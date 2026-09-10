Sako se recupera de una lesión en el pubis

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València, 10 sep (EFE).- El interior del Valencia Basket Neal Sako se recupera de unos problemas en el pubis, según confirmó este jueves la entidad 'taronja', que no había comunicado aún la lesión que ha impedido que el jugador francés arranque la campaña.

El Valencia indicó que Sako "sigue con la recuperación de las molestias en el pubis que arrastra desde su participación con la selección francesa en la clasificación para la Copa del Mundo".

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Sako no ha podido participar aún en los entrenamiento del equipo que dirige Xavi Albert y el club ha incorporado con un contrato de un mes al cubano Jasiel Rivero.

El Valencia disputará su primer partido oficial el próximo 19 de septiembre, cuando se medirá al Barcelona en la semifinal de la Supercopa. EFE