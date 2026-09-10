Temas del día de EFE España del jueves 10 de septiembre de 2026 (14:00 horas)

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SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Madrid - Robles defiende que el Gobierno trabaja unido y el escenario de Ceuta era "imprevisible"

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(Texto enviado a las 13:12; 410 palabras)(Foto) (Vídeo) (Audio)

- El PP lamenta la "desconfianza" sobre el CNI "provocada" por el Gobierno

(Texto enviado a las 11:48; 147 palabras)

- Feijóo llama a sus barones a ser prudentes en sus declaraciones sobre los papeles de Ceuta

(Texto enviado a las 13:17; 279 palabras)

- ERC, Junts y PNV se unen a las críticas de PP y Vox al Gobierno tras los informes de Ceuta

(Texto enviado a las 13:10; 604 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- Aznar ve en la crisis de Ceuta la consecuencia de enajenar amistad con aliados relevantes

(Texto enviado a las 10:59; 408 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- García-Page se pregunta si tras los informes del CNI "se hizo algo, poco, mucho o nada"

(Texto enviado a las 12:31; 312 palabras)

- Ayuso arranca el debate del estado de la región atacando a Sánchez por la crisis de Ceuta: "Sí tiene dueño, como todos los perros que viven en palacios".

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(Texto enviado a las 13:21; 531 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- El sindicato CSIF anuncia acciones jurídicas por la actuación de las administraciones en Ceuta

(Texto enviado a las 12:32; 258 palabras) (Foto)

AÑO JUDICIAL

Madrid - La presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, ve de extraordinaria gravedad acusar a los jueces de actuar por razones políticas

(Texto enviado a las 13:33; 669 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- Perelló (CGPJ): Ceuta exige una respuesta que preserve la integridad de las fronteras

(Texto enviado a las 13:23; 271 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- La fiscal general urge a retornar a la "plena seguridad y normalidad" en Ceuta

(Texto enviado a las 13:42; 779 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

MEMORIA FISCALÍA

Madrid - La Fiscalía detectó trabas de Marruecos y Argelia para ejecutar expulsiones en 2025

(Texto enviado a las 12:57; 592 palabras)

- Fiscalía advierte que los "macrocentros" de menores migrantes dificultan su integración

(Texto enviado a las 13:07; 434 palabras)

- La Fiscalía alerta de que la delincuencia en menores de 14 años se ha disparado un 75 %

(Texto enviado a las 13:06; 601 palabras)

- Los delitos por circular sin carné superan por primera vez a los de conducir bebido

(Texto enviado a las 13:07; 566 palabras)

- La Fiscalía pone el foco en el avance del cibercrimen: ataques al Estado y desinformación

(Texto enviado a las 13:05; 738 palabras)

- La Fiscalía ve que el narcotráfico está minando la paz social: Urge dotarse de más medios

(Texto enviado a las 13:05; 700 palabras)

- La Fiscalía pide una reforma que blinde la seguridad de los delincuentes arrepentidos

(Texto enviado a las 13:06; 466 palabras)

- Casi el 33 % de los incendios forestales fueron intencionados en 2025, según la Fiscalía

(Texto enviado a las 13:08; 663 palabras)

- El importe defraudado por delitos fiscales se redujo un 4,7 % en 2025 hasta 613 millones

(Texto enviado a las 13:13; 565 palabras)

CASO LEIRE

Madrid - Exdirector de la Guardia Civil niega ante el juez del caso Leire haber presionado a la UCO

(Texto enviado a las 13:57; 602 palabras) (Foto) (Vídeo)

INMIGRACIÓN CANARIAS (Actualización)

Las Palmas de Gran Canaria - Rescatan 152 inmigrantes tras 15 días de travesía desde Gambia y recuperan un cadáver

(Texto enviado a las 10:38; 370 palabras) (Foto) (Vídeo)

PREVENCIÓN SUICIDIO

Madrid - Sanidad creará un Registro Estatal del Suicidio para optimizar la prevención

(Texto enviado a las 13:04; 636 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

