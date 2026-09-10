Feijóo pide a 'barones' y cargos del PP no improvisar tras desclasificación de informes y ceñirse a la línea de 'Génova'

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El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido a presidentes autonómicos y cargos de su partido no improvisar tras la desclasificación de documentos sobre la entrada masiva de Ceuta de finales de julio y ceñirse a la línea discursiva que marque la dirección nacional del PP.

"Esto hay que gestionarlo con serenidad y responsabilidad porque hay mucho en juego", señala el mensaje de 'WhatsApp' de varios párrafos que el líder del PP ha enviado este jueves a 'barones' y miembros de su comité de dirección y al que ha accedido Europa Press.

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Feijóo considera que esa desclasificación de informes, en la que se constata que el Gobierno contaba con avisos de la avalancha de migrantes irregulares a la ciudad autónoma, es una "voladura controlada" y apela a la "prudencia" porque prevé que se van a producir más revelaciones. "Esto es solo el principio", asegura.

Según los documentos desclasificados, el CNI avisó a la Delegación del Gobierno en Ceuta por WhatsAPP el día 29 de un "llamamiento" en redes para un "asalto". Además, el centro constató el 30 de julio que Marruecos se vio desbordado pero no desplegó antidisturbios hasta tres días después. También se ha conocido que el 8 de julio la Guardia Civil alertó al conocerse la sentencia del Tribunal Supremo de un posible "efecto llamada" y aumento de llegadas a nado.

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"VAN A PAGAR POR ESTO"

En ese WhatsApp a 'barones' y miembros de la cúpula del PP, Feijóo subraya la necesidad de "coordinación" dentro del partido en este momento porque es una "voladura controlada" y va a haber más revelaciones.

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Como ha expuesto públicamente en los últimos días, el jefe de la oposición advierte de que habrá responsabilidades políticas y judiciales por la gestión de esta crisis por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez. "Van a pagar por esto", asegura en ese mensaje.

Según el líder del PP, asisten a un Gobierno "desmebrado" e insiste en la necesidad de no improvisar y ceñirse a la línea que marque 'Génova'. "Los tenemos donde queremos", afirma en el citado mensaje, donde agrega que la situación no va a ir a mejor para Pedro Sánchez.

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Fuentes de la cúpula del PP han explicado a Europa Press que el objetivo de Feijóo es asumir un "mando único" en el mensaje, en un momento en que se van a conocer más informaciones. Así, han indicado que hay "una competición entre ministerios y mandos intermedios que va a continuar". "Esto acaba de empezar", reiteran, para añadir que hay que gestionar esto "con inteligencia".

"EL CADÁVER ESTÁ ENCIMA DE LA MESA", RESUME UN VICESECRETARIO

La dirección del PP hace hincapié en la necesidad de que haya coordinación dentro del partido, en un momento en que el Gobierno de Pedro Sánchez está "noqueado" y en una "huida hacia adelante", según han señalado públicamente la portavoz parlamentaria, Ester Muñoz y el portavoz del partido, Borja Sémper.

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"El cadáver está encima de la mesa", resume en privado otro vicesecretario 'popular', que coincide con otros cargos de la formación que en este momento hay que dejar que el Ejecutivo de Pedro Sánchez se cueza en su salsa y dejar el protagonismo ante sus "guerras" internas.

Así, en las filas del PP descartan de plano una moción de censura contra Sánchez en este momento. En una entrevista en 'Cuatro', la portavoz del Grupo Popular en el Congreso ha recordado que a su partido le faltan votos y que los socios del PSOE han sido "explícitos".

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