Un exdirector general de la Guardia Civil niega presiones a la UCO para que no investigase al hermano de Sánchez

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El exdirector general de la Guardia Civil, Leornado Marcos, ha negado este jueves como investigado ante el juez de la Audiencia Nacional del 'caso Leire Díez', Santiago Pedraz, haber presionado a la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado para que las indagaciones sobre David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "quedaran en nada".

Según ha indicado fuentes jurídicas a Europa Press, Marcos ha desmentido ante el juez las palabras del que fuera jefe de la UCO entre 2023 y 2025, Rafael Yuste, que aseguró que recibió presiones por parte del exdirector de la Guardia Civil, y del director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas, para "ponerse de perfil" ante la causa contra David Sánchez para que fuese la autoridad judicial quien "tomase la iniciativa".

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El juez imputó a Marcos en la causa que investiga una presunta trama para obstaculizar casos que afecten al PSOE y al Gobierno, que habría liderado el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinado la exmilitante Leire Díez, tras la petición del PP, que lidera la acusación popular.

Marcos ha asegurado que se reunió en julio de 2024 con altos cargos de la UCO para tratar supuestas filtraciones a la prensa en el caso del hermano del presidente dado que, según ha señalado, siempre se filtraban a los mismos medios.

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Respecto a esa misma reunión, el exdirector general de la Guardia Civil ha asegurado que le pidió a la UCO apresurase con el informe, pero ha recalcado que no tiene nada que reprochar a la unidad investigadora.

Además, ha aclarado que él ni siquiera conocía al teniente coronel de la UCO Antonio Balas, que dirigía la investigación del hermano de Sánchez y que fue condenado el pasado julio a nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo.

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Antes de Marcos, ha declarado como testigo José Luis Alonso, fiscal jefe de Badajoz, que ha indicado que envió por WhastApp al entonces teniente fiscal de la Fiscalía General del Estado, Diego Villafañe, una querella contra Leire Díez, cumpliendo con su obligación, según las mismas fuentes.

Alonso ha asegurado que, tras ello, Villafañe le envió también por WhastApp un informe de ocho páginas que apuntaba a que la competencia era de Badajoz.

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