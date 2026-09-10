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Somogyi: "Mi fuego interior por competir en la ACB arde más que nunca"

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Bilbao, 10 sep (EFE).- El base húngaro Adam Somogyi aseguró en su presentación como nuevo jugador del Surne Bilbao que su "fuego interior" por competir en la ACB "arde más que nunca" en su regreso a la Liga Endesa tras sus experiencias en el Andorra, en la temporada 2023-2024, y el Breogán, en la 2024-2025.

"Tengo muchas ganas de representar a Bilbao y de enseñar lo que puedo aportar para ayudar al equipo a estar lo más alto posible", recalcó el jugador en la rueda de prensa que compartió con el director deportivo del equipo vasco, Rafa Pueyo.

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Somogyi, de 25 años y 1,95 de altura, llega a Miribilla procedente del Szolnoki Olaj de Hungría después de promediar la pasada campaña 13,9 puntos, 4,6 rebotes y 8,3 asistencias, el mejor registro de la competición, en la Liga de Campeones.

El nuevo base de los 'hombres de negro', que compartirá posición con el noruego Harald Frey y el esloveno Dan Duscak, aclaró que no se ve como relevo de Melwin Pantzar.

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"Pantzar es un gran jugador y sé que aquí le quieren, pero no suelo compararme con otros jugadores. Creo que yo también puedo ayudar al equipo y aportar otras cosas. Ahora los tres tenemos la competencia normal que debe haber, pero nos ayudamos mucho unos a otros para que el equipo compita lo mejor posible", reflexionó.

Somogyi, por otro lado, aseguró que en el vestuario tienen "mucha ambición" para intentar repetir los éxitos de las últimas campañas, pero recalcó que les espera "mucho trabajo para alcanzar los objetivos".

"El trabajo tiene su recompensa, pero esto no significa nada. Hay que seguir trabajando y mejorando cada día para conseguir nuestros retos. Creo que tenemos todas las piezas para construir el juego que quieren los entrenadores. Sólo hay que trabajar y tengo muchas ganas de empezar", incidió.

Por su parte, Rafa Pueyo definió al húngaro como "un base clásico que domina la táctica y que entiende el baloncesto como lo que es, un juego de equipo".

"Trata de ayudar a que el juego colectivo sea bueno y fluido a través de una de sus mayores virtudes que es el pase. Creemos que va a hacer que sus compañeros luzcan más, especialmente interiores, pero también los tiradores. Además, es bueno físicamente y a nivel defensivo nos puede ayudar", destacó Pueyo. EFE

ibn/sf/cmm

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