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Europa, con Ciganda y Julia López, se mide a EE.UU. en la Solheim Cup en Países Bajos

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Redacción deportes, 10 sep (EFE).- El campo de Bernardus Golf, al sur de Países Bajos, será el escenario a partir de este viernes de la veinte edición de la Solheim Cup, el enfrentamiento bienal entre los equipos de Europa, donde jugarán las españolas Carlota Ciganda y la debutante Julia López, y Estados Unidos, que defiende la corona lograda en 2024.

Doce jugadores de ambos equipos se medirán durante tres jornadas, con el formato de juego de la Ryder Cup para dilucidar si EE.UU. mantiene su hegemonía o Europa la recupera, después de que se haya llevado la victoria en tres de las últimas cuatro ediciones (2019, 2021 y 2023).

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Las estadounidenses, capitaneadas por Angela Stanford y con la número uno del mundo, Nelly Korda, como principal baza, dominan el palmarés, con once triunfos, frente a ocho de las europeas, dirigidas por la sueca Anna Nordqvist,

El otro reto para el combinado americano es volver a ganar el trofeo en suelo europeo, algo que no hace desde 2015, en Alemania.

En el equipo europeo, volverá a haber dos españolas puesto que a Ciganda, se añade la malagueña Julia López, una de las cuatro debutantes y también de las cuatro elegidas por Nordqvist.

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López, la 98 en el ránking, es la octava española en jugar la competición por equipos más prestigiosa y representa la punta de lanza de la nueva generación de jugadoras que están empezando a despuntar a nivel profesional y amateur.

En el caso de Ciganda, número 60 del mundo, fue una de las ocho clasificadas por ránking, aunque no llega en su mejor momento de juego, con solo un corte superado en sus últimas seis apariciones en el circuito americano.

Sin embargo, la veteranía de la navarra, que a sus 36 años es la de más edad, y su experiencia en la Solheim, con siete participaciones previas, son su aval. "Es mi evento favorito y estoy deseando volver a vestir los colores europeos”, afirmó Ciganda en los días previos.

Las dos grandes puntales del equipo europeo son las inglesas Lottie Woad y Charley Hull, séptima y octava en la clasificación mundial, respectivamente.

En el caso de Hull, de 30 años, será su octava participación, como Ciganda, después de que debutara con tan solo 17 años.

Woad, de 22 años y una de las cuatro debutantes en la escuadra europea, se ha consolidado como una de las grandes promesas del golf femenino.

Por ránking, también se clasificaron la alemana Esther Henseleit, la francesa Céline Boutier, las suecas Maja Stark y Linn Grant y la danesa Nanna Koerstz.

Completan el equipo las otras tres elecciones de la capitana: la inglesa Mimi Rhodes, y la francesa Natasia Nadaud, también debutantes, y la irlandesa Leona Maguire.

En Estados Unidos, Korda, de 28 años, es la principal referencia en su quinta participación, después de que el pasado mes de abril recuperara el número uno del mundo en detrimento de la tailandesa Jeeno Thitikul.

Junto a la ganadora de dos de los cinco ‘majors’ de esta temporada, estarán Angel Yin, Jenifer Kupcho, Auston Kim, Allisen Corpuz, Yealimi Noh, Lauren Coughlin, Andrea Lee y Alison Lee.

Las tres elecciones de la capitana han sido Rose Zhang, Lindy Duncan y Megan Khang, la otra jugadora que competirá por quinta vez.

La competición comienza mañana cuatro partidos entre parejas de ambos equipos (‘fourball’), donde cada golfista juega su propia bola y la tarjeta más baja es la que se adjudica el hoyo, y por la tarde, otros cuatro cruces en la modalidad ‘foursome’, donde solo hay una bola por dúo y la van golpeando de forma alterna.

El mismo esquema se repetirá el sábado, con ocho partidos, cuatro de cada modalidad, y el domingo serán los doce encuentros individuales, en los que se apunta un hoyo ganado el jugador que lo complete en el menor número de golpes.

El equipo vencedor de cada partido recibe un punto y, en caso de empate, los dos equipos se reparten medio punto. Si hay igualdad al final, Estados Unidos retendría la corona. EFE

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