene Montero presenta este sábado su candidatura para liderar las izquierdas en las generales

Detenido un yihadista en Ceuta que tiene prohibido entrar en España desde 2015

Limpiar con unas gotitas de suavizante en un paño de microfibra: por qué lo recomiendan y para qué sirve

Todos los cortes de tráfico de este fin de semana en Madrid por el Gran Premio de Fórmula 1: calles cortadas y cambios en el transporte público

ECONOMÍA

Los ‘Manolitos’  preparan su salto internacional: Reino Unido, Latinoamérica y Oriente Próximo, en el radar de la empresa

Los ‘Manolitos’  preparan su salto internacional: Reino Unido, Latinoamérica y Oriente Próximo, en el radar de la empresa

Facua denuncia a El Corte Inglés por comercializar una camiseta de niña con un mensaje de “connotaciones pedófilas”

Patricia, gestora operativa en un supermercado, muestra la realidad de trabajar en una gran superficie: “La cifra mínima son 19.300 euros brutos anuales”

Una mujer es despedida por ‘trabajar’ en el concesionario de su pareja mientras estaba de baja: la justicia obliga a recontratarla porque solo hizo tareas “marginales”

Alquilar una habitación se encarece hasta un 33% en tres años: los estudiantes se enfrentan a precios de 700 euros al mes en Madrid y Barcelona

DEPORTES

Iñaki Williams dice adiós a Ghana: “Me ha dado mucho más que fútbol, me ha permitido sentirme cerca de mis raíces”

Iñaki Williams dice adiós a Ghana: “Me ha dado mucho más que fútbol, me ha permitido sentirme cerca de mis raíces”

La tarjeta negra, la última revolución en el fútbol: qué significa y cuándo se utilizará

Madring enseña los dientes: Mercedes manda y Alonso y Sainz empiezan lejos de la cabeza en un estreno prudente

Fernando Alonso, antes del Gran Premio en Madrid: “En mi debut en la Fórmula 1, mi familia veía mis carreras en un canal alemán”

Luca tiene 10 años, pesa 10 kilos y es el único caso en España de una enfermedad ultrarrara: “Quiere sentirse futbolista”