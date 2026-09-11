Bezzecchi, Agius y Almansa lideran las prácticas oficiales en sus categorías

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Juan Antonio Lladós

Redacción deportes, 11 sep (EFE).- El italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP), el australiano Senna Agius (Kalex) y el español David Almansa (KTM) lideraron las prácticas oficiales de sus respectivas categorías del Gran Premio de San Marino, en el circuito Marco Simoncelli de Misano Adriático.

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Bezzecchi arrebató el mejor tiempo de la práctica oficial de MotoGP en los minutos finales a Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26), dominador inicial de la sesión, al rodar en 1:30.144, con lo que batió por 103 milésimas de segundo al español y se quedó a milésimas de segundo del récord de su compatriota Francesco 'Pecco' Bagnaia de 2024, establecido en 1:30.031.

Marc Márquez había dominado casi toda la práctica oficial, si bien centró su trabajo en conseguir un buen ritmo de carrera tanto para la esprint como para el gran premio, aunque el italiano fue el primer líder de la práctica oficial, con 1:30.829, a ocho décimas del récord absoluto de Bagnaia.

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Ya al final de la práctica oficial, Marco Bezzecchi hizo un primer intento de vuelta rápida para batir a Marc Márquez, y lo cierto es que en los tres primeros parciales rodó por debajo del registro del español, pero un 'susto' en el último parcial le hizo cortar en aceleración para conformarse con un 1:30.368.

El italiano no desistió en el empeño y en la siguiente vuelta 'cuadró' todos los parciales para cerrar la vuelta en 1:30.144, que batía por 103 milésimas de segundo a Marc Márquez, con Alex Márquez en la cuarta plaza a 185 milésimas de segundo, por delante de Fabio di Giannantonio, Franco Morbidelli, Pedro Acosta, Luca Marini, Johann Zarco, Pol Espargaró y Jorge Martín, que lograron el pase directo a la segunda clasificación.

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El australiano Senna Agius (Kalex) se hizo con el mejor tiempo en la práctica oficial y nuevo récord absoluto de Moto2 al rodar en 1:34.142, con el que superaba el anterior récord, establecido en 2025 por el español Daniel Holgado (Kalex), cuando rodó en 1:34.216.

Tras Agius acabaron el líder de la categoría, el español Manuel 'Manugas' González (Kalex) y el hispano-colombiano David Alonso (Kalex), la cuarta plaza fue para Collin Veijer, secundado por Daniel Holgado, Tony Arbolino, Barry Baltus, Izan Guevara, Alonso López, Filip Salac, Celestino Vietti, Ángel Piqueras, Iván Ortolá y Alberto Ferrández, que lograron el pase a la segunda clasificación directa.

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El español David Almansa (KTM) dominó con autoridad la práctica oficial de Moto3, con un registro de 1:40.767, con más de cuatro décimas de segundo de ventaja sobre el australiano Joel Kelso (Honda) y el español Máximo Quiles (KTM), líder de la categoría, en la tercera posición.

Tras Máximo Quiles, acabaron su compañero de equipo Marco Morelli, Rico Salmela, Valentin Perrone, Matteo Bertelle, Eddie O'Shea, Joel Esteban, Brian Uriarte, Casey O'Gorman, Scott Ogden, Veda Pratama y Adrián Fernández, que también entraron en la segunda clasificación directa. EFE

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