Huesca - Psicólogos piden escuchar sin juzgar y reforzar apoyo ante el riesgo suicida entre jóvenes. Pablo Alvira Fuertes

(Texto enviado a las 10:30; 813 palabras) (Texto) (Foto)

MADRID FÓRMULA 1

Madrid - Madrid se prepara para un fin de semana de carreras con refuerzo de transporte y seguridad

(Texto a las 7:30; 589 palabras) (Foto) (Vídeo)

- La Policía despliega 1.300 agentes y prohíbe drones dentro del recinto de la F1 en Madrid

(Texto enviado a las 11:59; 556 palabras) (Foto) (Vídeo)

CAMILO DISCO (Entrevista)

Madrid - Camilo: "En el corazón no estamos tan radicalizados como políticamente nos hacen creer". Javier Herrero

(Texto enviado a las 11:30; 768 palabras) (Vídeo)

HAY FESTIVAL (Entrevista)

Segovia - Thomas Schlesser (novelista): “Quería mostrar que la poesía es capaz de servir a la vida". Fernando Sanz

(Texto enviado a las 10:40; 648 palabras) (Foto)

PENDIENTE

DIADA CATALUÑA

Barcelona - En la víspera del 11 de septiembre, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, pronuncia su tradicional discurso institucional con motivo de la Diada Nacional de Cataluña.

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INSTITUTO CERVANTES

Madrid - El Instituto Cervantes presenta este jueves un informe, enmarcado en el proyecto de investigación TeresIA, sobre terminologías e inteligencia artificial, que analiza el mal uso en redes sociales y medios de comunicación de términos como "invasión" o "genocidio".

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RONNIE WOOD

Valladolid - La plaza Mayor de Valladolid acoge el concierto gratuito del guitarrista Ronnie Wood, integrante de la mítica banda The Rolling Stones, y de la vocalista irlandesa Imelda May, dentro de la programación de las fiestas de la capital vallisoletana.

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BIENAL FLAMENCO

Sevilla - La plaza de toros de Sevilla acoge la gala inaugural de la Bienal de Flamenco, 'El mundo por montera', un espectáculo sobre el flamenco de ayer y hoy en el que participan José Mercé, José el de la Tomasa, Martirio, el Ballet Flamenco de Andalucía con Patricia Guerrero, Arcángel, La Tremendita, El Perrete, Ángeles Toledano y Manuel de la Tomasa.

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IAN MCEWAN

Barcelona - El novelista británico autor de la galardonada novela 'Ámsterdam', Ian McEwan, explica a los medios qué se esconde tras su última publicación, 'Lo que podemos saber' (Anagrama), una intriga literaria sobre un poema de amor desaparecido que protagoniza el académico Thomas Metcalfe.

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AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

15:00h.- Ceuta.- SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, viaja a Ceuta y asiste a reuniones de trabajo en la sede de la Delegación del Gobierno.

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17:00h.- Madrid.- REFORMA POLÍTICA.- El Congreso acoge un acto conmemorativo del 50 aniversario de la Ley para la Reforma Política de 1976, que abrió en España el paso de un sistema autoritario a uno democrático sin ruptura de la legalidad vigente. (Texto)

18:30h.- Madrid.- ESPAÑA UE.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe en el Palacio de la Moncloa al presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, que está realizando una gira por las capitales comunitarias al inicio del curso político. Cobertura gráfica al inicio de la reunión. (Texto) (Foto) (Vídeo)

19:30h.- Barcelona.- DIADA CATALUÑA.- El Parlamento de Cataluña celebra el acto de izada de la senyera con motivo de la Diada del 11 de septiembre, encabezado por el presidente de la cámara catalana, Josep Rull, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. Parlament. (Texto) (Foto)

21:00h.- Barcelona.- DIADA CATALUÑA.- El presidente catalán, Salvador Illa, ofrece el tradicional mensaje institucional con motivo de la Diada Nacional de Cataluña. Emisión por TV3 y Catalunya Ràdio. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

22:30h.- Barcelona.- DIADA CATALUÑA.- El secretario general de Junts, Jordi Turull, el candidato del partido a la alcaldía de Barcelona, Jordi Martí Galbis, y el secretario general de la JNC, Aleix Agustí, intervienen en el acto tradicional de la víspera de la Diada en el Fossar de les Moreres. (Texto)

ECONOMÍA

15:00h.- Madrid.- ESPAÑA CHILE.- La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, se reúne con la ministra de Energía de la República de Chile, Ximena Rincón, en la sede del Ministerio.

