PNV y Junts afean al Gobierno que no actuara ante las alertas sobre Ceuta y ERC avisa: "Será fatal para ustedes"

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El PNV y Junts han recriminado este jueves al Gobierno que no actuara ante las alertas sobre lo que estaba sucediendo en Ceuta y la frontera con Marruecos en vísperas de la entrada masiva del pasado mes julio y también ERC ha criticado la gestión del Ejecutivo, al que ha llegado a avisar de que este asunto será "fatal" para el gabinete de coalición.

Ha sido en el Pleno del Congreso durante el debate de la proposición no de ley presentada por el PP "para una respuesta de Estado ante la crisis de seguridad nacional en Ceuta y para garantizar el futuro de Ceuta y Melilla", un punto en el que Bildu, ha optado por no intervenir.

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"Deben repasar no sólo la gestión que han hecho ustedes, deficiente, sino la pésima narrativa posterior de los ministros que comparecieron en esta Cámara y del presidente Sánchez", ha abundado el diputado de ERC, a la vez que ha recalcado que en otros países, el delegado del Gobierno en Ceuta "habría dimitido" porque "es un escándalo" lo conocido en los informes publicados.

Igualmente ha reprochado que "ningún miembro del gabinete haya dimitido" y la "actitud arrogante" que tienen "en este asunto". "La actitud que mantienen ustedes en la cuestión de Ceuta será fatal para su recorrido", ha expresado.

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COMPETENCIA ENTRE INTERIOR Y DEFENSA

En este sentido también ha apuntado Isidre Gavín i Valls (Junts) al sostener que "se han producido gravísimas y múltiples deficiencias de gestión" y señalar la "competencia terrible entre Interior y Defensa".

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Además, ha señalado que, aunque los avisos y los informes publicados este miércoles fueron "suficientes como para tomar decisiones", a su juicio Sánchez "no empezó a actuar" hasta llegar el momento en el que "ya estaba completamente abrumado".

"Ha fracasado completamente en el enfoque de la relación con Marruecos", ha espetado y ha criticado que en el PSOE "son los únicos que defienden que Marruecos no tuvo ningún papel", lo que es "una política de comunicación estratégica errada, llena de falsedades y mentiras".

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Por su parte, Mikel Legarda (PNV) ha criticado la "falta de atención" de las alertas emitidas por los servicios de información y seguridad, y ha insistido en que "una cosa es mantener buenas relaciones con un vecino" y otra "muy distinta" es "no mostrar fortaleza cuando la situación lo requiere". También se ha quejado de que el Ejecutivo siga "seguir diciendo que todo se hizo razonablemente bien" cuando, en su opinión, "todo se hizo razonablemente mal".

ESPAÑA "NO ES UNA ONG"

Por su parte, la diputada 'popular', Cayetana Álvarez de Toledo, ha acusado a Sánchez que hable "el dialecto de la sumisión" ante Marruecos y ha incidido en que "no faltan medios" para atajar la crisis sino que "falta voluntad".

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La diputada 'popular' ha espetado que España "no es una ONG" sino "un Estado de Derecho" que puede usar "la fuerza legítima". "La ejerce cuando es necesario para defender la ley, la libertad y las fronteras", ha precisado antes de preguntar a Sánchez si "ordenará el uso legítimo de la fuerza para defender la soberanía nacional" si Marruecos "vuelve a invadir Ceuta".

En este sentido, ha recordado que las Fuerzas Armadas "tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España", así como "defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional" y ha preguntado igualmente a Sánchez si "va a incumplir esto" que no es una "opinión" sino un "mandato".

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UN PRESIDENTE "HÍBRIDO" QUE HABLA "A TÍTULO PÓSTUMO"

Asimismo, la diputada ha sostenido que Sánchez "habla a título póstumo" y es un "presidente híbrido": "Mitad de España y mitad de Marruecos". Tiene "un pie en la Moncloa y otro fuera", ha apostillado.

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Por su parte, Alberto Asarta, de Vox, ha expuesto que "el Gobierno siempre llega tarde" y ha insistido en que Ceuta es el paradigma de una "política migratoria suicida" que "está generando un peligroso efecto llamada". Además ha solicitado "suspender temporalmente el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación" entre ambos países.

EL PP NO ACOGE MENORES

A pesar de la responsabilidad que los grupos han achacado al Ejecutivo, el Gobierno y sus habituales aliados han puesto en el foco las decisiones del PP. En este sentido, Legarda ha incidido en que no ve "una actitud real" del PP con la situación en Ceuta porque la formación que encabeza Alberto Núñez Feijóo "no facilita ni colabora en la localización y puesta a disposición de ubicaciones para alojar provisionalmente a los migrantes".

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"Parece que les importa más deteriorar al Gobierno del presidente Sánchez que paliar, en la medida de lo posible, la situación de anormalidad que se vive en la ciudad de Ceuta", ha espetado el diputado del PNV.

También desde ERC han calificado de "brindis al sol" la propuesta del PP y le han exigido "seriedad" como oposición. Además, Álvaro Vidal ha preguntado al PP "cómo pueden defender a la vez que están del lado de la ciudad de Ceuta" y "no querer defender" la acogida de menores en las comunidades autónomas donde gobiernan.

Desde el PSOE, Mamen Sánchez ha insistido en que no hay "ningún alcalde del PP, ni presidente de comunidad autónoma que ofrecezca espacios para los niños de Ceuta" y ha pedido al presidente de la ciudad, el 'popular' Juan Jesús Vivas, que sea "valiente" y autorice "el traslado de las menores a otras comunidades".

Por su parte, Martina Velarde, de Podemos, ha acusado al PP de tener un "discurso migratorio racista" que se basa en "el miedo, la excepcionalidad, la militarización y el racismo".