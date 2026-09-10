Jueves de tormentas en el sureste y Baleares y caída de temperaturas en el sureste e islas

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Madrid, 10 sep (EFE).- Este jueves dejará chubascos y tormentas fuertes o muy fuertes en el sureste peninsular y Baleares de madrugada y a primeras horas, rachas muy fuertes de viento en el Ampurdán, subida de las máximas en las montañas del norte peninsular y descensos notables en el Alborán, tercio sureste e islas.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) espera una jornada marcada por cielos poco nubosos o despejados en buena parte del país, aunque a primeras horas persistirá la inestabilidad en el este peninsular y Baleares; también se prevén intervalos nubosos en el noroeste y sureste.

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Posibles bancos de niebla matinales en el norte y sureste peninsular, así como en el prelitoral mediterráneo.

Chubascos con tormenta probablemente fuertes en regiones de Almería, Murcia, sur de la Comunidad Valenciana e islas Pitiusas, incluso localmente muy fuertes durante la madrugada y primeras horas de la mañana; podría darse alguna precipitación ocasional en Galicia, el Cantábrico, el Estrecho y Alborán.

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Las temperaturas máximas bajarán de forma notable en el Alborán, sureste peninsular y Baleares, subirán en la mitad norte peninsular y se mantendrán sin cambios en el resto; las mínimas bajarán en la mayor parte de la Península, con pocos cambios en Baleares; las noches tropicales quedarán restringidas a puntos de litoral mediterráneo y bajo Guadalquivir.

Intervalos fuertes de viento en el norte de Baleares, rachas muy fuertes en el Ampurdán; viento moderado en el litoral noroeste y sureste peninsular, Ebro y el Estrecho; flojo en el resto.

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En Canarias, cielos nubosos en la vertiente norte con posibles lloviznas, poco nubosos o despejados en el resto, calima en altura; las temperaturas máximas y mínimas bajarán, aunque persistirán las noches tropicales; viento moderado con intervalos de fuerte.

.-GALICIA: cielo poco nuboso tendiendo a quedar despejado a mediodía; temperaturas mínimas sin cambios o en descenso, máximas en ascenso. Viento moderado en el litoral de las Rías Bajas y flojo en el resto.

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.-ASTURIAS: intervalos de nubes tendiendo a poco nuboso o despejado; temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en ascenso. Viento flojo.

.-CANTABRIA: intervalos de nubes, predominando los claros a partir del mediodía; temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso y máximas en ascenso generalizado, localmente notable en la cordillera. Viento flojo.

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.-PAÍS VASCO: intervalos de nubes, asociado a brumas matinales en Álava; temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en aumento. Viento flojo.

.-CASTILLA Y LEÓN: cielo poco nuboso con probables brumas y bancos de niebla matinales en la Meseta; temperaturas mínimas en descenso en el suroeste y ligero en el resto, máximas sin cambios o en ascenso, localmente notable en zonas de montaña del norte, y ligero en la Meseta. Viento flojo.

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.-NAVARRA: cielo poco nuboso o despejado con intervalos de nubes matutinos; temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en aumento. Viento flojo a moderado.

.-LA RIOJA: cielo poco nuboso, con intervalos nubosos y alguna bruma en la Rioja Alta y la Sierra en la primera mitad del día. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en ascenso, notable en la sierra. Viento flojo con intervalos de moderado.

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.-ARAGÓN: cielo despejado o poco nuboso con intervalos de nubes altas; temperaturas mínimas en descenso, máximas en ascenso en la mitad occidental, sistema Ibérico y Pirineos, pocos cambios en el resto. Viento moderado a flojo.

.-CATALUÑA: cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas; temperaturas mínimas en descenso, máximas en ascenso en Pirineos, Girona e interior de Barcelona, pocos cambios en el resto. Viento flojo con probabilidad de rachas muy fuertes en zonas expuestas del Ampurdán.

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.-EXTREMADURA: cielo poco nuboso o despejado; temperaturas mínimas en descenso ligero, máximas en ligero ascenso o sin cambios. Viento flojo con intervalos de moderado.

.-COMUNIDAD DE MADRID: cielo poco nuboso o despejado con intervalos de nubes; temperaturas mínimas en descenso, máximas en ascenso ligero en el centro, moderado en la sierra, pocos cambios en el sur. Viento flojo.

.-CASTILLA-LA MANCHA: intervalos de nubes altas, disminuyendo a poco nuboso o despejado. En Albacete, intervalos de nubes acompañados de brumas o nieblas dispersas en zonas elevadas a primeras horas. Temperaturas mínimas en descenso; máximas en ascenso en los sistemas Central e Ibérico y el resto de sierras, en descenso en el sureste de Albacete, con pocos cambios en el resto. Viento flojo.

.-COMUNIDAD VALENCIANA: cielo con intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso por la tarde; probabilidad de chubascos muy fuertes acompañados de tormenta con granizo grande y rachas fuertes en el litoral de la mitad sur a primeras horas. Temperaturas mínimas en descenso; máximas en descenso en el litoral e interior de Alicante, en ascenso en el interior norte de Castellón y Valencia; pocos cambios en el resto. Viento moderado en la mitad sur del litoral y flojo en el resto, con intervalos de moderado.

.-REGIÓN DE MURCIA: cielo nuboso con chubascos que irán acompañados de tormentas localmente fuertes en el litoral de madrugada. Temperaturas en descenso, notable para las máximas. Viento flojo con intervalos de moderado por la tarde.

.-BALEARES: intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso; en Pitiusas, chubascos hasta la tarde que pueden ir acompañados de tormenta y ser localmente fuertes de madrugada; en Mallorca, chubascos ocasionales de madrugada y por la tarde. Temperaturas en descenso y viento moderado con intervalos de fuerte.

.-ANDALUCÍA: cielo poco nuboso con intervalos de nubes en la vertiente atlántica; nuboso con chubascos en el resto, acompañados de tormentas durante la madrugada en el extremo oriental. Temperaturas mínimas en descenso o localmente sin cambios; máximas con pocos cambios, salvo en la vertiente mediterránea con descenso localmente notable. Viento flojo a moderado en el litoral mediterráneo y flojo en el resto, con intervalos de moderado a partir del mediodía.

.-CANARIAS: cielo despejado en Lanzarote y Fuerteventura salvo en el norte durante la madrugada, donde se esperan intervalos nubosos; cielo poco nuboso en el resto de islas excepto en las vertientes norte, donde se esperan intervalos nubosos y baja probabilidad de lloviznas.

Temperaturas mínimas en descenso; máximas con pocos cambios en costas y en descenso moderado en el resto. Se espera que se alcancen los 30 °C en el sureste de Lanzarote y Fuerteventura, así como en medianías del sur y oeste de Gran Canaria.

Viento moderado con intervalos de fuerte en zonas bajas de las vertientes sureste y oeste de las islas montañosas, donde hay baja probabilidad de rachas muy fuertes; viento fuerte con rachas ocasionalmente muy fuertes en cumbres centrales de Tenerife. EFE