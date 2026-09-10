Espana agencias

Un exdirector general de la Guardia Civil niega presiones a la UCO para que no investigase al hermano de Sánchez

Imagen YCYY2KF4NNBMNIWYF3TQFTWBVA
Guardar

El exdirector general de la Guardia Civil, Leornado Marcos, ha negado este jueves como investigado ante el juez de la Audiencia Nacional del 'caso Leire Díez', Santiago Pedraz, haber presionado a la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado para que las indagaciones sobre David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "quedaran en nada".

Según ha indicado fuentes jurídicas a Europa Press, Marcos ha desmentido ante el juez las palabras del que fuera jefe de la UCO entre 2023 y 2025, Rafael Yuste, que aseguró que recibió presiones por parte del exdirector de la Guardia Civil, y del director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas, para "ponerse de perfil" ante la causa contra David Sánchez para que fuese la autoridad judicial quien "tomase la iniciativa".

PUBLICIDAD

El juez imputó a Marcos en la causa que investiga una presunta trama para obstaculizar casos que afecten al PSOE y al Gobierno, que habría liderado el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinado la exmilitante Leire Díez, tras la petición del PP, que lidera la acusación popular.

Marcos ha asegurado que se reunió en julio de 2024 con altos cargos de la UCO para tratar supuestas filtraciones a la prensa en el caso del hermano del presidente dado que, según ha señalado, siempre se filtraban a los mismos medios.

PUBLICIDAD

Respecto a esa misma reunión, el exdirector general de la Guardia Civil ha asegurado que le pidió a la UCO apresurase con el informe, pero ha recalcado que no tiene nada que reprochar a la unidad investigadora.

Además, ha aclarado que él ni siquiera conocía al teniente coronel de la UCO Antonio Balas, que dirigía la investigación del hermano de Sánchez y que fue condenado el pasado julio a nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo.

Antes de Marcos, ha declarado como testigo José Luis Alonso, fiscal jefe de Badajoz, que ha indicado que envió por WhastApp al entonces teniente fiscal de la Fiscalía General del Estado, Diego Villafañe, una querella contra Leire Díez, cumpliendo con su obligación, según las mismas fuentes.

Alonso ha asegurado que, tras ello, Villafañe le envió también por WhastApp un informe de ocho páginas que apuntaba a que la competencia era de Badajoz.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El nuevo contingente español de la operación Atalanta inicia su despliegue en Yibuti para luchas contra la piratería

El nuevo contingente asumirá las operaciones aéreas del DAT Orión durante el periodo entre monzones, una fase en la que España mantiene un avión de vigilancia marítima

El nuevo contingente español de la operación Atalanta inicia su despliegue en Yibuti para luchas contra la piratería

Hace décadas era impensable bañarse aquí: las ciudades europeas que han recuperado sus ríos

De prohibidos a populares, los ríos europeos que ahora reciben miles de bañistas

Hace décadas era impensable bañarse aquí: las ciudades europeas que han recuperado sus ríos

Google Wallet ya permite vincular tu tarjeta física de transporte por NFC para pagar desde el móvil en España

Los usuarios solo deben poner la tarjeta en la parte posterior de su dispositivo Android para digitalizarla y poder consultar su saldo

Google Wallet ya permite vincular tu tarjeta física de transporte por NFC para pagar desde el móvil en España

La Guardia Civil refuerza Melilla con el envío de una patrullera a las islas Chafarinas y la “colaboración con la Gendarmería Real Marroquí”

La Río Guadiana refuerza la vigilancia del Instituto Armado en la costa del norte de África. Puede patrullar varios días, alcanzar 30 nudos y recorrer hasta 680 millas náuticas

La Guardia Civil refuerza Melilla con el envío de una patrullera a las islas Chafarinas y la “colaboración con la Gendarmería Real Marroquí”

Suiza desmonta una de las pistas financieras de la causa de Zapatero: no encuentra cuentas vinculadas a la sociedad investigada tras rastrear dos bancos

La Fiscalía helvética comunica al juez Calama que no ha localizado a la sociedad como titular, beneficiaria ni autorizada para operar sobre ninguna cuenta y da por cerrada la asistencia judicial solicitada por España

Suiza desmonta una de las pistas financieras de la causa de Zapatero: no encuentra cuentas vinculadas a la sociedad investigada tras rastrear dos bancos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El nuevo contingente español de la operación Atalanta inicia su despliegue en Yibuti para luchas contra la piratería

El nuevo contingente español de la operación Atalanta inicia su despliegue en Yibuti para luchas contra la piratería

La Guardia Civil refuerza Melilla con el envío de una patrullera a las islas Chafarinas y la “colaboración con la Gendarmería Real Marroquí”

Suiza desmonta una de las pistas financieras de la causa de Zapatero: no encuentra cuentas vinculadas a la sociedad investigada tras rastrear dos bancos

La Fiscalía denuncia que solo tiene 31 delegados en España para combatir el narcotráfico: “No basta con incautar droga, hay que conseguir condenas para los culpables”

La presidenta del Supremo lanza un aviso al Gobierno por sus críticas a los jueces delante del rey y Bolaños: “Es una imputación de extraordinaria gravedad”

ECONOMÍA

Hasta 3.000 euros por trabajador: así es la ayuda de Castilla y León por los ERTE de los incendios

Hasta 3.000 euros por trabajador: así es la ayuda de Castilla y León por los ERTE de los incendios

Madrid pondrá en marcha el primer servicio de taxis autónomos de Europa antes de fin de año

Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, explica la mejor manera de calcular la edad de acceso a la jubilación anticipada

La propuesta de Trump que Sumar quiere convertir en ley vuelve al Congreso: pretende impedir a empresas y fondos comprar viviendas

Se hacía pasar por CEO de Pemex para cerrar tratos de miles de euros: el falso ejecutivo cae en Madrid tras casi tres décadas de fraudes

DEPORTES

Lamine Yamal rompe el récord de Bojan y se convierte en el capitán más joven del Barça en el debut en Champions

Lamine Yamal rompe el récord de Bojan y se convierte en el capitán más joven del Barça en el debut en Champions

El FC Barcelona arrolla al Feyenoord y deja una carta de presentación temible en su camino hacia la sexta Champions

FC Barcelona - Feyenoord, en directo: Gabriel Jesús pone la ‘manita’ para redondear la fiesta azulgrana en Champions

El Eldense, el club decano de Alicante que quiere comprar Messi: de las noches de Copas a la montaña rusa de la RFEF

El presidente de Ifema, sobre las quejas por el ruido de la F1 en Madrid: “Pedimos disculpas, pero son 13 horas al año”