16:30h.- Madrid.- ECONOMÍA EMPRESAS.- El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, inaugura el Círculo de presidentes del Foro de Marcas Renombradas Españolas. Sede KPMG.

17:35h.- Madrid.- COMITÉ IBEX.- El Comité Asesor Técnico del principal índice de la bolsa española, el IBEX 35, se reúne para decidir si acomete cambios o mantiene la composición de ese indicador bursátil.

19:00h.- Zaragoza.- IBERCAJA ANIVERSARIO.- El presidente de Ibercaja Banco, Francisco Serrano, y el consejero delegado, Víctor Iglesias, presiden la Gala del 150 aniversario del banco. Auditorio

SOCIEDAD

17:00h.- Madrid.- HUELGA MÉDICOS.- Los sindicatos médicos que constituyen el Comité de Huelga médica se reúnen para tratar de acordar nuevas movilizaciones contra el estatuto marco y el arranque de un nuevo paro estatal indefinido.

CULTURA Y TENDENCIAS

16:00h.- Madrid.- TEATRO MUSICAL.- Presentación del musical 'El club de los poetas muertos', dirigida por Juan Luis Iborra y protagonizada por Juanjo Artero. Teatro La Latina

16:00h.- Vitoria.- FESTIVAL TELEVISIÓN.- RTVE presenta en el Festival de Televisión de Vitoria 'MasterChef Celebrity Legends', que reúne a 15 famosos de ediciones anteriores como 'El Cordobés', Edu Soto, Anabel Alonso, Santiago Segura y David Bustamante, entre otros. Palacio Europa.

17:00h.- Madrid.- MODA MADRID.- Dominnico, autor del vestuario de los primeros conciertos de Rosalía, celebra sus 10 años en la moda con reinterpretando el Cupra Garage. C/Serrano, 88. (Texto) (Foto)

18:00h.- Valladolid.- TOROS VALLADOLID.- Segunda corrida de la Feria Taurina de la Virgen de San Lorenzo de Valladolid, con toros de Victoriano del Río para Talavante, Roca Rey y Manuel Diosleguarde. Plaza de Toros. (Texto) (Foto)

18:30h.- Madrid.- INSTITUTO CERVANTES.- Presentación en el Instituto Cervantes del estudio "La terminología y su uso en el entorno social y digital", a cargo del director del Observatorio Global del Español, Francisco Moreno Fernández, y la investigadora del CSIC Elea Giménez Toledo. Instituto Cervantes. (Texto)

20:00h.- Segovia.- HAY FESTIVAL.- El filósofo alemán Peter Sloterdijk pronuncia una conferencia titulada 'La humanidad incendiaria', dentro de la programación del Hay Festival Segovia. Aula Magna de la IE University. (Texto) (Foto)

20:00h.- Granada.- PREMIO LORCA.- Acto de entrega del XXII Premio Internacional de Poesía 'Ciudad de Granada, Federico García Lorca' al poeta valenciano Jaime Siles. Huerta de San Vicente. (Texto) (Foto)

21:30h.- Sevilla.- BIENAL FLAMENCO.- Espectáculo 'El mundo por montera', que inaugura la XXIV Bienal de Flamenco de Sevilla, que cuenta con la participación del Ballet Flamenco de Andalucía. Plaza de toros de La Maestranza. (Texto) (Foto) (Vídeo)

22:00h.- Valladolid.- RONNIE WOOD.- Concierto del guitarrista Ronnie Wood -Rolling Stones- y la cantante irlandesa Imelda May. Plaza Mayor. (Texto) (Foto) (Vídeo)

slp

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