Lanzan la campaña 'La última foto' en el Día Mundial de la Prevención del Suicidio

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Madrid, 10 sep (EFE).- 'La última foto' es la campaña que lanza este jueves, con motivo del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, la iniciativa Hablar Salva, que recoge historias reales, fotografías y vídeos de personas que se han suicidado.

Dirigida por el cineasta Santiago Zannou, 'La última foto' muestra esas últimas fotografías o vídeos de personas que al poco tiempo se quitaron la vida. Según explican sus responsables en un comunicado de prensa, se invita así a "romper con el mito de cómo debe verse o actuar alguien en riesgo".

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Hablar Salva es una iniciativa de Vicky Nieto, una madre que perdió a su hijo de 24 años y que decidió "actuar para romper un tabú que sigue costando vidas", y esta campaña es una reacción "silencio y la ausencia de una gran campaña institucional dirigida a la sociedad".

"Si el Ministerio no iba a lanzar la campaña, no nos íbamos a quedar de brazos cruzados. La hemos hecho nosotros, sin el presupuesto institucional, pero con el apoyo de muchas personas que han entendido que este país tiene una conversación pendiente y que hay que hablar del suicidio", según las palabras de Nieto recogidas en el comunicado.

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La campaña estará disponible en hablarsalva.org para ayudar a amplificar el mensaje, pues, inspirada en estrategias del Reino Unido y siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), busca transformar el enfoque de la prevención involucrando a toda la sociedad.

En paralelo a la campaña, este jueves está previsto 'Un minuto de no silencio' frente al Congreso de los Diputados, un acto en el que se depositarán flores por cada persona fallecida por esta causa según las últimas estadísticas anuales oficiales, 3.953, y que los asistentes romperán simbólicamente con el mensaje: 'El silencio mata. Hablar Salva', el lema que articula a los promotores. EFE

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